Syscoin (SYS) Informasjon Syscoin is a Proof-of-Work blockchain, merged-mined with Bitcoin. At its base it is a dual-layered blockchain: the core is the Syscoin blockchain itself, and running in tandem with it is an Ethereum Virtual Machine (EVM) layer called NEVM (Network-Enhanced Virtual Machine), which provides smart contract functionality. Offisiell nettside: http://syscoin.org Teknisk dokument: https://syscoin.org/research-whitepapers Blokkutforsker: https://explorer.syscoin.org Kjøp SYS nå!

Syscoin (SYS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Syscoin (SYS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 33.85M $ 33.85M $ 33.85M Total forsyning: $ 837.64M $ 837.64M $ 837.64M Sirkulerende forsyning: $ 837.64M $ 837.64M $ 837.64M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 33.85M $ 33.85M $ 33.85M All-time high: $ 0.7001 $ 0.7001 $ 0.7001 All-Time Low: $ 0.000199166999664158 $ 0.000199166999664158 $ 0.000199166999664158 Nåværende pris: $ 0.04041 $ 0.04041 $ 0.04041 Lær mer om Syscoin (SYS) pris

Syscoin (SYS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Syscoin (SYS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SYS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SYS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SYSs tokenomics, kan du utforske SYS tokenets livepris!

Syscoin (SYS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SYS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SYS nå!

SYS prisforutsigelse Vil du vite hvor SYS kan være på vei? Vår SYS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SYS tokenets prisforutsigelse nå!

