Centrifuge (CFG) Informasjon Centrifuge is the leading Web3 protocol focused on bridging real-world assets (RWAs) with decentralized finance (DeFi). Our mission is to unlock the next trillion dollars of real-world assets by leveraging blockchain technology to tokenize assets, bring transparency to financial systems, and enable efficient capital distribution. Offisiell nettside: https://centrifuge.io/ Teknisk dokument: https://centrifuge.io/cfg_token_summary.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xcccccccccc33d538dbc2ee4feab0a7a1ff4e8a94 Kjøp CFG nå!

Centrifuge (CFG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Centrifuge (CFG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 149.04M $ 149.04M $ 149.04M Total forsyning: $ 680.00M $ 680.00M $ 680.00M Sirkulerende forsyning: $ 564.97M $ 564.97M $ 564.97M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 179.38M $ 179.38M $ 179.38M All-time high: $ 0.415 $ 0.415 $ 0.415 All-Time Low: $ 0.10013255729049877 $ 0.10013255729049877 $ 0.10013255729049877 Nåværende pris: $ 0.2638 $ 0.2638 $ 0.2638 Lær mer om Centrifuge (CFG) pris

Centrifuge (CFG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Centrifuge (CFG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CFG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CFG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CFGs tokenomics, kan du utforske CFG tokenets livepris!

Centrifuge (CFG) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CFG hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CFG nå!

CFG prisforutsigelse Vil du vite hvor CFG kan være på vei? Vår CFG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CFG tokenets prisforutsigelse nå!

