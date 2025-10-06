Reaxa pris i dag

Sanntids Reaxa (REAXA) pris i dag er $ 0.000003927, med en 8.71% endring de siste 24 timene. Nåværende REAXA til USD konverteringssats er $ 0.000003927 per REAXA.

Reaxa rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- REAXA. I løpet av de siste 24 timene REAXA har den blitt handlet mellom $ 0.00000338(laveste) og $ 0.000004686 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har REAXA beveget seg +1.10% i løpet av den siste timen og -60.27% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 545.52K.

Reaxa (REAXA) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 545.52K$ 545.52K $ 545.52K Fullt utvannet markedsverdi $ 117.81K$ 117.81K $ 117.81K Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 30,000,000,000 30,000,000,000 30,000,000,000 Offentlig blokkjede MATIC

Nåværende markedsverdi på Reaxa er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 545.52K. Den sirkulerende forsyningen på REAXA er --, med en total tilgang på 30000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 117.81K.