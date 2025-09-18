Hva er Swingby (SWINGBY)

Swingby’s bridge protocol, Skybridge, builds trustless bridges between BTC, Ethereum, Binance Chain and other blockchains secured by a network of nodes that execute fast token swaps using layer 2 ‘multi-party computing’ technology. It allows users to move Bitcoin tokens between the Bitcoin, Ethereum, and Binance Chain blockchains without relying on a central custodian, opening up a world of DeFi capabilities such as liquidity pooling and DEX trading with easy to use UX.

Swingby er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.



I tillegg kan du:

- Sjekk SWINGBY Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Swingby på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Swingby kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Swingby Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Swingby (SWINGBY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Swingby (SWINGBY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Swingby.

Sjekk Swingbyprisprognosen nå!

Swingby (SWINGBY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Swingby (SWINGBY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SWINGBY tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Swingby (SWINGBY)

Leter du etter hvordan du kjøperSwingby? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Swingby på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SWINGBY til lokale valutaer

Prøv konverting

Swingby Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Swingby, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Swingby Hvor mye er Swingby (SWINGBY) verdt i dag? Live SWINGBY prisen i USD er 0.0008445 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende SWINGBY-til-USD-pris? $ 0.0008445 . Sjekk ut Den nåværende prisen på SWINGBY til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Swingby? Markedsverdien for SWINGBY er $ 751.43K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SWINGBY? Den sirkulerende forsyningen av SWINGBY er 889.79M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSWINGBY ? SWINGBY oppnådde en ATH-pris på 1.13198303 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SWINGBY? SWINGBY så en ATL-pris på 0.000070124516478627 USD . Hva er handelsvolumet til SWINGBY? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SWINGBY er $ 12.57K USD . Vil SWINGBY gå høyere i år? SWINGBY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SWINGBY prisprognosen for en mer grundig analyse.

