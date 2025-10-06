IdleTradeX pris i dag

Sanntids IdleTradeX (IDLETRADEX) pris i dag er $ 0.000001881, med en 2.56% endring de siste 24 timene. Nåværende IDLETRADEX til USD konverteringssats er $ 0.000001881 per IDLETRADEX.

IdleTradeX rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- IDLETRADEX. I løpet av de siste 24 timene IDLETRADEX har den blitt handlet mellom $ 0.000001673(laveste) og $ 0.00000211 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har IDLETRADEX beveget seg +1.78% i løpet av den siste timen og -60.10% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 228.76K.

IdleTradeX (IDLETRADEX) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 228.76K$ 228.76K $ 228.76K Fullt utvannet markedsverdi $ 94.05K$ 94.05K $ 94.05K Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 Offentlig blokkjede BASE

Nåværende markedsverdi på IdleTradeX er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 228.76K. Den sirkulerende forsyningen på IDLETRADEX er --, med en total tilgang på 50000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 94.05K.