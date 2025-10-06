Vameon pris i dag

Sanntids Vameon (VAMEON) pris i dag er $ 0.00001705, med en 0.23% endring de siste 24 timene. Nåværende VAMEON til USD konverteringssats er $ 0.00001705 per VAMEON.

Vameon rangerer for tiden som #1375 etter markedsverdi på $ 4.25M, med en sirkulerende forsyning på 249.41B VAMEON. I løpet av de siste 24 timene VAMEON har den blitt handlet mellom $ 0.00001688(laveste) og $ 0.00001711 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.000941194040872492, mens tidenes laveste notering var $ 0.000004946453995299.

Kortsiktig har VAMEON beveget seg +0.35% i løpet av den siste timen og -13.10% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 50.14K.

Vameon (VAMEON) Markedsinformasjon

Rangering No.1375 Markedsverdi $ 4.25M$ 4.25M $ 4.25M Volum (24 timer) $ 50.14K$ 50.14K $ 50.14K Fullt utvannet markedsverdi $ 17.05M$ 17.05M $ 17.05M Opplagsforsyning 249.41B 249.41B 249.41B Maksimal forsyning 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 Opplagsforsyning 24.94% Offentlig blokkjede BSC

