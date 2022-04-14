Storm Trade (STORM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Storm Trade (STORM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Storm Trade (STORM) Informasjon Storm Trade - is a social-first derivatives platform on Telegram, operating on the TON blockchain. It facilitates trading of cryptocurrencies, forex, equities, and commodities. Offisiell nettside: https://storm.tg/ Teknisk dokument: https://docs.storm.tg/ Blokkutforsker: https://tonviewer.com/EQBsosmcZrD6FHijA7qWGLw5wo_aH8UN435hi935jJ_STORM Kjøp STORM nå!

Storm Trade (STORM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Storm Trade (STORM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.11M $ 4.11M $ 4.11M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 258.23M $ 258.23M $ 258.23M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.91M $ 15.91M $ 15.91M All-time high: $ 0.05753 $ 0.05753 $ 0.05753 All-Time Low: $ 0.011925820839253908 $ 0.011925820839253908 $ 0.011925820839253908 Nåværende pris: $ 0.01591 $ 0.01591 $ 0.01591 Lær mer om Storm Trade (STORM) pris

Storm Trade (STORM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Storm Trade (STORM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STORM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STORM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STORMs tokenomics, kan du utforske STORM tokenets livepris!

Storm Trade (STORM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til STORM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for STORM nå!

STORM prisforutsigelse Vil du vite hvor STORM kan være på vei? Vår STORM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se STORM tokenets prisforutsigelse nå!

