SWINGBY

Swingby’s bridge protocol, Skybridge, builds trustless bridges between BTC, Ethereum, Binance Chain and other blockchains secured by a network of nodes that execute fast token swaps using layer 2 ‘multi-party computing’ technology. It allows users to move Bitcoin tokens between the Bitcoin, Ethereum, and Binance Chain blockchains without relying on a central custodian, opening up a world of DeFi capabilities such as liquidity pooling and DEX trading with easy to use UX.

NavnSWINGBY

RangeringNo.2177

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning889,788,091.4323165

Maksimal forsyning925,000,000

Total forsyning889,788,091.4323165

Opplagsforsyning0.9619%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high1.13198303,2021-02-19

Laveste pris0.000070124516478627,2025-06-13

Offentlig blokkjedeETH

Swingby's bridge protocol, Skybridge, builds trustless bridges between BTC, Ethereum, Binance Chain and other blockchains secured by a network of nodes that execute fast token swaps using layer 2 'multi-party computing' technology. It allows users to move Bitcoin tokens between the Bitcoin, Ethereum, and Binance Chain blockchains without relying on a central custodian, opening up a world of DeFi capabilities such as liquidity pooling and DEX trading with easy to use UX.

Loading...