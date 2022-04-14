Voyager Token (VGX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Voyager Token (VGX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Voyager Token (VGX) Informasjon VGX is an Ethereum token that's used to reward and incentivize use of the Voyager centralized exchange. On Voyager, VGX holders can earn staking rewards, receive cashback on trades, and more. Offisiell nettside: https://www.vgxfoundation.com/ Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/12_Q5iZGYYO8rQ72iRdr0AtyyOaQwg6gR/view?usp=sharing Blokkutforsker: https://etherscan.io/address/0x3C4B6E6e1eA3D4863700D7F76b36B7f3D3f13E3d

Voyager Token (VGX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Voyager Token (VGX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 880.99K Total forsyning: $ 916.53M Sirkulerende forsyning: $ 545.50M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.48M All-time high: $ 0.7886 All-Time Low: $ 0.001612289127648045 Nåværende pris: $ 0.001615 Lær mer om Voyager Token (VGX) pris

Voyager Token (VGX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Voyager Token (VGX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VGX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VGX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VGXs tokenomics, kan du utforske VGX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe VGX Interessert i å legge til Voyager Token (VGX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe VGX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

Voyager Token (VGX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til VGX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

VGX prisforutsigelse Vil du vite hvor VGX kan være på vei? Vår VGX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

