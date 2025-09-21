Vine Coin (VINE)-prisforutsigelse (USD)

Få Vine Coin prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye VINE vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Vine Coin % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.07501 $0.07501 $0.07501 +0.29% USD Faktisk Prediksjon Vine Coin-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Vine Coin (VINE) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Vine Coin potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.07501 i 2025. Vine Coin (VINE) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Vine Coin potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.078760 i 2026. Vine Coin (VINE) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VINE for 2027 $ 0.082698 med en 10.25% vekstrate. Vine Coin (VINE) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VINE for 2028 $ 0.086833 med en 15.76% vekstrate. Vine Coin (VINE) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VINE for 2029 $ 0.091175 med en 21.55% vekstrate. Vine Coin (VINE) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VINE for 2030 $ 0.095733 med en 27.63% vekstrate. Vine Coin (VINE) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Vine Coin potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.155940. Vine Coin (VINE) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Vine Coin potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.254010. År Pris Vekst 2025 $ 0.07501 0.00%

2026 $ 0.078760 5.00%

2027 $ 0.082698 10.25%

2028 $ 0.086833 15.76%

2029 $ 0.091175 21.55%

2030 $ 0.095733 27.63%

2031 $ 0.100520 34.01%

2032 $ 0.105546 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.110823 47.75%

2034 $ 0.116365 55.13%

2035 $ 0.122183 62.89%

2036 $ 0.128292 71.03%

2037 $ 0.134707 79.59%

2038 $ 0.141442 88.56%

2039 $ 0.148514 97.99%

2040 $ 0.155940 107.89% Vis mer Kortsiktig Vine Coin-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.07501 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.075020 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.075081 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.075318 0.41% Vine Coin (VINE) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for VINE September 21, 2025(I dag) er $0.07501 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Vine Coin (VINE) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for VINE, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.075020 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Vine Coin (VINE) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for VINE, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.075081 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Vine Coin (VINE) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for VINE $0.075318 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Vine Coin prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.07501$ 0.07501 $ 0.07501 Prisendring (24 t) +0.29% Markedsverdi $ 74.99M$ 74.99M $ 74.99M Opplagsforsyning 999.99M 999.99M 999.99M Volum (24 timer) $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M Volum (24 timer) -- Den siste VINE-prisen er $ 0.07501. Den har en 24-timers endring på +0.29%, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.36M. Videre har VINE en sirkulerende forsyning på 999.99M og total markedsverdi på $ 74.99M. Se VINE livepris

Hvordan kjøpe Vine Coin (VINE)

Vine Coin Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Vine Coin direktepris, er gjeldende pris for Vine Coin 0.07499USD. Den sirkulerende forsyningen av Vine Coin(VINE) er 0.00 VINE , som gir den en markedsverdi på $74.99M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.02% $ 0.001219 $ 0.07748 $ 0.07155

7 dager -0.11% $ -0.009910 $ 0.08779 $ 0.06976

30 dager 0.24% $ 0.014269 $ 0.09209 $ 0.06006 24-timers ytelse De siste 24 timene har Vine Coin vist en prisbevegelse på $0.001219 , noe som gjenspeiler en 0.02% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Vine Coin handlet på en topp på $0.08779 og en bunn på $0.06976 . Det så en prisendring på -0.11% . Denne nylige trenden viser potensialet til VINE for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Vine Coin opplevd en 0.24% endring, som gjenspeiler omtrent $0.014269 av dens verdi. Dette indikerer at VINE kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Vine Coin prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full VINE prishistorikk

Hvordan fungerer Vine Coin (VINE) prisforutsigelsesmodul? Vine Coin-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for VINE basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Vine Coin det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for VINE, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Vine Coin. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til VINE. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til VINE for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Vine Coin.

Hvorfor er VINE-prisforutsigelse viktig?

VINE-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

