Tradoor pris i dag

Sanntids Tradoor (TRADOOR) pris i dag er $ 1.0611, med en 2.73% endring de siste 24 timene. Nåværende TRADOOR til USD konverteringssats er $ 1.0611 per TRADOOR.

Tradoor rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- TRADOOR. I løpet av de siste 24 timene TRADOOR har den blitt handlet mellom $ 0.8207(laveste) og $ 1.71 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har TRADOOR beveget seg -9.79% i løpet av den siste timen og -63.02% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 310.87K.

Tradoor (TRADOOR) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 310.87K$ 310.87K $ 310.87K Fullt utvannet markedsverdi $ 63.67M$ 63.67M $ 63.67M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 60,000,000 60,000,000 60,000,000 Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på Tradoor er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 310.87K. Den sirkulerende forsyningen på TRADOOR er --, med en total tilgang på 60000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 63.67M.