Dagens TROLL livepris er 0.115988 USD. Spor prisoppdateringer for TROLLSOL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TROLLSOL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

TROLL Pris(TROLLSOL)

1 TROLLSOL til USD livepris:

$0.115988
-14.10%1D
USD
TROLL (TROLLSOL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:45:29 (UTC+8)

TROLL (TROLLSOL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.1144
24 timer lav
$ 0.14
24 timer høy

$ 0.1144
$ 0.14
$ 0.282892310338584
$ 0.007595970290105848
-2.15%

-14.09%

-34.67%

-34.67%

TROLL (TROLLSOL) sanntidsprisen er $ 0.115988. I løpet av de siste 24 timene har TROLLSOL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.1144 og et toppnivå på $ 0.14, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TROLLSOL er $ 0.282892310338584, mens den rekordlave prisen er $ 0.007595970290105848.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TROLLSOL endret seg med -2.15% i løpet av den siste timen, -14.09% over 24 timer og -34.67% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TROLL (TROLLSOL) Markedsinformasjon

No.336

$ 115.87M
$ 922.07K
$ 115.99M
998.94M
1,000,000,000
998,943,997.141351
99.89%

SOL

Nåværende markedsverdi på TROLL er $ 115.87M, med et 24-timers handelsvolum på $ 922.07K. Den sirkulerende forsyningen på TROLLSOL er 998.94M, med en total tilgang på 998943997.141351. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 115.99M.

TROLL (TROLLSOL) Prishistorikk USD

Spor prisendringene TROLL for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.01903878-14.09%
30 dager$ -0.065989-36.27%
60 dager$ +0.092674+397.50%
90 dager$ +0.104565+915.39%
TROLL Prisendring i dag

I dag registrerte TROLLSOL en endring på $ -0.01903878 (-14.09%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

TROLL 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.065989 (-36.27%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

TROLL 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så TROLLSOL en endring på $ +0.092674 (+397.50%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

TROLL 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.104565+915.39% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Hva er TROLL (TROLLSOL)

$TROLL is an OG meme coin paying tribute to Troll Face and early meme culture. Born from the 2008 internet troll spirit, it blends humor, rebellion, and free expression, closely tied to iconic communities like 9GAG.

TROLL Prisforutsigelse (USD)

TROLLSOL til lokale valutaer

1 TROLL(TROLLSOL) til VND
3,052.22422
1 TROLL(TROLLSOL) til AUD
A$0.17514188
1 TROLL(TROLLSOL) til GBP
0.08583112
1 TROLL(TROLLSOL) til EUR
0.0985898
1 TROLL(TROLLSOL) til USD
$0.115988
1 TROLL(TROLLSOL) til MYR
RM0.4871496
1 TROLL(TROLLSOL) til TRY
4.79842356
1 TROLL(TROLLSOL) til JPY
¥17.050236
1 TROLL(TROLLSOL) til ARS
ARS$171.07302096
1 TROLL(TROLLSOL) til RUB
9.64904172
1 TROLL(TROLLSOL) til INR
10.21738292
1 TROLL(TROLLSOL) til IDR
Rp1,933.13256008
1 TROLL(TROLLSOL) til KRW
162.2208168
1 TROLL(TROLLSOL) til PHP
6.61943516
1 TROLL(TROLLSOL) til EGP
￡E.5.58598208
1 TROLL(TROLLSOL) til BRL
R$0.61705616
1 TROLL(TROLLSOL) til CAD
C$0.15890356
1 TROLL(TROLLSOL) til BDT
14.12037912
1 TROLL(TROLLSOL) til NGN
173.37422288
1 TROLL(TROLLSOL) til COP
$453.078125
1 TROLL(TROLLSOL) til ZAR
R.2.01123192
1 TROLL(TROLLSOL) til UAH
4.79262416
1 TROLL(TROLLSOL) til TZS
T.Sh.287.09813712
1 TROLL(TROLLSOL) til VES
Bs18.906044
1 TROLL(TROLLSOL) til CLP
$110.76854
1 TROLL(TROLLSOL) til PKR
Rs32.92203392
1 TROLL(TROLLSOL) til KZT
62.79706308
1 TROLL(TROLLSOL) til THB
฿3.69537768
1 TROLL(TROLLSOL) til TWD
NT$3.50631724
1 TROLL(TROLLSOL) til AED
د.إ0.42567596
1 TROLL(TROLLSOL) til CHF
Fr0.09163052
1 TROLL(TROLLSOL) til HKD
HK$0.90122676
1 TROLL(TROLLSOL) til AMD
֏44.3886076
1 TROLL(TROLLSOL) til MAD
.د.م1.04621176
1 TROLL(TROLLSOL) til MXN
$2.13069956
1 TROLL(TROLLSOL) til SAR
ريال0.434955
1 TROLL(TROLLSOL) til ETB
Br16.65239716
1 TROLL(TROLLSOL) til KES
KSh14.98332984
1 TROLL(TROLLSOL) til JOD
د.أ0.082235492
1 TROLL(TROLLSOL) til PLN
0.42103644
1 TROLL(TROLLSOL) til RON
лв0.50106816
1 TROLL(TROLLSOL) til SEK
kr1.09144708
1 TROLL(TROLLSOL) til BGN
лв0.19254008
1 TROLL(TROLLSOL) til HUF
Ft38.61008544
1 TROLL(TROLLSOL) til CZK
2.39979172
1 TROLL(TROLLSOL) til KWD
د.ك0.03537634
1 TROLL(TROLLSOL) til ILS
0.38624004
1 TROLL(TROLLSOL) til BOB
Bs0.80147708
1 TROLL(TROLLSOL) til AZN
0.1971796
1 TROLL(TROLLSOL) til TJS
SM1.08564768
1 TROLL(TROLLSOL) til GEL
0.3131676
1 TROLL(TROLLSOL) til AOA
Kz105.73118116
1 TROLL(TROLLSOL) til BHD
.د.ب0.043727476
1 TROLL(TROLLSOL) til BMD
$0.115988
1 TROLL(TROLLSOL) til DKK
kr0.7365238
1 TROLL(TROLLSOL) til HNL
L3.04004548
1 TROLL(TROLLSOL) til MUR
5.25889592
1 TROLL(TROLLSOL) til NAD
$2.0123918
1 TROLL(TROLLSOL) til NOK
kr1.1540806
1 TROLL(TROLLSOL) til NZD
$0.1971796
1 TROLL(TROLLSOL) til PAB
B/.0.115988
1 TROLL(TROLLSOL) til PGK
K0.48482984
1 TROLL(TROLLSOL) til QAR
ر.ق0.42103644
1 TROLL(TROLLSOL) til RSD
дин.11.57096288
1 TROLL(TROLLSOL) til UZS
soʻm1,431.94957196
1 TROLL(TROLLSOL) til ALL
L9.56437048
1 TROLL(TROLLSOL) til ANG
ƒ0.20761852
1 TROLL(TROLLSOL) til AWG
ƒ0.2087784
1 TROLL(TROLLSOL) til BBD
$0.231976
1 TROLL(TROLLSOL) til BAM
KM0.19254008
1 TROLL(TROLLSOL) til BIF
Fr346.22418
1 TROLL(TROLLSOL) til BND
$0.14846464
1 TROLL(TROLLSOL) til BSD
$0.115988
1 TROLL(TROLLSOL) til JMD
$18.60563508
1 TROLL(TROLLSOL) til KHR
465.81476728
1 TROLL(TROLLSOL) til KMF
Fr48.482984
1 TROLL(TROLLSOL) til LAK
2,521.47821044
1 TROLL(TROLLSOL) til LKR
Rs35.08405024
1 TROLL(TROLLSOL) til MDL
L1.913802
1 TROLL(TROLLSOL) til MGA
Ar513.22022276
1 TROLL(TROLLSOL) til MOP
P0.92906388
1 TROLL(TROLLSOL) til MVR
1.7746164
1 TROLL(TROLLSOL) til MWK
MK201.36792668
1 TROLL(TROLLSOL) til MZN
MT7.4116332
1 TROLL(TROLLSOL) til NPR
Rs16.34502896
1 TROLL(TROLLSOL) til PYG
828.386296
1 TROLL(TROLLSOL) til RWF
Fr168.066612
1 TROLL(TROLLSOL) til SBD
$0.9511016
1 TROLL(TROLLSOL) til SCR
1.76533736
1 TROLL(TROLLSOL) til SRD
$4.41798292
1 TROLL(TROLLSOL) til SVC
$1.014895
1 TROLL(TROLLSOL) til SZL
L2.0123918
1 TROLL(TROLLSOL) til TMT
m0.405958
1 TROLL(TROLLSOL) til TND
د.ت0.33752508
1 TROLL(TROLLSOL) til TTD
$0.78523876
1 TROLL(TROLLSOL) til UGX
Sh406.885904
1 TROLL(TROLLSOL) til XAF
Fr64.721304
1 TROLL(TROLLSOL) til XCD
$0.3131676
1 TROLL(TROLLSOL) til XOF
Fr64.721304
1 TROLL(TROLLSOL) til XPF
Fr11.714788
1 TROLL(TROLLSOL) til BWP
P1.54496016
1 TROLL(TROLLSOL) til BZD
$0.23313588
1 TROLL(TROLLSOL) til CVE
$10.87735464
1 TROLL(TROLLSOL) til DJF
Fr20.645864
1 TROLL(TROLLSOL) til DOP
$7.19357576
1 TROLL(TROLLSOL) til DZD
د.ج15.02740528
1 TROLL(TROLLSOL) til FJD
$0.260973
1 TROLL(TROLLSOL) til GNF
Fr1,008.51566
1 TROLL(TROLLSOL) til GTQ
Q0.88846808
1 TROLL(TROLLSOL) til GYD
$24.27512852
1 TROLL(TROLLSOL) til ISK
kr14.034548

For en mer dyptgående forståelse av TROLL, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell TROLL nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om TROLL

Hvor mye er TROLL (TROLLSOL) verdt i dag?
Live TROLLSOL prisen i USD er 0.115988 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TROLLSOL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TROLLSOL til USD er $ 0.115988. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for TROLL?
Markedsverdien for TROLLSOL er $ 115.87M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TROLLSOL?
Den sirkulerende forsyningen av TROLLSOL er 998.94M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTROLLSOL ?
TROLLSOL oppnådde en ATH-pris på 0.282892310338584 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TROLLSOL?
TROLLSOL så en ATL-pris på 0.007595970290105848 USD.
Hva er handelsvolumet til TROLLSOL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TROLLSOL er $ 922.07K USD.
Vil TROLLSOL gå høyere i år?
TROLLSOL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TROLLSOL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:45:29 (UTC+8)

TROLL (TROLLSOL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
