Lær hvordan du enkelt kan kjøpe TRVL (TRVL) på MEXC. Trinnvis guide til kjøp med kredittkort, bankoverføring og P2P. Besøk i dag!

Hvordan kjøpe TRVL (TRVL) Guide

MEXC er her for å hjelpe deg med å ta ditt første skritt mot kryptokunnskap. Utforsk guiden vår om hvordan du kjøper TRVL (TRVL) på sentraliserte børser som MEXC.
Få hele bildet! Sjekk TRVL priser og diagrammer.

Hvordan kjøpe TRVL?

Lær hvordan du enkelt kan kjøpe TRVL (TRVL) på MEXC. Denne guiden dekker hvordan du handler TRVL på MEXC og begynner å handle TRVL på en kryptoplattform som millioner av mennesker stoler på.

Trinn 1

Registrer deg for en konto og fullfør KYC

Først, registrer deg for en konto og fullfør KYC på MEXC. Du kan gjøre det på MEXCs offisielle nettsted eller MEXC-appen ved å bruke ditt telefonnummer eller e-postadresse.
Trinn 2

Legg til USDT, USDC eller USDE i lommeboken din

USDT, USDC og USDE kan handles på MEXC. Du kan kjøpe USDT, USDC og USDE via bankoverføring, OTC eller P2P-handel.

Trinn 3

Gå til siden for spothandel

På MEXC-nettstedet klikker du på Spot i topplinjen og søker etter dine foretrukne tokens.
Trinn 4

Velg dine tokens

Med over 2722 tokens tilgjengelig, kan du enkelt kjøpe Bitcoin, Ethereum og populære tokens.
Trinn 5

Fullfør kjøpet ditt

Skriv inn antall tokens eller tilsvarende i din lokale valuta. Klikk på Kjøp, så vil TRVL umiddelbart bli kreditert lommeboken din.
Hvordan kjøpe TRVL (TRVL) Guide

Hvorfor kjøpe TRVL med MEXC?

MEXC er kjent for sin pålitelighet, dype likviditet og varierte tokenutvalg, noe som gjør oss til en av de beste kryptoplattformene å kjøpe TRVL.

Tilgang til 2,800+ tokens, et av de bredeste utvalgene som er tilgjengelige
Raskeste tokenoppføringer blant sentraliserte børser
100+ betalingsmetoder å velge mellom
Laveste gebyrer i kryptobransjen
Hvorfor kjøpe TRVL med MEXC?

Bli med millioner av brukere og kjøpTRVL med MEXC i dag.

Kjøp TRVL med 100+ betalingsmetoder

MEXC støtter over 100 betalingsalternativer, noe som gjør det enkelt å kjøpe TRVL (TRVL) fra hvor som helst i verden. Enten du foretrekker tradisjonelle metoder eller lokale betalingskanaler, vil du finne en metode som passer dine behov. Utforsk ulike betalingsmetoder for å kjøpe krypto hos MEXC nå!

Topp 3 betalingsmåter for å kjøpe TRVL

Kreditt-/debetkort

Kreditt-/debetkort

Kjøp TRVL umiddelbart med Visa eller Mastercard. Dette er det raskeste og sikreste alternativet for kryptohandlere. Det krever bare en fullført KYC-verifisering.

Bankoverføringer

Bankoverføringer

Det er ideelt å kjøpe krypto via bankoverføring for større TRVL-kjøp! Den tilbyr pålitelig oppgjør via globale jernbaner som SEPA, SWIFT og lokale nettverk, avhengig av regionen din.

Peer-to-peer (P2P)

Peer-to-peer (P2P)

Bruk MEXCs P2P-markedsplass til å kjøpe direkte TRVL fra andre brukere med din foretrukne lokale valuta. Midlene oppbevares sikkert i en escrow-konto og frigjøres kun når betalingen er bekreftet, vanligvis innen 30 minutter.

Andre lokale betalingsalternativer

Andre lokale betalingsalternativer

MEXC støtter også regionale metoder som PIX, PayNow, GCash og mer, avhengig av landet ditt. Kjøp krypto umiddelbart i 3 enkle trinn!

3 flere måter å skaffe seg TRVL enkelt på

MEXC før-markedet

MEXC før-markedet

Kjøp eller selg TRVL før offisiell notering med MEXCs før-markedshandel. Dette alternativet lar deg skaffe tokens tidlig, noe som gir deg et forsprang før de går live på spotmarkedet. Videre er alle handler beskyttet og avvikles automatisk etter notering.

MEXC Launchpad

MEXC Launchpad

Få tidlig tilgang til nye tokenprosjekter gjennom MEXC Launchpad. Ved å stake MX eller USDT kan du skaffe deg token-allokeringer før de kommer ut på markedet, ofte til svært konkurransedyktige priser!

MEXC Airdrop+

MEXC Airdrop+

Fullfør enkle oppgaver på plattformen for å tjene TRVL gratis airdrops med MEXC Airdrop+. Delta i daglige oppgaver og utfordringer for å kvalifisere deg. Det er en enkel og kostnadsfri måte å utvide kryptoporteføljen din og oppdage nye tokens.

Uansett metode er transaksjonene dine beskyttet med flerlags sikkerhetsprotokoller og sanntidslåsing av kurs. MEXC sørger for at kjøp av TRVL er trygt, raskt og tilgjengelig.

Hvor kan du kjøpe TRVL (TRVL)?

Du lurer kanskje på hvor du enkelt kan kjøpe TRVL (TRVL). Vel, svaret avhenger av dine betalingspreferanser og handelserfaring. Du kan kjøpe TRVL på en kryptovalutaplattform ved hjelp av metoder som kredittkort, Apple Pay eller bankoverføring. Alternativt kan du også kjøpe TRVL på blokkjeden via DEX eller P2P!

Sentraliserte børser (CEX) – der nybegynnere begynner kryptoreisen sin
Desentraliserte børser (DEX) – Avanserte brukere som prioriterer kontroll
Peer-to-peer (P2P)-plattformer – fleksible brukere med risikostyring

Sentraliserte børser (CEX) – der nybegynnere begynner kryptoreisen sin

Sentraliserte børser som MEXC er ofte den mest nybegynnervennlige løsningen. Du kan kjøpe TRVL direkte med kredittkort, Apple Pay, bankoverføringer eller stablecoins. CEX-er tilbyr også transparent prising, avansert sikkerhet og tilgang til verktøy som TRVL prisdiagrammer i sanntid og handelshistorikk.

Slik kjøper du via CEX:

  1. Trinn 1
    Bli med i MEXC

    Opprett en konto og fullfør identitetsbekreftelse (KYC).

  2. Trinn 2
    Innskudd

    Sett inn penger ved hjelp av fiat-valuta eller kryptovaluta.

  3. Trinn 3
    Søk

    Søk etter TRVL i handelsdelen.

  4. Trinn 4
    Handel

    Legg inn en ordre om å kjøpe på markedspris eller begrense prisen.

Desentraliserte børser (DEX) – Avanserte brukere som prioriterer kontroll

Du kan også kjøpe TRVL på desentraliserte børser hvis det er tilgjengelig på blokkjeden. DEX-er som MEXCs DEX+, Uniswap og PancakeSwap tillater direkte lommebok-til-lommebok-handel uten mellomledd, men du må håndtere ting som bensinavgifter og prisglidning.

Slik kjøper du via DEX:

  1. Trinn 1
    Konfigurer lommebok

    Installer en Web3-lommebok som MetaMask og finansier den med det støttede basistokenet (f.eks. ETH eller BNB).

  2. Trinn 2
    Koble til

    Besøk en DEX-plattform og koble til lommeboken din.

  3. Trinn 3
    Swap

    Søk etter TRVL og bekreft tokenkontrakten.

  4. Trinn 4
    Bekreft handel

    Skriv inn beløpet, gjennomgå prisglidning og godkjenn transaksjonen på blokkjeden.

Peer-to-peer (P2P)-plattformer – fleksible brukere med risikostyring

Hvis du ønsker å kjøpe TRVL med lokale betalingsmetoder, er P2P-plattformer et godt alternativ. MEXCs P2P-markedsplass lar deg kjøpe krypto direkte fra verifiserte brukere med støtte for bankoverføringer, e-lommebøker eller til og med kontanter.

Slik kjøper du via P2P:

  1. Trinn 1
    Skaff deg MEXC

    Opprett en gratis MEXC-konto og fullfør KYC-verifisering.

  2. Trinn 2
    Gå til P2P

    Gå til P2P-seksjonen og velg din lokale valuta.

  3. Trinn 3
    Velg selger

    Velg en bekreftet selger som støtter betalingsmåten din.

  4. Trinn 4
    Fullfør betalingen

    Betal direkte, så frigis kryptovalutaen til MEXC-lommeboken din etter bekreftelse.

Hvis du leter etter hvor det er best å kjøpe TRVL (TRVL), tilbyr sentraliserte plattformer som MEXC den enkleste og sikreste ruten, spesielt hvis du bruker kredittkort, Apple Pay eller fiat. DEX-er gir fleksibilitet for brukere i kjeden, mens P2P passer for de som trenger støtte i lokal valuta.
Uansett hva du velger, opprett en gratis konto for å komme i gang med MEXC i dag med trygghet.

TRVL (TRVL) Informasjon

Dtravel is a decentralized platform for members of the home sharing economy that facilitates short-term accommodation discovery, bookings and payments, with up to 50% lower fees than competing platforms. Dtravel is a decentralized autonomous organization (DAO): a community-owned and governed ecosystem that operates for the benefit of its community members comprising hosts, guests, contributors and TRVL token holders.

Offisiell nettside:http://www.dtravel.com/
Teknisk dokument:https://docs.dtravel.com/
Blokkutforsker:https://bscscan.com/token/0x6a8Fd46F88dBD7bdC2D536C604f811C63052ce0F

Offisiell nettside:http://www.dtravel.com/
Teknisk dokument:https://docs.dtravel.com/
Blokkutforsker:https://bscscan.com/token/0x6a8Fd46F88dBD7bdC2D536C604f811C63052ce0F

Hvilke tokens kjøper tradere denne uken?

Dette er ukens hotteste trendsymboler, og får enorm oppmerksomhet! Utforsk disse tokens og mange flere på MEXC. Handle med ultralave gebyrer og få tilgang til den mest omfattende likviditeten.

Videoguider om hvordan du kjøper TRVL

Det er enklere å lære å kjøpe kryptovaluta når du kan se hvert trinn. Våre nybegynnervennlige videoopplæringer veileder deg gjennom hele kjøpsprosessen for TRVL med kort, bankoverføring eller P2P. Hver video er tydelig, sikker og enkel å følge, perfekt for visuelle elever.
Se nå og begynn å investere i TRVL på MEXC.

  • Videoguide: Hvordan kjøpe TRVL med et debet-/kredittkort

    Leter du etter den raskeste måten å kjøpe TRVL på? Lær hvordan du kjøper TRVL umiddelbart med debet- eller kredittkortet ditt på MEXC. Denne metoden er ideell for nybegynnere som ønsker en rask og problemfri opplevelse.

  • Videoguide: Hvordan kjøpe TRVL med fiat via P2P Trading

    Foretrekker du å kjøpe TRVL direkte fra andre brukere? Vår P2P-handelsplattform lar deg sikkert veksle fiat mot TRVL ved bruk av flere betalingsmetoder. Se denne guiden for å lære hvordan du kjøper krypto trygt med MEXC P2P.

  • Videoguide: Hvordan kjøpe TRVL med Spot-handel

    Vil du ha full kontroll over TRVL-kjøpene dine? Med Spot-handel kan du kjøpe TRVL til markedspris eller sette limitordre for bedre avtaler. Denne videoen forklarer alt du trenger å vite om handel med BTC på MEXC Spot.

Kjøp TRVL med ekstremt lave gebyrer på MEXC

Å kjøpe TRVL (TRVL) på MEXC gir deg mer valuta for pengene. Som en av kryptoplattformene med lavest gebyr på markedet, hjelper MEXC deg med å redusere kostnader fra din aller første handel.

Sjekk ut MEXCs konkurransedyktige handelsgebyrer

Videre kan du handle utvalgte spottokens helt uten gebyrer via MEXCs Zero Fee Fest.

Begynn å kjøpe TRVL i dag – og få mer kryptovaluta med færre gebyrer.

I løpet av de siste 24 timene har MEXC-brukere kjøpt 0.000 TRVL, til en samlet verdi av 0.000 USDT.

Omfattende likviditet

Topp 3 strategier for å kjøpe TRVL (TRVL)

Smart investering starter med en solid plan. Å bruke en tydelig strategi kan bidra til å redusere emosjonelle beslutninger, håndtere markedsrisiko og bygge tillit over tid.

Her er tre populære strategier for kjøp av TRVL:

1.Gjennomsnittlig dollarberegning (DCA)

Invester et fast beløp i TRVL med jevne mellomrom, uavhengig av markedspris. Dette bidrar til å jevne ut prisvolatiliteten over tid.

2.Trendbasert oppføring

Gå inn i markedet når TRVL det viser tegn til oppadgående momentum eller brudd på viktige motstandsnivåer. Denne tilnærmingen fokuserer på bekreftelse snarere enn å tidsbestemme eksakte bunner.

3.Stigekjøp

Legg inn flere kjøpsordrer til forskjellige prispunkter. Dette sprer inngangsrisikoen din og lar deg delta på tvers av ulike markedsnivåer.

Hver strategi passer til ulike risikoprofiler og markedsforhold. Gjør alltid din egen research (DYOR) før du investerer i TRVL eller noen kryptoaktiva.

Slik oppbevarer du TRVL trygt

Etter at du har kjøpt TRVL (TRVL), er det neste viktige steget å sikre aktivaene dine. Heldigvis er det ganske enkelt å lagre en token.

Lagringsalternativer på MEXC:

MEXC Wallet

Din TRVL lagres automatisk i MEXC-kontoens lommebok. Midler er beskyttet med tofaktorautentisering (2FA), avansert kryptering og infrastruktur for kjølelagring.

Eksterne lommebøker

Du kan også ta ut TRVL til en personlig lommebok for full kontroll. Dette inkluderer programvarelommebøker (f.eks. MetaMask, Trust Wallet) for daglig tilgang eller cold wallets (f.eks. Ledger, Trezor) for offline, langsiktig lagring med maksimal sikkerhet.

Å lagre krypto i en kald lommebok holder de private nøklene dine offline, noe som reduserer risikoen for hacking eller phishing-angrep. Det er et foretrukket alternativ for brukere som planlegger å holde på lang sikt.

Velg metoden som passer best til dine mål. MEXC støtter både bekvemmelighet og kontroll.

Hvordan selge TRVL (TRVL)

MEXC tilbyr flere sikre og fleksible alternativer for å selge TRVL, enten du tar ut penger, bytter tokens eller reagerer på markedstrender.

Spot Market
Spot Market

Selg TRVL umiddelbart til markedspris eller sett din egen grenseordre. Ideell for rask handel eller konvertering til stablecoins som USDT.

P2P-handel
P2P-handel

Selg TRVL direkte til andre brukere og motta lokal valuta via din foretrukne betalingsmåte. MEXCs deponeringsbeskyttelse sikrer at hver transaksjon er trygg og verifisert.

Før-marked
Før-marked

For utvalgte tokens tilbyr MEXC før-markedshandel, slik at du kan selge før offisiell notering. Dette gir tidlige innehavere en unik fordel innen prisoppdagelse og likviditet.

MEXC-konvertering
MEXC-konvertering

Konverter TRVL umiddelbart til USDT, BTC eller andre store tokens ved hjelp av MEXCs konverteringsverktøy. Den er perfekt for raske konverteringer med ett klikk, tydelige rater og null prisglidning.

Hver metode støttes av MEXCs avanserte sikkerhetssystemer, sanntidsutførelsesmotor og kundeservice døgnet rundt – slik at du kan selge TRVL med trygghet.

Hva kan du gjøre etter å ha kjøpt TRVL tokens?

Når du har kjøpt krypto, er mulighetene hos MEXC ubegrensede. Enten du ønsker å handle i Spot-markedet, utforske Futures-handel eller tjene eksklusive belønninger, tilbyr MEXC et bredt spekter av funksjoner for å forbedre kryptoopplevelsen din.

Alle MEXC-funksjonene du trenger er støttet av førsteklasses sikkerhet og døgnåpen support. Utforsk den siste TRVL (TRVL) prisen, sjekk kommende TRVL prisforutsigelser, eller dykk ned i den TRVL historiske ytelsen i dag!

Kryptoaktivarisikoer du bør vite før du investerer

Investering i kryptovaluta kan gi høy potensiell avkastning, men det kommer også med betydelig risiko. Det er viktig å forstå disse risikoene før du kjøper TRVL eller andre kryptovalutaer.

Viktige handelsrisikoer å vurdere:

Volatilitet
Kryptopriser kan svinge kraftig i korte perioder, noe som påvirker investeringsverdien din.
Regulatorisk usikkerhet
Endringer i myndighetsreguleringer eller mangel på investorbeskyttelse kan påvirke tilgang og lovlighet.
Likviditetsrisiko
Noen tokens kan ha lavt handelsvolum, noe som gjør dem vanskeligere å kjøpe eller selge til stabile priser.
Kompleksitet
Kryptosystemer kan være vanskelige å forstå, spesielt for nybegynnere, noe som kan føre til dårlig beslutningstaking.
Svindel og urealistiske påstander
Vær alltid forsiktig med garantier, falske gaver eller tilbud som høres for gode ut til å være sanne.
Sentraliseringsrisiko
Å stole for mye på én enkelt aktiva eller kategori kan utsette deg for større tap.

Før du investerer i TRVL, sørg for å gjøre din egen research (DYOR) og forstå både prosjektet og markedsforholdene. Informerte beslutninger fører til bedre resultater. Lær mer nå på MEXCs Crypto Pulse og sjekk TRVL (TRVL) prisen i dag!

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

    1. Hvordan kan jeg kjøpe TRVL akkurat nå?

  • For å kjøpe TRVL akkurat nå, registrer deg bare for en gratis MEXC-konto, sett inn USDT eller fiat-valuta, naviger deretter til spotmarkedet og legg inn en kjøpsordre ved hjelp av markeds- eller limit prisene.

    • 2. Hvor kan jeg kjøpe TRVL?

  • Du kan kjøpe TRVL på kryptoplattformer som MEXC. Plattformen tilbyr dyp likviditet, ultralave gebyrer, rask eksekvering og sømløse løsninger for veksling fra fiat til krypto, alt støttet av sikker oppbevaring av aktiva.

    • 3. Hvor mye er $1,000 i Bitcoin nå?

  • Verdien av $1,000 i Bitcoin endres kontinuerlig basert på den faktiske BTC-prisen. Sjekk Bitcoin-prisen i sanntid for å få den nåværende konverteringen og se hvor mye BTC $1,000 ville kjøpt.

    • 4. Kan jeg investere i TRVL med $10?

  • Ja, du kan investere i TRVL for så lite som $10! MEXC støtter små innskudd i USDT eller fiat, slik at nybegynnere kan starte uten stor kapital.

    • 5. Hvor mye er 1 TRVL i USDT?

  • Prisen på 1 TRVL i USDT svinger med markedet. Besøk TRVL pris siden på MEXC for å se oppdaterte kurser, diagrammer og markedsdybde i sanntid.

    • 6. Er det trygt å kjøpe TRVL?

  • Det er trygt å kjøpe TRVL på MEXC: Plattformen bruker tofaktorautentisering, kryptert lagring, KYC-verifisering og cold wallet-oppbevaring.

    • 7. Hvorfor endrer prisen på TRVL seg så ofte?

  • Kryptoaktiva som TRVL er svært volatile på grunn av tilbud og etterspørsel i markedet, nyheter, handelsvolum og investorsentiment. Volatilitet er normalt, så vurder strategier som DCA for å håndtere risiko.

    • 8. Hvilke betalingsmåter kan jeg bruke for å kjøpe TRVL?

  • På MEXC kan du kjøpe TRVL med kreditt-/debetkort, Apple Pay, bankoverføringer, P2P eller innskudd med stablecoin. Denne fleksibiliteten gjør det veldig enkelt å kjøpe TRVL med kredittkort eller Apple Pay.

    • 9. Må jeg gjennom KYC for å kjøpe TRVL?

  • Ja, MEXC krever KYC-verifisering (identitetsbekreftelse) for å låse opp muligheten for fiat-innskudd, slik som innskudd med kredittkort eller fra bank. Det forbedrer også plattformsikkerheten og støtter samsvar.

    • 10. Hva er minimumsbeløpet for å kjøpe TRVL?

  • På MEXCs spotmarked kan du ofte begynne å kjøpe TRVL med minimum 10 USDT, noe som gjør det nybegynnervennlig for nye investorer.

    • 11. Hvor lang tid tar det å kjøpe TRVL med kredittkort?

  • Kjøp med kredittkort eller Apple Pay på MEXC skjer vanligvis nesten umiddelbart. Pengene kommer inn på kontoen din umiddelbart eller innen få minutter, slik at du kan handle TRVL med en gang.

    • 12. Er det ekstra gebyrer for å kjøpe TRVL?

  • Handel med TRVL på MEXC-spotmarkeder kan innebære lave maker-/taker-gebyrer eller til og med 0%. Kortkjøp eller P2P-handler kan medføre nettverks- eller tjenestegebyrer. Sjekk ut MEXCs gebyroversikt.

    • 13. Kan jeg lagre TRVL på MEXC etter kjøp?

  • Ja! Når du har kjøpt TRVL, forblir den i MEXC-lommeboken din, beskyttet av flerlagskryptering, 2FA, hvitelister for uttak og kjølelagring-sikkerhetskopi.

    • 14. Hvordan overfører jeg TRVL til en ekstern lommebok?

  • For å flytte TRVL fra MEXC, gå til ”Uttak“, skriv inn adressen til den eksterne lommeboken din (f.eks. maskinvare- eller programvarelommebok) og bekreft. Dobbeltsjekk alltid adressen din for å unngå tap.

    • 15. Kan jeg kjøpe TRVL ved hjelp av P2P-handel?

  • Ja, MEXCs P2P-markedsplass lar deg kjøpe TRVL direkte fra brukere. Velg din lokale valuta, betalingsmåte og fullfør kjøpet med escrow-beskyttelse.

    • 16. Hva er før-marked til TRVLfor?

  • Hvis TRVL er notert nylig, kan MEXC tilby før-marked handelsarrangementer. Disse tidlige handelsvinduene lar innehavere kjøpe/selge før offentlige spotnoteringer begynner.

    • 17. Er TRVL tilgjengelig på DEX-er som Uniswap?

  • Hvis TRVL den er Ethereum-basert eller på andre støttede kjeder, kan den være omsettelig på DEX-er som Uniswap eller PancakeSwap. Dette krever håndtering av lommebøker, gassgebyrer og slippage.

    • 18. Hvordan sjekker jeg TRVL prisdiagrammer i sanntid?

  • MEXC tilbyr live TRVL prisdiagrammer,volummålinger og dybdeverktøy på token-prissidene. Bruk disse til å overvåke prisbevegelser og planlegge inn- eller utgangspunkter.

    • 19. Kan jeg sette en stop limit eller en ta gevinst-ordre når jeg kjøper TRVL?

  • Ja, MEXC støtter avanserte ordretyper som stop limit, ta gevinst og OCO. Disse hjelper deg med å automatisere strategien din når du kjøper eller selger TRVL.

    • 20. Er TRVL en god langsiktig investering?

  • Om TRVL er egnet for langsiktig investering, avhenger av de grunnleggende forholdene og dine egne mål. Undersøk prosjektet, token-bruken, utviklingsteamet og veikartet før du forplikter deg.

    • 21. Hvordan fungerer skatt når jeg kjøper eller selger TRVL?

  • Skattereglene varierer fra land til land. I mange jurisdiksjoner er kjøp av TRVL ikke skattepliktig, men salg eller handel kan utløse kapitalgevinster. Rådfør deg alltid med en lokal regnskapsfører.

    • 22. Kan jeg bruke Apple Pay til å kjøpe TRVL?

  • Ja, hvis det støttes i landet/regionen din, tillater MEXC kjøp av TRVL med Apple Pay. Det er en rask, sikker og praktisk måte å sette inn penger på kontoen din ved hjelp av mobilenheten din.

    • 23. Hvorfor er prisene forskjellige mellom CEX, DEX og P2P?

  • Prisene varierer på grunn av likviditet, gebyrer, spread og brukeretterspørsel. CEX-er som MEXC tilbyr vanligvis stramme spreader, mens DEX-er og P2P kan inkludere premiumkostnader eller slippage.

    • 24. Hva bør jeg gjøre hvis jeg støter på problemer når jeg kjøper TRVL på MEXC?

  • Hvis du støter på problemer under kjøpet av TRVL, må du umiddelbart kontakte MEXCs kundeservice. Oppgi detaljer om problemet, så vil de hjelpe deg med å bekrefte og løse det.

