Basert på forutsigelsen din, kan Tradoor potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.1209 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan Tradoor potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.1769 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TRADOOR for 2027 $ 1.2357 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TRADOOR for 2028 $ 1.2975 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TRADOOR for 2029 $ 1.3624 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TRADOOR for 2030 $ 1.4305 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på Tradoor potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 2.3302.

I 2050 kan prisen på Tradoor potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 3.7957.