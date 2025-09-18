Dagens Vine Coin livepris er 0.07587 USD. Spor prisoppdateringer for VINE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VINE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Vine Coin livepris er 0.07587 USD. Spor prisoppdateringer for VINE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VINE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om VINE

VINE Prisinformasjon

VINE tokenomics

VINE Prisprognose

VINE-historikk

VINE Kjøpeguide

VINE-til-fiat-valutakonverter

VINE Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Vine Coin Logo

Vine Coin Pris(VINE)

1 VINE til USD livepris:

$0.07576
$0.07576$0.07576
+1.47%1D
USD
Vine Coin (VINE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:05:26 (UTC+8)

Vine Coin (VINE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.07307
$ 0.07307$ 0.07307
24 timer lav
$ 0.08094
$ 0.08094$ 0.08094
24 timer høy

$ 0.07307
$ 0.07307$ 0.07307

$ 0.08094
$ 0.08094$ 0.08094

$ 0.47494534861759263
$ 0.47494534861759263$ 0.47494534861759263

$ 0.00008419597421907
$ 0.00008419597421907$ 0.00008419597421907

+1.59%

+1.47%

+1.66%

+1.66%

Vine Coin (VINE) sanntidsprisen er $ 0.07587. I løpet av de siste 24 timene har VINE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.07307 og et toppnivå på $ 0.08094, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VINE er $ 0.47494534861759263, mens den rekordlave prisen er $ 0.00008419597421907.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VINE endret seg med +1.59% i løpet av den siste timen, +1.47% over 24 timer og +1.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Vine Coin (VINE) Markedsinformasjon

No.454

$ 75.87M
$ 75.87M$ 75.87M

$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M

$ 75.87M
$ 75.87M$ 75.87M

999.99M
999.99M 999.99M

999,994,104
999,994,104 999,994,104

SOL

Nåværende markedsverdi på Vine Coin er $ 75.87M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.82M. Den sirkulerende forsyningen på VINE er 999.99M, med en total tilgang på 999994104. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 75.87M.

Vine Coin (VINE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Vine Coin for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0010975+1.47%
30 dager$ +0.00554+7.87%
60 dager$ +0.03348+78.98%
90 dager$ +0.04893+181.62%
Vine Coin Prisendring i dag

I dag registrerte VINE en endring på $ +0.0010975 (+1.47%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Vine Coin 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00554 (+7.87%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Vine Coin 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så VINE en endring på $ +0.03348 (+78.98%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Vine Coin 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.04893+181.62% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Vine Coin (VINE)?

Sjekk ut Vine Coin Prishistorikk-siden nå.

Hva er Vine Coin (VINE)

The official cryptocurrency launched by the founder of the short video platform VINE. VINE was shut down in 2016, and Elon Musk mentioned restarting it.

Vine Coin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Vine Coin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk VINE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Vine Coin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Vine Coin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Vine Coin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Vine Coin (VINE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Vine Coin (VINE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Vine Coin.

Sjekk Vine Coinprisprognosen nå!

Vine Coin (VINE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Vine Coin (VINE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VINE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Vine Coin (VINE)

Leter du etter hvordan du kjøperVine Coin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Vine Coin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

