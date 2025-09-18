Hva er GUNZ (GUN)

GUNZ is a Layer 1 blockchain purpose-built for AAA Web3 gaming, developed by Gunzilla Games. It powers a comprehensive gaming ecosystem with services tailored to the needs of both developers and players. Originally created to support a community-driven economy for Gunzilla's flagship title, Off The Grid (OTG), GUNZ has evolved into a full-featured platform offering blockchain-native infrastructure essential for modern game development.

For en mer dyptgående forståelse av GUNZ, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om GUNZ Hvor mye er GUNZ (GUN) verdt i dag? Live GUN prisen i USD er 0.02441 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende GUN-til-USD-pris? $ 0.02441 . Sjekk ut Den nåværende prisen på GUN til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for GUNZ? Markedsverdien for GUN er $ 27.37M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av GUN? Den sirkulerende forsyningen av GUN er 1.12B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGUN ? GUN oppnådde en ATH-pris på 0.11519365257037809 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på GUN? GUN så en ATL-pris på 0.020542339559698804 USD . Hva er handelsvolumet til GUN? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GUN er $ 798.28K USD . Vil GUN gå høyere i år? GUN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GUN prisprognosen for en mer grundig analyse.

GUNZ (GUN) Viktige bransjeoppdateringer

