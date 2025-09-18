Dagens Sleepless AI livepris er 0.1395 USD. Spor prisoppdateringer for AI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Sleepless AI livepris er 0.1395 USD. Spor prisoppdateringer for AI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om AI

AI Prisinformasjon

AI teknisk dokument

AI Offisiell nettside

AI tokenomics

AI Prisprognose

AI-historikk

AI Kjøpeguide

AI-til-fiat-valutakonverter

AI Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Sleepless AI Logo

Sleepless AI Pris(AI)

1 AI til USD livepris:

$0.1395
$0.1395$0.1395
-1.20%1D
USD
Sleepless AI (AI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:29:24 (UTC+8)

Sleepless AI (AI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.1384
$ 0.1384$ 0.1384
24 timer lav
$ 0.1497
$ 0.1497$ 0.1497
24 timer høy

$ 0.1384
$ 0.1384$ 0.1384

$ 0.1497
$ 0.1497$ 0.1497

$ 2.3774513979494185
$ 2.3774513979494185$ 2.3774513979494185

$ 0.09675355458008243
$ 0.09675355458008243$ 0.09675355458008243

-1.00%

-1.20%

-6.38%

-6.38%

Sleepless AI (AI) sanntidsprisen er $ 0.1395. I løpet av de siste 24 timene har AI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.1384 og et toppnivå på $ 0.1497, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AI er $ 2.3774513979494185, mens den rekordlave prisen er $ 0.09675355458008243.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AI endret seg med -1.00% i løpet av den siste timen, -1.20% over 24 timer og -6.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sleepless AI (AI) Markedsinformasjon

No.543

$ 55.83M
$ 55.83M$ 55.83M

$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M

$ 139.50M
$ 139.50M$ 139.50M

400.25M
400.25M 400.25M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

40.02%

BSC

Nåværende markedsverdi på Sleepless AI er $ 55.83M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.13M. Den sirkulerende forsyningen på AI er 400.25M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 139.50M.

Sleepless AI (AI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Sleepless AI for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.001694-1.20%
30 dager$ +0.0207+17.42%
60 dager$ -0.0075-5.11%
90 dager$ +0.0316+29.28%
Sleepless AI Prisendring i dag

I dag registrerte AI en endring på $ -0.001694 (-1.20%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Sleepless AI 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0207 (+17.42%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Sleepless AI 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så AI en endring på $ -0.0075 (-5.11%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Sleepless AI 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0316+29.28% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Sleepless AI (AI)?

Sjekk ut Sleepless AI Prishistorikk-siden nå.

Hva er Sleepless AI (AI)

Sleepless AI emerges as a groundbreaking Web3+AI gaming platform, ingeniously blending artificial intelligence and blockchain technology. At its core, Sleepless AI aims to revolutionize the gaming industry with its unique approach and the extensive expertise of its team.

Sleepless AI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Sleepless AI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk AI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Sleepless AI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Sleepless AI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Sleepless AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Sleepless AI (AI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Sleepless AI (AI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Sleepless AI.

Sjekk Sleepless AIprisprognosen nå!

Sleepless AI (AI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Sleepless AI (AI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Sleepless AI (AI)

Leter du etter hvordan du kjøperSleepless AI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Sleepless AI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

