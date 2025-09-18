Hva er VAIOT (VAI)

Founded in 2018, VAIOT is the first company regulated (since 2020) under Virtual Financial Assets regulatory framework in Malta (EU). It combines AI and Blockchain, developing a portfolio of blockchain-based AI Assistants for B2B, B2C and C2C purposes to create new ways of digitally accessing services and securely concluding legal contracts. Built on top of Open AI’s GPT3, MS Luis, IBM Watson, Google’s AI features and its own AI algorithms VAIOT uses AI to allow a wider adoption of blockchain technology through its AI Contract Assistant and set of technologies called Intelligent Contracts. Cooperated with IBM and partnered with the likes of Grant Thornton and DAO Maker.

VAIOT (VAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak VAIOT (VAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om VAIOT Hvor mye er VAIOT (VAI) verdt i dag? Live VAI prisen i USD er 0.02568 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende VAI-til-USD-pris? $ 0.02568 . Sjekk ut Den nåværende prisen på VAI til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for VAIOT? Markedsverdien for VAI er $ 10.00M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av VAI? Den sirkulerende forsyningen av VAI er 389.40M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVAI ? VAI oppnådde en ATH-pris på 2.42208355 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på VAI? VAI så en ATL-pris på 0.004549306036172591 USD . Hva er handelsvolumet til VAI? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VAI er $ 180.60K USD . Vil VAI gå høyere i år? VAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VAI prisprognosen for en mer grundig analyse.

