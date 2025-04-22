TROLLSOL

$TROLL is an OG meme coin paying tribute to Troll Face and early meme culture. Born from the 2008 internet troll spirit, it blends humor, rebellion, and free expression, closely tied to iconic communities like 9GAG.

NavnTROLLSOL

RangeringNo.277

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)1.63%

Opplagsforsyning998,943,862.538394

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning998,943,862.538394

Opplagsforsyning0.9989%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.282892310338584,2025-08-22

Laveste pris0.007595970290105848,2025-04-22

Offentlig blokkjedeSOL

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...