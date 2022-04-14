Trac Network (TNK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Trac Network (TNK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Trac Network (TNK) Informasjon Trac Core is a versatile tool designed for the Bitcoin ecosystem. It simplifies access to Bitcoin data by fetching updates from the blockchain, sorting them systematically, and providing them for searches and analyses via APIs.In addition to being an indexer, Trac Core serves as an oracle for Bitcoin, establishing a dependable connection to the external world beyond the blockchain. In essence, your Chainlink for the Bitcoin ecosystem. Offisiell nettside: https://trac.network/ Blokkutforsker: https://unisat.io/brc20/trac Kjøp TNK nå!

Trac Network (TNK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Trac Network (TNK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.09M $ 7.09M $ 7.09M Total forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Sirkulerende forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.09M $ 7.09M $ 7.09M All-time high: $ 2.61 $ 2.61 $ 2.61 All-Time Low: $ 0.002123294088625495 $ 0.002123294088625495 $ 0.002123294088625495 Nåværende pris: $ 0.3375 $ 0.3375 $ 0.3375 Lær mer om Trac Network (TNK) pris

Trac Network (TNK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Trac Network (TNK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TNK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TNK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TNKs tokenomics, kan du utforske TNK tokenets livepris!

Hvordan kjøpe TNK Interessert i å legge til Trac Network (TNK) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe TNK, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper TNK på MEXC nå!

Trac Network (TNK) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TNK hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for TNK nå!

TNK prisforutsigelse Vil du vite hvor TNK kan være på vei? Vår TNK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TNK tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!