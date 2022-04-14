Sweat Economy (SWEAT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Sweat Economy (SWEAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Sweat Economy (SWEAT) Informasjon Sweatcoin is a highly popular mobile fitness app that was first launched in 2016. With over 110 million users worldwide, the app sets out to motivate healthier living by rewarding users for daily physical activity. Users are rewarded with an in-app currency — Sweatcoin, a non-crypto virtual token which functions as a monetary incentive to reward users for their physical activity. Users can now convert Sweatcoin to SWEAT — the crypto token — to claim real world prizes and experiences. Sweatcoin is ranked first for the most downloaded health and fitness app in 58 countries. Offisiell nettside: https://swe.at Teknisk dokument: https://whitepaper.swe.at Blokkutforsker: https://solscan.io/token/NSG17kiSApMumWjLbZ4BLx8biPaAxTk9tDCdy1Fb9ia Kjøp SWEAT nå!

Sweat Economy (SWEAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sweat Economy (SWEAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.60M $ 15.60M $ 15.60M Total forsyning: $ 20.77B $ 20.77B $ 20.77B Sirkulerende forsyning: $ 7.17B $ 7.17B $ 7.17B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 47.61M $ 47.61M $ 47.61M All-time high: $ 0.113806 $ 0.113806 $ 0.113806 All-Time Low: $ 0.001988848261004685 $ 0.001988848261004685 $ 0.001988848261004685 Nåværende pris: $ 0.002177 $ 0.002177 $ 0.002177 Lær mer om Sweat Economy (SWEAT) pris

Sweat Economy (SWEAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sweat Economy (SWEAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SWEAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SWEAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SWEATs tokenomics, kan du utforske SWEAT tokenets livepris!

