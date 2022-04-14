VAIOT (VAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i VAIOT (VAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

VAIOT (VAI) Informasjon Founded in 2018, VAIOT is the first company regulated (since 2020) under Virtual Financial Assets regulatory framework in Malta (EU). It combines AI and Blockchain, developing a portfolio of blockchain-based AI Assistants for B2B, B2C and C2C purposes to create new ways of digitally accessing services and securely concluding legal contracts. Built on top of Open AI’s GPT3, MS Luis, IBM Watson, Google’s AI features and its own AI algorithms VAIOT uses AI to allow a wider adoption of blockchain technology through its AI Contract Assistant and set of technologies called Intelligent Contracts. Cooperated with IBM and partnered with the likes of Grant Thornton and DAO Maker. Offisiell nettside: https://www.vaiot.ai/ Teknisk dokument: https://github.com/VAIOT/vaiot-resources Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xD13cfD3133239a3c73a9E535A5c4DadEE36b395c Kjøp VAI nå!

VAIOT (VAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for VAIOT (VAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.34M $ 9.34M $ 9.34M Total forsyning: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Sirkulerende forsyning: $ 389.40M $ 389.40M $ 389.40M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.59M $ 9.59M $ 9.59M All-time high: $ 0.476 $ 0.476 $ 0.476 All-Time Low: $ 0.004549306036172591 $ 0.004549306036172591 $ 0.004549306036172591 Nåværende pris: $ 0.02398 $ 0.02398 $ 0.02398 Lær mer om VAIOT (VAI) pris

VAIOT (VAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak VAIOT (VAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VAIs tokenomics, kan du utforske VAI tokenets livepris!

