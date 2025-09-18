Hva er Sweat Economy (SWEAT)

Sweatcoin is a highly popular mobile fitness app that was first launched in 2016. With over 110 million users worldwide, the app sets out to motivate healthier living by rewarding users for daily physical activity. Users are rewarded with an in-app currency — Sweatcoin, a non-crypto virtual token which functions as a monetary incentive to reward users for their physical activity. Users can now convert Sweatcoin to SWEAT — the crypto token — to claim real world prizes and experiences. Sweatcoin is ranked first for the most downloaded health and fitness app in 58 countries.

Sweat Economy er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Sweat Economy investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



Sweat Economy Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Sweat Economy (SWEAT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Sweat Economy (SWEAT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Sweat Economy.

Sweat Economy (SWEAT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Sweat Economy (SWEAT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SWEAT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Sweat Economy (SWEAT)

Leter du etter hvordan du kjøperSweat Economy? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Sweat Economy på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SWEAT til lokale valutaer

Sweat Economy Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Sweat Economy, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Sweat Economy Hvor mye er Sweat Economy (SWEAT) verdt i dag? Live SWEAT prisen i USD er 0.002223 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende SWEAT-til-USD-pris? $ 0.002223 . Sjekk ut Den nåværende prisen på SWEAT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Sweat Economy? Markedsverdien for SWEAT er $ 15.92M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SWEAT? Den sirkulerende forsyningen av SWEAT er 7.16B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSWEAT ? SWEAT oppnådde en ATH-pris på 0.09348826436965357 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SWEAT? SWEAT så en ATL-pris på 0.001988848261004685 USD . Hva er handelsvolumet til SWEAT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SWEAT er $ 88.35K USD . Vil SWEAT gå høyere i år? SWEAT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SWEAT prisprognosen for en mer grundig analyse.

Sweat Economy (SWEAT) Viktige bransjeoppdateringer

