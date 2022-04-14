TRVL (TRVL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TRVL (TRVL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

TRVL (TRVL) Informasjon Dtravel is a decentralized platform for members of the home sharing economy that facilitates short-term accommodation discovery, bookings and payments, with up to 50% lower fees than competing platforms. Dtravel is a decentralized autonomous organization (DAO): a community-owned and governed ecosystem that operates for the benefit of its community members comprising hosts, guests, contributors and TRVL token holders. Offisiell nettside: http://www.dtravel.com/ Teknisk dokument: https://docs.dtravel.com/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x6a8Fd46F88dBD7bdC2D536C604f811C63052ce0F Kjøp TRVL nå!

TRVL (TRVL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TRVL (TRVL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.11M $ 3.11M $ 3.11M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 416.65M $ 416.65M $ 416.65M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.47M $ 7.47M $ 7.47M All-time high: $ 1.5681 $ 1.5681 $ 1.5681 All-Time Low: $ 0.005121316692487361 $ 0.005121316692487361 $ 0.005121316692487361 Nåværende pris: $ 0.00747 $ 0.00747 $ 0.00747 Lær mer om TRVL (TRVL) pris

TRVL (TRVL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TRVL (TRVL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TRVL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TRVL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TRVLs tokenomics, kan du utforske TRVL tokenets livepris!

