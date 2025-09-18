Dagens Storm Trade livepris er 0.0143 USD. Spor prisoppdateringer for STORM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STORM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Storm Trade livepris er 0.0143 USD. Spor prisoppdateringer for STORM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STORM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Storm Trade Logo

Storm Trade Pris(STORM)

1 STORM til USD livepris:

$0.0143
$0.0143$0.0143
+0.14%1D
USD
Storm Trade (STORM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:13:08 (UTC+8)

Storm Trade (STORM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01394
$ 0.01394$ 0.01394
24 timer lav
$ 0.01476
$ 0.01476$ 0.01476
24 timer høy

$ 0.01394
$ 0.01394$ 0.01394

$ 0.01476
$ 0.01476$ 0.01476

$ 0.04709112881488389
$ 0.04709112881488389$ 0.04709112881488389

$ 0.011925820839253908
$ 0.011925820839253908$ 0.011925820839253908

-0.14%

+0.14%

+2.87%

+2.87%

Storm Trade (STORM) sanntidsprisen er $ 0.0143. I løpet av de siste 24 timene har STORM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01394 og et toppnivå på $ 0.01476, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STORM er $ 0.04709112881488389, mens den rekordlave prisen er $ 0.011925820839253908.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STORM endret seg med -0.14% i løpet av den siste timen, +0.14% over 24 timer og +2.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Storm Trade (STORM) Markedsinformasjon

No.1619

$ 3.69M
$ 3.69M$ 3.69M

$ 63.09K
$ 63.09K$ 63.09K

$ 14.30M
$ 14.30M$ 14.30M

258.23M
258.23M 258.23M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.82%

TONCOIN

Nåværende markedsverdi på Storm Trade er $ 3.69M, med et 24-timers handelsvolum på $ 63.09K. Den sirkulerende forsyningen på STORM er 258.23M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.30M.

Storm Trade (STORM) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Storm Trade for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00002+0.14%
30 dager$ +0.00132+10.16%
60 dager$ -0.00072-4.80%
90 dager$ -0.00246-14.68%
Storm Trade Prisendring i dag

I dag registrerte STORM en endring på $ +0.00002 (+0.14%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Storm Trade 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00132 (+10.16%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Storm Trade 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så STORM en endring på $ -0.00072 (-4.80%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Storm Trade 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00246-14.68% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Storm Trade (STORM)?

Sjekk ut Storm Trade Prishistorikk-siden nå.

Hva er Storm Trade (STORM)

Storm Trade - is a social-first derivatives platform on Telegram, operating on the TON blockchain. It facilitates trading of cryptocurrencies, forex, equities, and commodities.

Storm Trade er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Storm Trade investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk STORM Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Storm Trade på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Storm Trade kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Storm Trade Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Storm Trade (STORM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Storm Trade (STORM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Storm Trade.

Sjekk Storm Tradeprisprognosen nå!

Storm Trade (STORM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Storm Trade (STORM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om STORM tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Storm Trade (STORM)

Leter du etter hvordan du kjøperStorm Trade? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Storm Trade på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

