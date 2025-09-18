Dagens VAIOT livepris er 0.02568 USD. Spor prisoppdateringer for VAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens VAIOT livepris er 0.02568 USD. Spor prisoppdateringer for VAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om VAI

VAI Prisinformasjon

VAI teknisk dokument

VAI Offisiell nettside

VAI tokenomics

VAI Prisprognose

VAI-historikk

VAI Kjøpeguide

VAI-til-fiat-valutakonverter

VAI Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

VAIOT Logo

VAIOT Pris(VAI)

1 VAI til USD livepris:

$0.02568
$0.02568$0.02568
-4.10%1D
USD
VAIOT (VAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:46:23 (UTC+8)

VAIOT (VAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0254
$ 0.0254$ 0.0254
24 timer lav
$ 0.02785
$ 0.02785$ 0.02785
24 timer høy

$ 0.0254
$ 0.0254$ 0.0254

$ 0.02785
$ 0.02785$ 0.02785

$ 2.42208355
$ 2.42208355$ 2.42208355

$ 0.004549306036172591
$ 0.004549306036172591$ 0.004549306036172591

-0.55%

-4.10%

+3.88%

+3.88%

VAIOT (VAI) sanntidsprisen er $ 0.02568. I løpet av de siste 24 timene har VAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0254 og et toppnivå på $ 0.02785, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VAI er $ 2.42208355, mens den rekordlave prisen er $ 0.004549306036172591.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VAI endret seg med -0.55% i løpet av den siste timen, -4.10% over 24 timer og +3.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

VAIOT (VAI) Markedsinformasjon

No.1173

$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M

$ 180.60K
$ 180.60K$ 180.60K

$ 10.27M
$ 10.27M$ 10.27M

389.40M
389.40M 389.40M

400,000,000
400,000,000 400,000,000

400,000,000
400,000,000 400,000,000

97.35%

ETH

Nåværende markedsverdi på VAIOT er $ 10.00M, med et 24-timers handelsvolum på $ 180.60K. Den sirkulerende forsyningen på VAI er 389.40M, med en total tilgang på 400000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.27M.

VAIOT (VAI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene VAIOT for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0010979-4.10%
30 dager$ -0.0027-9.52%
60 dager$ -0.00433-14.43%
90 dager$ +0.00286+12.53%
VAIOT Prisendring i dag

I dag registrerte VAI en endring på $ -0.0010979 (-4.10%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

VAIOT 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0027 (-9.52%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

VAIOT 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så VAI en endring på $ -0.00433 (-14.43%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

VAIOT 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00286+12.53% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for VAIOT (VAI)?

Sjekk ut VAIOT Prishistorikk-siden nå.

Hva er VAIOT (VAI)

Founded in 2018, VAIOT is the first company regulated (since 2020) under Virtual Financial Assets regulatory framework in Malta (EU). It combines AI and Blockchain, developing a portfolio of blockchain-based AI Assistants for B2B, B2C and C2C purposes to create new ways of digitally accessing services and securely concluding legal contracts. Built on top of Open AI’s GPT3, MS Luis, IBM Watson, Google’s AI features and its own AI algorithms VAIOT uses AI to allow a wider adoption of blockchain technology through its AI Contract Assistant and set of technologies called Intelligent Contracts. Cooperated with IBM and partnered with the likes of Grant Thornton and DAO Maker.

VAIOT er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere VAIOT investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk VAI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om VAIOT på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din VAIOT kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

VAIOT Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil VAIOT (VAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine VAIOT (VAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for VAIOT.

Sjekk VAIOTprisprognosen nå!

VAIOT (VAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak VAIOT (VAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe VAIOT (VAI)

Leter du etter hvordan du kjøperVAIOT? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe VAIOT på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

