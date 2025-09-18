Hva er TRVL (TRVL)

Dtravel is a decentralized platform for members of the home sharing economy that facilitates short-term accommodation discovery, bookings and payments, with up to 50% lower fees than competing platforms. Dtravel is a decentralized autonomous organization (DAO): a community-owned and governed ecosystem that operates for the benefit of its community members comprising hosts, guests, contributors and TRVL token holders.

TRVL (TRVL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak TRVL (TRVL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TRVL tokenets omfattende tokenomics nå!

TRVL Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av TRVL, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om TRVL Hvor mye er TRVL (TRVL) verdt i dag? Live TRVL prisen i USD er 0.00756 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende TRVL-til-USD-pris? $ 0.00756 . Sjekk ut Den nåværende prisen på TRVL til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for TRVL? Markedsverdien for TRVL er $ 3.15M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av TRVL? Den sirkulerende forsyningen av TRVL er 416.65M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTRVL ? TRVL oppnådde en ATH-pris på 1.5575970830693988 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på TRVL? TRVL så en ATL-pris på 0.005121316692487361 USD . Hva er handelsvolumet til TRVL? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TRVL er $ 62.81K USD . Vil TRVL gå høyere i år? TRVL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TRVL prisprognosen for en mer grundig analyse.

