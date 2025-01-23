VINE

The official cryptocurrency launched by the founder of the short video platform VINE. VINE was shut down in 2016, and Elon Musk mentioned restarting it.

NavnVINE

RangeringNo.541

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)1.07%

Opplagsforsyning999,994,104

Maksimal forsyning0

Total forsyning999,994,104

Opplagsforsyning%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.47494534861759263,2025-01-26

Laveste pris0.00008419597421907,2025-01-23

Offentlig blokkjedeSOL

The official cryptocurrency launched by the founder of the short video platform VINE. VINE was shut down in 2016, and Elon Musk mentioned restarting it.

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