STORM til lokale valutaer

1 Storm Trade(STORM) til VND
376.3045
1 Storm Trade(STORM) til AUD
A$0.021593
1 Storm Trade(STORM) til GBP
0.010582
1 Storm Trade(STORM) til EUR
0.012155
1 Storm Trade(STORM) til USD
$0.0143
1 Storm Trade(STORM) til MYR
RM0.06006
1 Storm Trade(STORM) til TRY
0.591734
1 Storm Trade(STORM) til JPY
¥2.1021
1 Storm Trade(STORM) til ARS
ARS$21.091356
1 Storm Trade(STORM) til RUB
1.19405
1 Storm Trade(STORM) til INR
1.259401
1 Storm Trade(STORM) til IDR
Rp238.333238
1 Storm Trade(STORM) til KRW
19.971952
1 Storm Trade(STORM) til PHP
0.815672
1 Storm Trade(STORM) til EGP
￡E.0.688831
1 Storm Trade(STORM) til BRL
R$0.076076
1 Storm Trade(STORM) til CAD
C$0.019591
1 Storm Trade(STORM) til BDT
1.740882
1 Storm Trade(STORM) til NGN
21.375068
1 Storm Trade(STORM) til COP
$55.426228
1 Storm Trade(STORM) til ZAR
R.0.247676
1 Storm Trade(STORM) til UAH
0.590876
1 Storm Trade(STORM) til TZS
T.Sh.35.395932
1 Storm Trade(STORM) til VES
Bs2.3309
1 Storm Trade(STORM) til CLP
$13.6565
1 Storm Trade(STORM) til PKR
Rs4.058912
1 Storm Trade(STORM) til KZT
7.742163
1 Storm Trade(STORM) til THB
฿0.454883
1 Storm Trade(STORM) til TWD
NT$0.432289
1 Storm Trade(STORM) til AED
د.إ0.052481
1 Storm Trade(STORM) til CHF
Fr0.011297
1 Storm Trade(STORM) til HKD
HK$0.111111
1 Storm Trade(STORM) til AMD
֏5.47261
1 Storm Trade(STORM) til MAD
.د.م0.128986
1 Storm Trade(STORM) til MXN
$0.262834
1 Storm Trade(STORM) til SAR
ريال0.053625
1 Storm Trade(STORM) til ETB
Br2.053051
1 Storm Trade(STORM) til KES
KSh1.847274
1 Storm Trade(STORM) til JOD
د.أ0.0101387
1 Storm Trade(STORM) til PLN
0.051766
1 Storm Trade(STORM) til RON
лв0.061633
1 Storm Trade(STORM) til SEK
kr0.134563
1 Storm Trade(STORM) til BGN
лв0.023738
1 Storm Trade(STORM) til HUF
Ft4.752319
1 Storm Trade(STORM) til CZK
0.295581
1 Storm Trade(STORM) til KWD
د.ك0.0043615
1 Storm Trade(STORM) til ILS
0.047619
1 Storm Trade(STORM) til BOB
Bs0.098813
1 Storm Trade(STORM) til AZN
0.02431
1 Storm Trade(STORM) til TJS
SM0.133848
1 Storm Trade(STORM) til GEL
0.03861
1 Storm Trade(STORM) til AOA
Kz13.035451
1 Storm Trade(STORM) til BHD
.د.ب0.0053911
1 Storm Trade(STORM) til BMD
$0.0143
1 Storm Trade(STORM) til DKK
kr0.090805
1 Storm Trade(STORM) til HNL
L0.374803
1 Storm Trade(STORM) til MUR
0.648362
1 Storm Trade(STORM) til NAD
$0.248105
1 Storm Trade(STORM) til NOK
kr0.142142
1 Storm Trade(STORM) til NZD
$0.02431
1 Storm Trade(STORM) til PAB
B/.0.0143
1 Storm Trade(STORM) til PGK
K0.059774
1 Storm Trade(STORM) til QAR
ر.ق0.051909
1 Storm Trade(STORM) til RSD
дин.1.425853
1 Storm Trade(STORM) til UZS
soʻm176.543081
1 Storm Trade(STORM) til ALL
L1.179178
1 Storm Trade(STORM) til ANG
ƒ0.025597
1 Storm Trade(STORM) til AWG
ƒ0.02574
1 Storm Trade(STORM) til BBD
$0.0286
1 Storm Trade(STORM) til BAM
KM0.023738
1 Storm Trade(STORM) til BIF
Fr42.6855
1 Storm Trade(STORM) til BND
$0.018304
1 Storm Trade(STORM) til BSD
$0.0143
1 Storm Trade(STORM) til JMD
$2.293863
1 Storm Trade(STORM) til KHR
57.429658
1 Storm Trade(STORM) til KMF
Fr5.9774
1 Storm Trade(STORM) til LAK
310.869559
1 Storm Trade(STORM) til LKR
Rs4.325464
1 Storm Trade(STORM) til MDL
L0.23595
1 Storm Trade(STORM) til MGA
Ar63.274211
1 Storm Trade(STORM) til MOP
P0.114543
1 Storm Trade(STORM) til MVR
0.21879
1 Storm Trade(STORM) til MWK
MK24.826373
1 Storm Trade(STORM) til MZN
MT0.91377
1 Storm Trade(STORM) til NPR
Rs2.015156
1 Storm Trade(STORM) til PYG
102.1306
1 Storm Trade(STORM) til RWF
Fr20.7207
1 Storm Trade(STORM) til SBD
$0.11726
1 Storm Trade(STORM) til SCR
0.204919
1 Storm Trade(STORM) til SRD
$0.544687
1 Storm Trade(STORM) til SVC
$0.125125
1 Storm Trade(STORM) til SZL
L0.248105
1 Storm Trade(STORM) til TMT
m0.05005
1 Storm Trade(STORM) til TND
د.ت0.041613
1 Storm Trade(STORM) til TTD
$0.096811
1 Storm Trade(STORM) til UGX
Sh50.1644
1 Storm Trade(STORM) til XAF
Fr7.9794
1 Storm Trade(STORM) til XCD
$0.03861
1 Storm Trade(STORM) til XOF
Fr7.9794
1 Storm Trade(STORM) til XPF
Fr1.4443
1 Storm Trade(STORM) til BWP
P0.190476
1 Storm Trade(STORM) til BZD
$0.028743
1 Storm Trade(STORM) til CVE
$1.341054
1 Storm Trade(STORM) til DJF
Fr2.5311
1 Storm Trade(STORM) til DOP
$0.886886
1 Storm Trade(STORM) til DZD
د.ج1.852565
1 Storm Trade(STORM) til FJD
$0.032175
1 Storm Trade(STORM) til GNF
Fr124.3385
1 Storm Trade(STORM) til GTQ
Q0.109538
1 Storm Trade(STORM) til GYD
$2.992847
1 Storm Trade(STORM) til ISK
kr1.7303

Storm Trade Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Storm Trade, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Storm Trade nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Storm Trade

Hvor mye er Storm Trade (STORM) verdt i dag?
Live STORM prisen i USD er 0.0143 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende STORM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på STORM til USD er $ 0.0143. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Storm Trade?
Markedsverdien for STORM er $ 3.69M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av STORM?
Den sirkulerende forsyningen av STORM er 258.23M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSTORM ?
STORM oppnådde en ATH-pris på 0.04709112881488389 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på STORM?
STORM så en ATL-pris på 0.011925820839253908 USD.
Hva er handelsvolumet til STORM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for STORM er $ 63.09K USD.
Vil STORM gå høyere i år?
STORM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut STORM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Storm Trade (STORM) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

STORMUSDT
