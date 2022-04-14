Swingby (SWINGBY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Swingby (SWINGBY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Swingby (SWINGBY) Informasjon Swingby’s bridge protocol, Skybridge, builds trustless bridges between BTC, Ethereum, Binance Chain and other blockchains secured by a network of nodes that execute fast token swaps using layer 2 ‘multi-party computing’ technology. It allows users to move Bitcoin tokens between the Bitcoin, Ethereum, and Binance Chain blockchains without relying on a central custodian, opening up a world of DeFi capabilities such as liquidity pooling and DEX trading with easy to use UX. Offisiell nettside: https://swingby.network Teknisk dokument: https://docs.swingby.network/SwingbySkybridge_WhitePaper_v1.0.1_1401222020.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x8287c7b963b405b7b8d467db9d79eec40625b13a Kjøp SWINGBY nå!

Swingby (SWINGBY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Swingby (SWINGBY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 729.36K $ 729.36K $ 729.36K Total forsyning: $ 889.79M $ 889.79M $ 889.79M Sirkulerende forsyning: $ 889.79M $ 889.79M $ 889.79M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 758.22K $ 758.22K $ 758.22K All-time high: $ 0.00415 $ 0.00415 $ 0.00415 All-Time Low: $ 0.000070124516478627 $ 0.000070124516478627 $ 0.000070124516478627 Nåværende pris: $ 0.0008197 $ 0.0008197 $ 0.0008197 Lær mer om Swingby (SWINGBY) pris

Swingby (SWINGBY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Swingby (SWINGBY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SWINGBY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SWINGBY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SWINGBYs tokenomics, kan du utforske SWINGBY tokenets livepris!

Swingby (SWINGBY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SWINGBY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SWINGBY nå!

SWINGBY prisforutsigelse Vil du vite hvor SWINGBY kan være på vei? Vår SWINGBY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SWINGBY tokenets prisforutsigelse nå!

