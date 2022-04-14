MYX Finance (MYX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MYX Finance (MYX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MYX Finance (MYX) Informasjon MYX is a non‑custodial derivatives exchange that enables on‑chain trading of perpetual contracts for virtually any token with an existing AMM market. The protocol was introduced to lower the capital cost of providing liquidity, remove network‑related barriers for traders, and streamline the trading flow so that advanced derivatives are as accessible as spot swaps. Offisiell nettside: https://app.myx.finance Teknisk dokument: https://myxfinance.gitbook.io/myx Blokkutforsker: https://bscscan.com/address/0xD82544bf0dfe8385eF8FA34D67e6e4940CC63e16 Kjøp MYX nå!

MYX Finance (MYX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MYX Finance (MYX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.94B $ 1.94B $ 1.94B Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 197.11M $ 197.11M $ 197.11M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.82B $ 9.82B $ 9.82B All-time high: $ 19.98 $ 19.98 $ 19.98 All-Time Low: $ 0.04671661054199852 $ 0.04671661054199852 $ 0.04671661054199852 Nåværende pris: $ 9.82361 $ 9.82361 $ 9.82361 Lær mer om MYX Finance (MYX) pris

MYX Finance (MYX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MYX Finance (MYX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MYX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MYX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MYXs tokenomics, kan du utforske MYX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MYX Interessert i å legge til MYX Finance (MYX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MYX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MYX på MEXC nå!

MYX Finance (MYX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MYX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MYX nå!

MYX prisforutsigelse Vil du vite hvor MYX kan være på vei? Vår MYX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MYX tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!