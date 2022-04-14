Vita Inu (VINU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Vita Inu (VINU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Vita Inu (VINU) Informasjon Vita Inu ($VINU) is an OG meme of the BNB Chain since 2021. VINU is one of the first dog meme tokens on BSC. Backed by a strong community and primed to grow alongside the BSC ecosystem. Offisiell nettside: https://vitainu.org Teknisk dokument: https://vita-inu.gitbook.io/whitepaper/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xfEbe8C1eD424DbF688551D4E2267e7A53698F0aa Kjøp VINU nå!

Vita Inu (VINU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Vita Inu (VINU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.56M $ 13.56M $ 13.56M Total forsyning: $ 899.60T $ 899.60T $ 899.60T Sirkulerende forsyning: $ 899.60T $ 899.60T $ 899.60T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.56M $ 13.56M $ 13.56M All-time high: $ 0.000000078038 $ 0.000000078038 $ 0.000000078038 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.000000015076 $ 0.000000015076 $ 0.000000015076 Lær mer om Vita Inu (VINU) pris

Vita Inu (VINU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Vita Inu (VINU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VINU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VINU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VINUs tokenomics, kan du utforske VINU tokenets livepris!

Hvordan kjøpe VINU Interessert i å legge til Vita Inu (VINU) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe VINU, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper VINU på MEXC nå!

Vita Inu (VINU) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til VINU hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for VINU nå!

VINU prisforutsigelse Vil du vite hvor VINU kan være på vei? Vår VINU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VINU tokenets prisforutsigelse nå!

