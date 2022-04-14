TRVL (TRVL) tokenomics

TRVL (TRVL) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i TRVL (TRVL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
TRVL (TRVL) Informasjon

Dtravel is a decentralized platform for members of the home sharing economy that facilitates short-term accommodation discovery, bookings and payments, with up to 50% lower fees than competing platforms. Dtravel is a decentralized autonomous organization (DAO): a community-owned and governed ecosystem that operates for the benefit of its community members comprising hosts, guests, contributors and TRVL token holders.

Offisiell nettside:
http://www.dtravel.com/
Teknisk dokument:
https://docs.dtravel.com/
Blokkutforsker:
https://bscscan.com/token/0x6a8Fd46F88dBD7bdC2D536C604f811C63052ce0F

TRVL (TRVL) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TRVL (TRVL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

TRVL (TRVL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak TRVL (TRVL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet TRVL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange TRVL tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår TRVLs tokenomics, kan du utforske TRVL tokenets livepris!

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.