AI til lokale valutaer

1 Sleepless AI(AI) til VND
3,670.9425
1 Sleepless AI(AI) til AUD
A$0.210645
1 Sleepless AI(AI) til GBP
0.10323
1 Sleepless AI(AI) til EUR
0.118575
1 Sleepless AI(AI) til USD
$0.1395
1 Sleepless AI(AI) til MYR
RM0.5859
1 Sleepless AI(AI) til TRY
5.77251
1 Sleepless AI(AI) til JPY
¥20.5065
1 Sleepless AI(AI) til ARS
ARS$205.75134
1 Sleepless AI(AI) til RUB
11.64825
1 Sleepless AI(AI) til INR
12.288555
1 Sleepless AI(AI) til IDR
Rp2,324.99907
1 Sleepless AI(AI) til KRW
194.83128
1 Sleepless AI(AI) til PHP
7.955685
1 Sleepless AI(AI) til EGP
￡E.6.719715
1 Sleepless AI(AI) til BRL
R$0.74214
1 Sleepless AI(AI) til CAD
C$0.191115
1 Sleepless AI(AI) til BDT
16.98273
1 Sleepless AI(AI) til NGN
208.51902
1 Sleepless AI(AI) til COP
$544.921875
1 Sleepless AI(AI) til ZAR
R.2.41614
1 Sleepless AI(AI) til UAH
5.76414
1 Sleepless AI(AI) til TZS
T.Sh.345.29598
1 Sleepless AI(AI) til VES
Bs22.7385
1 Sleepless AI(AI) til CLP
$133.2225
1 Sleepless AI(AI) til PKR
Rs39.59568
1 Sleepless AI(AI) til KZT
75.526695
1 Sleepless AI(AI) til THB
฿4.437495
1 Sleepless AI(AI) til TWD
NT$4.21569
1 Sleepless AI(AI) til AED
د.إ0.511965
1 Sleepless AI(AI) til CHF
Fr0.110205
1 Sleepless AI(AI) til HKD
HK$1.083915
1 Sleepless AI(AI) til AMD
֏53.38665
1 Sleepless AI(AI) til MAD
.د.م1.25829
1 Sleepless AI(AI) til MXN
$2.5668
1 Sleepless AI(AI) til SAR
ريال0.523125
1 Sleepless AI(AI) til ETB
Br20.028015
1 Sleepless AI(AI) til KES
KSh18.02061
1 Sleepless AI(AI) til JOD
د.أ0.0989055
1 Sleepless AI(AI) til PLN
0.50499
1 Sleepless AI(AI) til RON
лв0.601245
1 Sleepless AI(AI) til SEK
kr1.312695
1 Sleepless AI(AI) til BGN
лв0.23157
1 Sleepless AI(AI) til HUF
Ft46.360035
1 Sleepless AI(AI) til CZK
2.883465
1 Sleepless AI(AI) til KWD
د.ك0.0425475
1 Sleepless AI(AI) til ILS
0.464535
1 Sleepless AI(AI) til BOB
Bs0.963945
1 Sleepless AI(AI) til AZN
0.23715
1 Sleepless AI(AI) til TJS
SM1.30572
1 Sleepless AI(AI) til GEL
0.37665
1 Sleepless AI(AI) til AOA
Kz127.164015
1 Sleepless AI(AI) til BHD
.د.ب0.0525915
1 Sleepless AI(AI) til BMD
$0.1395
1 Sleepless AI(AI) til DKK
kr0.885825
1 Sleepless AI(AI) til HNL
L3.656295
1 Sleepless AI(AI) til MUR
6.32493
1 Sleepless AI(AI) til NAD
$2.420325
1 Sleepless AI(AI) til NOK
kr1.38663
1 Sleepless AI(AI) til NZD
$0.23715
1 Sleepless AI(AI) til PAB
B/.0.1395
1 Sleepless AI(AI) til PGK
K0.58311
1 Sleepless AI(AI) til QAR
ر.ق0.506385
1 Sleepless AI(AI) til RSD
дин.13.91094
1 Sleepless AI(AI) til UZS
soʻm1,722.220965
1 Sleepless AI(AI) til ALL
L11.50317
1 Sleepless AI(AI) til ANG
ƒ0.249705
1 Sleepless AI(AI) til AWG
ƒ0.2511
1 Sleepless AI(AI) til BBD
$0.279
1 Sleepless AI(AI) til BAM
KM0.23157
1 Sleepless AI(AI) til BIF
Fr416.4075
1 Sleepless AI(AI) til BND
$0.17856
1 Sleepless AI(AI) til BSD
$0.1395
1 Sleepless AI(AI) til JMD
$22.377195
1 Sleepless AI(AI) til KHR
560.24037
1 Sleepless AI(AI) til KMF
Fr58.311
1 Sleepless AI(AI) til LAK
3,032.608635
1 Sleepless AI(AI) til LKR
Rs42.19596
1 Sleepless AI(AI) til MDL
L2.30175
1 Sleepless AI(AI) til MGA
Ar617.255415
1 Sleepless AI(AI) til MOP
P1.117395
1 Sleepless AI(AI) til MVR
2.13435
1 Sleepless AI(AI) til MWK
MK242.187345
1 Sleepless AI(AI) til MZN
MT8.91405
1 Sleepless AI(AI) til NPR
Rs19.65834
1 Sleepless AI(AI) til PYG
996.309
1 Sleepless AI(AI) til RWF
Fr202.1355
1 Sleepless AI(AI) til SBD
$1.1439
1 Sleepless AI(AI) til SCR
1.999035
1 Sleepless AI(AI) til SRD
$5.313555
1 Sleepless AI(AI) til SVC
$1.220625
1 Sleepless AI(AI) til SZL
L2.420325
1 Sleepless AI(AI) til TMT
m0.48825
1 Sleepless AI(AI) til TND
د.ت0.405945
1 Sleepless AI(AI) til TTD
$0.944415
1 Sleepless AI(AI) til UGX
Sh489.366
1 Sleepless AI(AI) til XAF
Fr77.841
1 Sleepless AI(AI) til XCD
$0.37665
1 Sleepless AI(AI) til XOF
Fr77.841
1 Sleepless AI(AI) til XPF
Fr14.0895
1 Sleepless AI(AI) til BWP
P1.85814
1 Sleepless AI(AI) til BZD
$0.280395
1 Sleepless AI(AI) til CVE
$13.08231
1 Sleepless AI(AI) til DJF
Fr24.6915
1 Sleepless AI(AI) til DOP
$8.65179
1 Sleepless AI(AI) til DZD
د.ج18.072225
1 Sleepless AI(AI) til FJD
$0.313875
1 Sleepless AI(AI) til GNF
Fr1,212.9525
1 Sleepless AI(AI) til GTQ
Q1.06857
1 Sleepless AI(AI) til GYD
$29.195955
1 Sleepless AI(AI) til ISK
kr16.8795

Sleepless AI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Sleepless AI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Sleepless AI nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Sleepless AI

Hvor mye er Sleepless AI (AI) verdt i dag?
Live AI prisen i USD er 0.1395 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AI til USD er $ 0.1395. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Sleepless AI?
Markedsverdien for AI er $ 55.83M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AI?
Den sirkulerende forsyningen av AI er 400.25M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAI ?
AI oppnådde en ATH-pris på 2.3774513979494185 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AI?
AI så en ATL-pris på 0.09675355458008243 USD.
Hva er handelsvolumet til AI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AI er $ 1.13M USD.
Vil AI gå høyere i år?
AI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:29:24 (UTC+8)

Sleepless AI (AI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

AI-til-USD-kalkulator

Beløp

AI
AI
USD
USD

1 AI = 0.1395 USD

Handle AI

AIUSDT
$0.1395
$0.1395$0.1395
-1.06%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker