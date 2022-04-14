TROLL (TROLLSOL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TROLL (TROLLSOL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

TROLL (TROLLSOL) Informasjon $TROLL is an OG meme coin paying tribute to Troll Face and early meme culture. Born from the 2008 internet troll spirit, it blends humor, rebellion, and free expression, closely tied to iconic communities like 9GAG. Offisiell nettside: https://trololol.io Blokkutforsker: https://solscan.io/token/5UUH9RTDiSpq6HKS6bp4NdU9PNJpXRXuiw6ShBTBhgH2 Kjøp TROLLSOL nå!

TROLL (TROLLSOL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TROLL (TROLLSOL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 107.23M $ 107.23M $ 107.23M Total forsyning: $ 998.94M $ 998.94M $ 998.94M Sirkulerende forsyning: $ 998.94M $ 998.94M $ 998.94M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 107.35M $ 107.35M $ 107.35M All-time high: $ 0.283 $ 0.283 $ 0.283 All-Time Low: $ 0.007595970290105848 $ 0.007595970290105848 $ 0.007595970290105848 Nåværende pris: $ 0.107348 $ 0.107348 $ 0.107348 Lær mer om TROLL (TROLLSOL) pris

TROLL (TROLLSOL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TROLL (TROLLSOL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TROLLSOL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TROLLSOL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TROLLSOLs tokenomics, kan du utforske TROLLSOL tokenets livepris!

TROLL (TROLLSOL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TROLLSOL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for TROLLSOL nå!

TROLLSOL prisforutsigelse Vil du vite hvor TROLLSOL kan være på vei? Vår TROLLSOL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TROLLSOL tokenets prisforutsigelse nå!