VINE til lokale valutaer

1 Vine Coin(VINE) til VND
1,996.51905
1 Vine Coin(VINE) til AUD
A$0.1145637
1 Vine Coin(VINE) til GBP
0.0561438
1 Vine Coin(VINE) til EUR
0.0644895
1 Vine Coin(VINE) til USD
$0.07587
1 Vine Coin(VINE) til MYR
RM0.318654
1 Vine Coin(VINE) til TRY
3.1387419
1 Vine Coin(VINE) til JPY
¥11.15289
1 Vine Coin(VINE) til ARS
ARS$111.9021804
1 Vine Coin(VINE) til RUB
6.3343863
1 Vine Coin(VINE) til INR
6.6833883
1 Vine Coin(VINE) til IDR
Rp1,264.4994942
1 Vine Coin(VINE) til KRW
105.9630768
1 Vine Coin(VINE) til PHP
4.3283835
1 Vine Coin(VINE) til EGP
￡E.3.6538992
1 Vine Coin(VINE) til BRL
R$0.4036284
1 Vine Coin(VINE) til CAD
C$0.1039419
1 Vine Coin(VINE) til BDT
9.2364138
1 Vine Coin(VINE) til NGN
113.4074412
1 Vine Coin(VINE) til COP
$295.2139635
1 Vine Coin(VINE) til ZAR
R.1.3148271
1 Vine Coin(VINE) til UAH
3.1349484
1 Vine Coin(VINE) til TZS
T.Sh.187.7964588
1 Vine Coin(VINE) til VES
Bs12.36681
1 Vine Coin(VINE) til CLP
$72.45585
1 Vine Coin(VINE) til PKR
Rs21.5349408
1 Vine Coin(VINE) til KZT
41.0767767
1 Vine Coin(VINE) til THB
฿2.4149421
1 Vine Coin(VINE) til TWD
NT$2.2927914
1 Vine Coin(VINE) til AED
د.إ0.2784429
1 Vine Coin(VINE) til CHF
Fr0.0599373
1 Vine Coin(VINE) til HKD
HK$0.5895099
1 Vine Coin(VINE) til AMD
֏29.035449
1 Vine Coin(VINE) til MAD
.د.م0.6843474
1 Vine Coin(VINE) til MXN
$1.396008
1 Vine Coin(VINE) til SAR
ريال0.2845125
1 Vine Coin(VINE) til ETB
Br10.8926559
1 Vine Coin(VINE) til KES
KSh9.8008866
1 Vine Coin(VINE) til JOD
د.أ0.05379183
1 Vine Coin(VINE) til PLN
0.2746494
1 Vine Coin(VINE) til RON
лв0.3269997
1 Vine Coin(VINE) til SEK
kr0.713178
1 Vine Coin(VINE) til BGN
лв0.1259442
1 Vine Coin(VINE) til HUF
Ft25.2138771
1 Vine Coin(VINE) til CZK
1.5667155
1 Vine Coin(VINE) til KWD
د.ك0.02314035
1 Vine Coin(VINE) til ILS
0.2526471
1 Vine Coin(VINE) til BOB
Bs0.5242617
1 Vine Coin(VINE) til AZN
0.128979
1 Vine Coin(VINE) til TJS
SM0.7101432
1 Vine Coin(VINE) til GEL
0.204849
1 Vine Coin(VINE) til AOA
Kz69.1608159
1 Vine Coin(VINE) til BHD
.د.ب0.02860299
1 Vine Coin(VINE) til BMD
$0.07587
1 Vine Coin(VINE) til DKK
kr0.4817745
1 Vine Coin(VINE) til HNL
L1.9885527
1 Vine Coin(VINE) til MUR
3.4399458
1 Vine Coin(VINE) til NAD
$1.3163445
1 Vine Coin(VINE) til NOK
kr0.7541478
1 Vine Coin(VINE) til NZD
$0.128979
1 Vine Coin(VINE) til PAB
B/.0.07587
1 Vine Coin(VINE) til PGK
K0.3171366
1 Vine Coin(VINE) til QAR
ر.ق0.2754081
1 Vine Coin(VINE) til RSD
дин.7.564239
1 Vine Coin(VINE) til UZS
soʻm936.6659829
1 Vine Coin(VINE) til ALL
L6.2562402
1 Vine Coin(VINE) til ANG
ƒ0.1358073
1 Vine Coin(VINE) til AWG
ƒ0.136566
1 Vine Coin(VINE) til BBD
$0.15174
1 Vine Coin(VINE) til BAM
KM0.1259442
1 Vine Coin(VINE) til BIF
Fr226.47195
1 Vine Coin(VINE) til BND
$0.0971136
1 Vine Coin(VINE) til BSD
$0.07587
1 Vine Coin(VINE) til JMD
$12.1703067
1 Vine Coin(VINE) til KHR
304.6984722
1 Vine Coin(VINE) til KMF
Fr31.71366
1 Vine Coin(VINE) til LAK
1,649.3477931
1 Vine Coin(VINE) til LKR
Rs22.9491576
1 Vine Coin(VINE) til MDL
L1.251855
1 Vine Coin(VINE) til MGA
Ar335.7072999
1 Vine Coin(VINE) til MOP
P0.6077187
1 Vine Coin(VINE) til MVR
1.160811
1 Vine Coin(VINE) til MWK
MK131.7186657
1 Vine Coin(VINE) til MZN
MT4.848093
1 Vine Coin(VINE) til NPR
Rs10.6916004
1 Vine Coin(VINE) til PYG
541.86354
1 Vine Coin(VINE) til RWF
Fr109.93563
1 Vine Coin(VINE) til SBD
$0.622134
1 Vine Coin(VINE) til SCR
1.0879758
1 Vine Coin(VINE) til SRD
$2.8898883
1 Vine Coin(VINE) til SVC
$0.6638625
1 Vine Coin(VINE) til SZL
L1.3163445
1 Vine Coin(VINE) til TMT
m0.265545
1 Vine Coin(VINE) til TND
د.ت0.2207817
1 Vine Coin(VINE) til TTD
$0.5136399
1 Vine Coin(VINE) til UGX
Sh266.15196
1 Vine Coin(VINE) til XAF
Fr42.33546
1 Vine Coin(VINE) til XCD
$0.204849
1 Vine Coin(VINE) til XOF
Fr42.33546
1 Vine Coin(VINE) til XPF
Fr7.66287
1 Vine Coin(VINE) til BWP
P1.0105884
1 Vine Coin(VINE) til BZD
$0.1524987
1 Vine Coin(VINE) til CVE
$7.1150886
1 Vine Coin(VINE) til DJF
Fr13.50486
1 Vine Coin(VINE) til DOP
$4.7054574
1 Vine Coin(VINE) til DZD
د.ج9.8297172
1 Vine Coin(VINE) til FJD
$0.1707075
1 Vine Coin(VINE) til GNF
Fr659.68965
1 Vine Coin(VINE) til GTQ
Q0.5811642
1 Vine Coin(VINE) til GYD
$15.8788323
1 Vine Coin(VINE) til ISK
kr9.18027

Vine Coin Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Vine Coin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Vine Coin

Hvor mye er Vine Coin (VINE) verdt i dag?
Live VINE prisen i USD er 0.07587 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende VINE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på VINE til USD er $ 0.07587. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Vine Coin?
Markedsverdien for VINE er $ 75.87M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av VINE?
Den sirkulerende forsyningen av VINE er 999.99M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVINE ?
VINE oppnådde en ATH-pris på 0.47494534861759263 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på VINE?
VINE så en ATL-pris på 0.00008419597421907 USD.
Hva er handelsvolumet til VINE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VINE er $ 1.82M USD.
Vil VINE gå høyere i år?
VINE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VINE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:05:26 (UTC+8)

Vine Coin (VINE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

VINE-til-USD-kalkulator

Beløp

VINE
VINE
USD
USD

1 VINE = 0.07587 USD

Handle VINE

VINEBRL
$0.4037
$0.4037$0.4037
+1.38%
VINEUSDT
$0.07576
$0.07576$0.07576
+1.40%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker