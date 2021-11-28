TRVL

Dtravel is a decentralized platform for members of the home sharing economy that facilitates short-term accommodation discovery, bookings and payments, with up to 50% lower fees than competing platforms. Dtravel is a decentralized autonomous organization (DAO): a community-owned and governed ecosystem that operates for the benefit of its community members comprising hosts, guests, contributors and TRVL token holders.

NavnTRVL

RangeringNo.1686

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.12%

Opplagsforsyning416,648,589.4343652

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning1,000,000,000

Opplagsforsyning0.4166%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high1.5575970830693988,2021-11-28

Laveste pris0.005121316692487361,2025-04-17

Offentlig blokkjedeETH

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...