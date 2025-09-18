Hva er Syscoin (SYS)

Syscoin is a Proof-of-Work blockchain, merged-mined with Bitcoin. At its base it is a dual-layered blockchain: the core is the Syscoin blockchain itself, and running in tandem with it is an Ethereum Virtual Machine (EVM) layer called NEVM (Network-Enhanced Virtual Machine), which provides smart contract functionality.

Syscoin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Syscoin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk SYS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Syscoin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Syscoin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Syscoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Syscoin (SYS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Syscoin (SYS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Syscoin.

Sjekk Syscoinprisprognosen nå!

Syscoin (SYS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Syscoin (SYS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SYS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Syscoin (SYS)

Leter du etter hvordan du kjøperSyscoin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Syscoin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SYS til lokale valutaer

Prøv konverting

Syscoin Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Syscoin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Syscoin Hvor mye er Syscoin (SYS) verdt i dag? Live SYS prisen i USD er 0.04062 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende SYS-til-USD-pris? $ 0.04062 . Sjekk ut Den nåværende prisen på SYS til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Syscoin? Markedsverdien for SYS er $ 34.02M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SYS? Den sirkulerende forsyningen av SYS er 837.51M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSYS ? SYS oppnådde en ATH-pris på 1.3084718542375575 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SYS? SYS så en ATL-pris på 0.000199166999664158 USD . Hva er handelsvolumet til SYS? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SYS er $ 415.18K USD . Vil SYS gå høyere i år? SYS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SYS prisprognosen for en mer grundig analyse.

Syscoin (SYS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?