Voyager Token (VGX)-prisforutsigelse (USD)

Få Voyager Token prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye VGX vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Voyager Token % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.001633 $0.001633 $0.001633 -0.54% USD Faktisk Prediksjon Voyager Token-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Voyager Token (VGX) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Voyager Token potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001633 i 2025. Voyager Token (VGX) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Voyager Token potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001714 i 2026. Voyager Token (VGX) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VGX for 2027 $ 0.001800 med en 10.25% vekstrate. Voyager Token (VGX) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VGX for 2028 $ 0.001890 med en 15.76% vekstrate. Voyager Token (VGX) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VGX for 2029 $ 0.001984 med en 21.55% vekstrate. Voyager Token (VGX) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VGX for 2030 $ 0.002084 med en 27.63% vekstrate. Voyager Token (VGX) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Voyager Token potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003394. Voyager Token (VGX) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Voyager Token potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.005529. År Pris Vekst 2025 $ 0.001633 0.00%

2026 $ 0.001714 5.00%

2027 $ 0.001800 10.25%

2028 $ 0.001890 15.76%

2029 $ 0.001984 21.55%

2030 $ 0.002084 27.63%

2031 $ 0.002188 34.01%

2032 $ 0.002297 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.002412 47.75%

2034 $ 0.002533 55.13%

2035 $ 0.002659 62.89%

2036 $ 0.002792 71.03%

2037 $ 0.002932 79.59%

2038 $ 0.003079 88.56%

2039 $ 0.003233 97.99%

2040 $ 0.003394 107.89% Vis mer Kortsiktig Voyager Token-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.001633 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.001633 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.001634 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.001639 0.41% Voyager Token (VGX) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for VGX September 21, 2025(I dag) er $0.001633 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Voyager Token (VGX) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for VGX, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.001633 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Voyager Token (VGX) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for VGX, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.001634 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Voyager Token (VGX) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for VGX $0.001639 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Voyager Token prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.001633$ 0.001633 $ 0.001633 Prisendring (24 t) -0.54% Markedsverdi $ 890.81K$ 890.81K $ 890.81K Opplagsforsyning 545.50M 545.50M 545.50M Volum (24 timer) $ 45.64K$ 45.64K $ 45.64K Volum (24 timer) -- Den siste VGX-prisen er $ 0.001633. Den har en 24-timers endring på -0.54%, med et 24-timers handelsvolum på $ 45.64K. Videre har VGX en sirkulerende forsyning på 545.50M og total markedsverdi på $ 890.81K. Se VGX livepris

Voyager Token Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Voyager Token direktepris, er gjeldende pris for Voyager Token 0.001633USD. Den sirkulerende forsyningen av Voyager Token(VGX) er 0.00 VGX , som gir den en markedsverdi på $890.81K . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.01% $ -0.000021 $ 0.001707 $ 0.001624

7 dager -0.05% $ -0.000098 $ 0.0028 $ 0.001624

30 dager -0.24% $ -0.000535 $ 0.0028 $ 0.001624 24-timers ytelse De siste 24 timene har Voyager Token vist en prisbevegelse på $-0.000021 , noe som gjenspeiler en -0.01% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Voyager Token handlet på en topp på $0.0028 og en bunn på $0.001624 . Det så en prisendring på -0.05% . Denne nylige trenden viser potensialet til VGX for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Voyager Token opplevd en -0.24% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000535 av dens verdi. Dette indikerer at VGX kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Voyager Token prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full VGX prishistorikk

Hvordan fungerer Voyager Token (VGX) prisforutsigelsesmodul? Voyager Token-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for VGX basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Voyager Token det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for VGX, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Voyager Token. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til VGX. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til VGX for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Voyager Token.

Hvorfor er VGX-prisforutsigelse viktig?

VGX-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i VGX nå? I følge dine forutsigelser vil VGX oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for VGX neste måned? I følge Voyager Token (VGX)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte VGX-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 VGX koste i 2026? Prisen på 1 Voyager Token (VGX) i dag er $0.001633 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil VGX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på VGX i 2027? Voyager Token (VGX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 VGX innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for VGX i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Voyager Token (VGX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for VGX i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Voyager Token (VGX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 VGX koste i 2030? Prisen på 1 Voyager Token (VGX) i dag er $0.001633 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil VGX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for VGX i 2040? Voyager Token (VGX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 VGX innen 2040.