VAI til lokale valutaer

1 VAIOT(VAI) til VND
675.7692
1 VAIOT(VAI) til AUD
A$0.0387768
1 VAIOT(VAI) til GBP
0.0190032
1 VAIOT(VAI) til EUR
0.021828
1 VAIOT(VAI) til USD
$0.02568
1 VAIOT(VAI) til MYR
RM0.107856
1 VAIOT(VAI) til TRY
1.0623816
1 VAIOT(VAI) til JPY
¥3.77496
1 VAIOT(VAI) til ARS
ARS$37.8759456
1 VAIOT(VAI) til RUB
2.1363192
1 VAIOT(VAI) til INR
2.2621512
1 VAIOT(VAI) til IDR
Rp427.9998288
1 VAIOT(VAI) til KRW
35.916048
1 VAIOT(VAI) til PHP
1.4655576
1 VAIOT(VAI) til EGP
￡E.1.2367488
1 VAIOT(VAI) til BRL
R$0.1366176
1 VAIOT(VAI) til CAD
C$0.0351816
1 VAIOT(VAI) til BDT
3.1262832
1 VAIOT(VAI) til NGN
38.3854368
1 VAIOT(VAI) til COP
$100.3125
1 VAIOT(VAI) til ZAR
R.0.4452912
1 VAIOT(VAI) til UAH
1.0610976
1 VAIOT(VAI) til TZS
T.Sh.63.5641632
1 VAIOT(VAI) til VES
Bs4.18584
1 VAIOT(VAI) til CLP
$24.5244
1 VAIOT(VAI) til PKR
Rs7.2890112
1 VAIOT(VAI) til KZT
13.9034088
1 VAIOT(VAI) til THB
฿0.8181648
1 VAIOT(VAI) til TWD
NT$0.7763064
1 VAIOT(VAI) til AED
د.إ0.0942456
1 VAIOT(VAI) til CHF
Fr0.0202872
1 VAIOT(VAI) til HKD
HK$0.1995336
1 VAIOT(VAI) til AMD
֏9.827736
1 VAIOT(VAI) til MAD
.د.م0.2316336
1 VAIOT(VAI) til MXN
$0.4717416
1 VAIOT(VAI) til SAR
ريال0.0963
1 VAIOT(VAI) til ETB
Br3.6868776
1 VAIOT(VAI) til KES
KSh3.3173424
1 VAIOT(VAI) til JOD
د.أ0.01820712
1 VAIOT(VAI) til PLN
0.0932184
1 VAIOT(VAI) til RON
лв0.1109376
1 VAIOT(VAI) til SEK
kr0.2416488
1 VAIOT(VAI) til BGN
лв0.0426288
1 VAIOT(VAI) til HUF
Ft8.5483584
1 VAIOT(VAI) til CZK
0.5313192
1 VAIOT(VAI) til KWD
د.ك0.0078324
1 VAIOT(VAI) til ILS
0.0855144
1 VAIOT(VAI) til BOB
Bs0.1774488
1 VAIOT(VAI) til AZN
0.043656
1 VAIOT(VAI) til TJS
SM0.2403648
1 VAIOT(VAI) til GEL
0.069336
1 VAIOT(VAI) til AOA
Kz23.4091176
1 VAIOT(VAI) til BHD
.د.ب0.00968136
1 VAIOT(VAI) til BMD
$0.02568
1 VAIOT(VAI) til DKK
kr0.163068
1 VAIOT(VAI) til HNL
L0.6730728
1 VAIOT(VAI) til MUR
1.1643312
1 VAIOT(VAI) til NAD
$0.445548
1 VAIOT(VAI) til NOK
kr0.255516
1 VAIOT(VAI) til NZD
$0.043656
1 VAIOT(VAI) til PAB
B/.0.02568
1 VAIOT(VAI) til PGK
K0.1073424
1 VAIOT(VAI) til QAR
ر.ق0.0932184
1 VAIOT(VAI) til RSD
дин.2.5618368
1 VAIOT(VAI) til UZS
soʻm317.0368056
1 VAIOT(VAI) til ALL
L2.1175728
1 VAIOT(VAI) til ANG
ƒ0.0459672
1 VAIOT(VAI) til AWG
ƒ0.046224
1 VAIOT(VAI) til BBD
$0.05136
1 VAIOT(VAI) til BAM
KM0.0426288
1 VAIOT(VAI) til BIF
Fr76.6548
1 VAIOT(VAI) til BND
$0.0328704
1 VAIOT(VAI) til BSD
$0.02568
1 VAIOT(VAI) til JMD
$4.1193288
1 VAIOT(VAI) til KHR
103.1324208
1 VAIOT(VAI) til KMF
Fr10.73424
1 VAIOT(VAI) til LAK
558.2608584
1 VAIOT(VAI) til LKR
Rs7.7676864
1 VAIOT(VAI) til MDL
L0.42372
1 VAIOT(VAI) til MGA
Ar113.6280936
1 VAIOT(VAI) til MOP
P0.2056968
1 VAIOT(VAI) til MVR
0.392904
1 VAIOT(VAI) til MWK
MK44.5833048
1 VAIOT(VAI) til MZN
MT1.640952
1 VAIOT(VAI) til NPR
Rs3.6188256
1 VAIOT(VAI) til PYG
183.40656
1 VAIOT(VAI) til RWF
Fr37.21032
1 VAIOT(VAI) til SBD
$0.210576
1 VAIOT(VAI) til SCR
0.3908496
1 VAIOT(VAI) til SRD
$0.9781512
1 VAIOT(VAI) til SVC
$0.2247
1 VAIOT(VAI) til SZL
L0.445548
1 VAIOT(VAI) til TMT
m0.08988
1 VAIOT(VAI) til TND
د.ت0.0747288
1 VAIOT(VAI) til TTD
$0.1738536
1 VAIOT(VAI) til UGX
Sh90.08544
1 VAIOT(VAI) til XAF
Fr14.32944
1 VAIOT(VAI) til XCD
$0.069336
1 VAIOT(VAI) til XOF
Fr14.32944
1 VAIOT(VAI) til XPF
Fr2.59368
1 VAIOT(VAI) til BWP
P0.3420576
1 VAIOT(VAI) til BZD
$0.0516168
1 VAIOT(VAI) til CVE
$2.4082704
1 VAIOT(VAI) til DJF
Fr4.57104
1 VAIOT(VAI) til DOP
$1.5926736
1 VAIOT(VAI) til DZD
د.ج3.3271008
1 VAIOT(VAI) til FJD
$0.05778
1 VAIOT(VAI) til GNF
Fr223.2876
1 VAIOT(VAI) til GTQ
Q0.1967088
1 VAIOT(VAI) til GYD
$5.3745672
1 VAIOT(VAI) til ISK
kr3.10728

VAIOT Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av VAIOT, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell VAIOT nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om VAIOT

Hvor mye er VAIOT (VAI) verdt i dag?
Live VAI prisen i USD er 0.02568 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende VAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på VAI til USD er $ 0.02568. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for VAIOT?
Markedsverdien for VAI er $ 10.00M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av VAI?
Den sirkulerende forsyningen av VAI er 389.40M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVAI ?
VAI oppnådde en ATH-pris på 2.42208355 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på VAI?
VAI så en ATL-pris på 0.004549306036172591 USD.
Hva er handelsvolumet til VAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VAI er $ 180.60K USD.
Vil VAI gå høyere i år?
VAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:46:23 (UTC+8)

VAIOT (VAI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

VAI-til-USD-kalkulator

Beløp

VAI
VAI
USD
USD

1 VAI = 0.02568 USD

Handle VAI

VAIUSDT
$0.02568
$0.02568$0.02568
-4.07%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker