Dagens Voyager Token livepris er 0.001677 USD. Spor prisoppdateringer for VGX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VGX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Voyager Token livepris er 0.001677 USD. Spor prisoppdateringer for VGX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VGX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om VGX

VGX Prisinformasjon

VGX teknisk dokument

VGX Offisiell nettside

VGX tokenomics

VGX Prisprognose

VGX-historikk

VGX Kjøpeguide

VGX-til-fiat-valutakonverter

VGX Spot

VGX USDT-M-futures

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Voyager Token Logo

Voyager Token Pris(VGX)

1 VGX til USD livepris:

$0.001679
$0.001679$0.001679
-0.65%1D
USD
Voyager Token (VGX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:37:05 (UTC+8)

Voyager Token (VGX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.001672
$ 0.001672$ 0.001672
24 timer lav
$ 0.00181
$ 0.00181$ 0.00181
24 timer høy

$ 0.001672
$ 0.001672$ 0.001672

$ 0.00181
$ 0.00181$ 0.00181

$ 12.538700103759766
$ 12.538700103759766$ 12.538700103759766

$ 0.001698632652605454
$ 0.001698632652605454$ 0.001698632652605454

0.00%

-0.65%

-3.90%

-3.90%

Voyager Token (VGX) sanntidsprisen er $ 0.001677. I løpet av de siste 24 timene har VGX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.001672 og et toppnivå på $ 0.00181, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VGX er $ 12.538700103759766, mens den rekordlave prisen er $ 0.001698632652605454.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VGX endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -0.65% over 24 timer og -3.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Voyager Token (VGX) Markedsinformasjon

No.2218

$ 914.81K
$ 914.81K$ 914.81K

$ 57.97K
$ 57.97K$ 57.97K

$ 1.54M
$ 1.54M$ 1.54M

545.50M
545.50M 545.50M

916,531,620.4440113
916,531,620.4440113 916,531,620.4440113

ETH

Nåværende markedsverdi på Voyager Token er $ 914.81K, med et 24-timers handelsvolum på $ 57.97K. Den sirkulerende forsyningen på VGX er 545.50M, med en total tilgang på 916531620.4440113. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.54M.

Voyager Token (VGX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Voyager Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00001098-0.65%
30 dager$ -0.000591-26.06%
60 dager$ -0.001937-53.60%
90 dager$ -0.001337-44.36%
Voyager Token Prisendring i dag

I dag registrerte VGX en endring på $ -0.00001098 (-0.65%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Voyager Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000591 (-26.06%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Voyager Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så VGX en endring på $ -0.001937 (-53.60%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Voyager Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.001337-44.36% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Voyager Token (VGX)?

Sjekk ut Voyager Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er Voyager Token (VGX)

VGX is an Ethereum token that's used to reward and incentivize use of the Voyager centralized exchange. On Voyager, VGX holders can earn staking rewards, receive cashback on trades, and more.

Voyager Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Voyager Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk VGX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Voyager Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Voyager Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Voyager Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Voyager Token (VGX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Voyager Token (VGX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Voyager Token.

Sjekk Voyager Tokenprisprognosen nå!

Voyager Token (VGX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Voyager Token (VGX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VGX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Voyager Token (VGX)

Leter du etter hvordan du kjøperVoyager Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Voyager Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

VGX til lokale valutaer

1 Voyager Token(VGX) til VND
44.130255
1 Voyager Token(VGX) til AUD
A$0.00253227
1 Voyager Token(VGX) til GBP
0.00124098
1 Voyager Token(VGX) til EUR
0.00142545
1 Voyager Token(VGX) til USD
$0.001677
1 Voyager Token(VGX) til MYR
RM0.0070434
1 Voyager Token(VGX) til TRY
0.06939426
1 Voyager Token(VGX) til JPY
¥0.246519
1 Voyager Token(VGX) til ARS
ARS$2.47344084
1 Voyager Token(VGX) til RUB
0.1400295
1 Voyager Token(VGX) til INR
0.14771016
1 Voyager Token(VGX) til IDR
Rp27.94998882
1 Voyager Token(VGX) til KRW
2.34216528
1 Voyager Token(VGX) til PHP
0.09563931
1 Voyager Token(VGX) til EGP
￡E.0.08076432
1 Voyager Token(VGX) til BRL
R$0.00890487
1 Voyager Token(VGX) til CAD
C$0.00229749
1 Voyager Token(VGX) til BDT
0.20415798
1 Voyager Token(VGX) til NGN
2.50671252
1 Voyager Token(VGX) til COP
$6.55078125
1 Voyager Token(VGX) til ZAR
R.0.02904564
1 Voyager Token(VGX) til UAH
0.06929364
1 Voyager Token(VGX) til TZS
T.Sh.4.15097748
1 Voyager Token(VGX) til VES
Bs0.273351
1 Voyager Token(VGX) til CLP
$1.601535
1 Voyager Token(VGX) til PKR
Rs0.47599968
1 Voyager Token(VGX) til KZT
0.90794457
1 Voyager Token(VGX) til THB
฿0.0533286
1 Voyager Token(VGX) til TWD
NT$0.05069571
1 Voyager Token(VGX) til AED
د.إ0.00615459
1 Voyager Token(VGX) til CHF
Fr0.00132483
1 Voyager Token(VGX) til HKD
HK$0.01303029
1 Voyager Token(VGX) til AMD
֏0.6417879
1 Voyager Token(VGX) til MAD
.د.م0.01512654
1 Voyager Token(VGX) til MXN
$0.03084003
1 Voyager Token(VGX) til SAR
ريال0.00628875
1 Voyager Token(VGX) til ETB
Br0.24076689
1 Voyager Token(VGX) til KES
KSh0.21663486
1 Voyager Token(VGX) til JOD
د.أ0.001188993
1 Voyager Token(VGX) til PLN
0.00607074
1 Voyager Token(VGX) til RON
лв0.00722787
1 Voyager Token(VGX) til SEK
kr0.01578057
1 Voyager Token(VGX) til BGN
лв0.00278382
1 Voyager Token(VGX) til HUF
Ft0.55713294
1 Voyager Token(VGX) til CZK
0.03468036
1 Voyager Token(VGX) til KWD
د.ك0.000511485
1 Voyager Token(VGX) til ILS
0.00558441
1 Voyager Token(VGX) til BOB
Bs0.01158807
1 Voyager Token(VGX) til AZN
0.0028509
1 Voyager Token(VGX) til TJS
SM0.01569672
1 Voyager Token(VGX) til GEL
0.0045279
1 Voyager Token(VGX) til AOA
Kz1.52870289
1 Voyager Token(VGX) til BHD
.د.ب0.000632229
1 Voyager Token(VGX) til BMD
$0.001677
1 Voyager Token(VGX) til DKK
kr0.01064895
1 Voyager Token(VGX) til HNL
L0.04395417
1 Voyager Token(VGX) til MUR
0.07603518
1 Voyager Token(VGX) til NAD
$0.02909595
1 Voyager Token(VGX) til NOK
kr0.01666938
1 Voyager Token(VGX) til NZD
$0.0028509
1 Voyager Token(VGX) til PAB
B/.0.001677
1 Voyager Token(VGX) til PGK
K0.00700986
1 Voyager Token(VGX) til QAR
ر.ق0.00608751
1 Voyager Token(VGX) til RSD
дин.0.16724721
1 Voyager Token(VGX) til UZS
soʻm20.70368859
1 Voyager Token(VGX) til ALL
L0.13828542
1 Voyager Token(VGX) til ANG
ƒ0.00300183
1 Voyager Token(VGX) til AWG
ƒ0.0030186
1 Voyager Token(VGX) til BBD
$0.003354
1 Voyager Token(VGX) til BAM
KM0.00278382
1 Voyager Token(VGX) til BIF
Fr5.005845
1 Voyager Token(VGX) til BND
$0.00214656
1 Voyager Token(VGX) til BSD
$0.001677
1 Voyager Token(VGX) til JMD
$0.26900757
1 Voyager Token(VGX) til KHR
6.73493262
1 Voyager Token(VGX) til KMF
Fr0.700986
1 Voyager Token(VGX) til LAK
36.45652101
1 Voyager Token(VGX) til LKR
Rs0.50725896
1 Voyager Token(VGX) til MDL
L0.0276705
1 Voyager Token(VGX) til MGA
Ar7.42033929
1 Voyager Token(VGX) til MOP
P0.01343277
1 Voyager Token(VGX) til MVR
0.0256581
1 Voyager Token(VGX) til MWK
MK2.91145647
1 Voyager Token(VGX) til MZN
MT0.1071603
1 Voyager Token(VGX) til NPR
Rs0.23632284
1 Voyager Token(VGX) til PYG
11.977134
1 Voyager Token(VGX) til RWF
Fr2.429973
1 Voyager Token(VGX) til SBD
$0.0137514
1 Voyager Token(VGX) til SCR
0.02403141
1 Voyager Token(VGX) til SRD
$0.06387693
1 Voyager Token(VGX) til SVC
$0.01467375
1 Voyager Token(VGX) til SZL
L0.02909595
1 Voyager Token(VGX) til TMT
m0.0058695
1 Voyager Token(VGX) til TND
د.ت0.00488007
1 Voyager Token(VGX) til TTD
$0.01135329
1 Voyager Token(VGX) til UGX
Sh5.882916
1 Voyager Token(VGX) til XAF
Fr0.935766
1 Voyager Token(VGX) til XCD
$0.0045279
1 Voyager Token(VGX) til XOF
Fr0.935766
1 Voyager Token(VGX) til XPF
Fr0.169377
1 Voyager Token(VGX) til BWP
P0.02233764
1 Voyager Token(VGX) til BZD
$0.00337077
1 Voyager Token(VGX) til CVE
$0.15726906
1 Voyager Token(VGX) til DJF
Fr0.296829
1 Voyager Token(VGX) til DOP
$0.10400754
1 Voyager Token(VGX) til DZD
د.ج0.21727212
1 Voyager Token(VGX) til FJD
$0.00377325
1 Voyager Token(VGX) til GNF
Fr14.581515
1 Voyager Token(VGX) til GTQ
Q0.01284582
1 Voyager Token(VGX) til GYD
$0.35097933
1 Voyager Token(VGX) til ISK
kr0.202917

Voyager Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Voyager Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Voyager Token nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Voyager Token

Hvor mye er Voyager Token (VGX) verdt i dag?
Live VGX prisen i USD er 0.001677 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende VGX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på VGX til USD er $ 0.001677. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Voyager Token?
Markedsverdien for VGX er $ 914.81K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av VGX?
Den sirkulerende forsyningen av VGX er 545.50M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVGX ?
VGX oppnådde en ATH-pris på 12.538700103759766 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på VGX?
VGX så en ATL-pris på 0.001698632652605454 USD.
Hva er handelsvolumet til VGX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VGX er $ 57.97K USD.
Vil VGX gå høyere i år?
VGX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VGX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:37:05 (UTC+8)

Voyager Token (VGX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

VGX-til-USD-kalkulator

Beløp

VGX
VGX
USD
USD

1 VGX = 0.001677 USD

Handle VGX

VGXUSDT
$0.001679
$0.001679$0.001679
-0.70%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker