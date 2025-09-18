Dagens Sweat Economy livepris er 0.002223 USD. Spor prisoppdateringer for SWEAT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SWEAT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Sweat Economy livepris er 0.002223 USD. Spor prisoppdateringer for SWEAT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SWEAT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Sweat Economy Logo

Sweat Economy Pris(SWEAT)

1 SWEAT til USD livepris:

$0.002223
+2.20%1D
USD
Sweat Economy (SWEAT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:14:58 (UTC+8)

Sweat Economy (SWEAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.002139
24 timer lav
$ 0.002255
24 timer høy

$ 0.002139
$ 0.002255
$ 0.09348826436965357
$ 0.001988848261004685
-0.05%

+2.20%

-3.98%

-3.98%

Sweat Economy (SWEAT) sanntidsprisen er $ 0.002223. I løpet av de siste 24 timene har SWEAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.002139 og et toppnivå på $ 0.002255, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SWEAT er $ 0.09348826436965357, mens den rekordlave prisen er $ 0.001988848261004685.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SWEAT endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, +2.20% over 24 timer og -3.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sweat Economy (SWEAT) Markedsinformasjon

No.1013

$ 15.92M
$ 88.35K
$ 48.61M
7.16B
21,867,346,500.41
20,773,676,765.596
32.75%

ETH

Nåværende markedsverdi på Sweat Economy er $ 15.92M, med et 24-timers handelsvolum på $ 88.35K. Den sirkulerende forsyningen på SWEAT er 7.16B, med en total tilgang på 20773676765.596. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 48.61M.

Sweat Economy (SWEAT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Sweat Economy for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00004785+2.20%
30 dager$ +0.000056+2.58%
60 dager$ -0.000306-12.10%
90 dager$ -0.000585-20.84%
Sweat Economy Prisendring i dag

I dag registrerte SWEAT en endring på $ +0.00004785 (+2.20%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Sweat Economy 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.000056 (+2.58%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Sweat Economy 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SWEAT en endring på $ -0.000306 (-12.10%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Sweat Economy 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.000585-20.84% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Sweat Economy (SWEAT)?

Sjekk ut Sweat Economy Prishistorikk-siden nå.

Hva er Sweat Economy (SWEAT)

Sweatcoin is a highly popular mobile fitness app that was first launched in 2016. With over 110 million users worldwide, the app sets out to motivate healthier living by rewarding users for daily physical activity. Users are rewarded with an in-app currency — Sweatcoin, a non-crypto virtual token which functions as a monetary incentive to reward users for their physical activity. Users can now convert Sweatcoin to SWEAT — the crypto token — to claim real world prizes and experiences. Sweatcoin is ranked first for the most downloaded health and fitness app in 58 countries.

Sweat Economy er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Sweat Economy investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SWEAT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Sweat Economy på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Sweat Economy kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Sweat Economy Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Sweat Economy (SWEAT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Sweat Economy (SWEAT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Sweat Economy.

Sjekk Sweat Economyprisprognosen nå!

Sweat Economy (SWEAT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Sweat Economy (SWEAT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SWEAT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Sweat Economy (SWEAT)

Leter du etter hvordan du kjøperSweat Economy? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Sweat Economy på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SWEAT til lokale valutaer

Sweat Economy Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Sweat Economy, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Sweat Economy nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Sweat Economy

Hvor mye er Sweat Economy (SWEAT) verdt i dag?
Live SWEAT prisen i USD er 0.002223 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SWEAT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SWEAT til USD er $ 0.002223. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Sweat Economy?
Markedsverdien for SWEAT er $ 15.92M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SWEAT?
Den sirkulerende forsyningen av SWEAT er 7.16B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSWEAT ?
SWEAT oppnådde en ATH-pris på 0.09348826436965357 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SWEAT?
SWEAT så en ATL-pris på 0.001988848261004685 USD.
Hva er handelsvolumet til SWEAT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SWEAT er $ 88.35K USD.
Vil SWEAT gå høyere i år?
SWEAT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SWEAT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:14:58 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

$0.002223
