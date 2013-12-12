DOGE (DOGE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DOGE (DOGE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DOGE (DOGE) Informasjon Dogecoin is a cryptocurrency focused on actual utility as a currency. We provide fast block times and very low fees which make Dogecoin suitable for usage in micro-transactions but also as payment option for online shops. Dogecoin has been adopted as such by online retailers and can be used easily as means of consumer to consumer money transfer too. Offisiell nettside: http://dogecoin.com/ Teknisk dokument: https://github.com/dogecoin/dogecoin/blob/master/README.md Blokkutforsker: https://blockchair.com/dogecoin Kjøp DOGE nå!

DOGE (DOGE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DOGE (DOGE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 39.42B $ 39.42B $ 39.42B Total forsyning: $ 151.03B $ 151.03B $ 151.03B Sirkulerende forsyning: $ 151.03B $ 151.03B $ 151.03B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 39.42B $ 39.42B $ 39.42B All-time high: $ 0.74 $ 0.74 $ 0.74 All-Time Low: $ 0.000085474399384111 $ 0.000085474399384111 $ 0.000085474399384111 Nåværende pris: $ 0.26099 $ 0.26099 $ 0.26099 Lær mer om DOGE (DOGE) pris

Dybdegående tokenstruktur for DOGE (DOGE) Dykk dypere inn i hvordan DOGE tokener utstedes, tildeles og låses opp. Denne delen fremhever viktige aspekter ved tokenets økonomiske struktur: nytteverdi, insentiver og overdragelse. Dogecoin (DOGE) is a unique cryptocurrency with a straightforward and transparent token economic model. Below is a comprehensive analysis of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms. Issuance Mechanism Proof-of-Work (PoW) Mining:

Dogecoin is issued exclusively through PoW mining. Miners validate transactions and add new blocks to the blockchain, receiving newly minted DOGE as a reward.

Dogecoin is issued exclusively through PoW mining. Miners validate transactions and add new blocks to the blockchain, receiving newly minted DOGE as a reward. Block Reward:

The block reward is permanently fixed at 10,000 DOGE per block. Blocks are produced approximately every minute.

The block reward is permanently fixed at 10,000 DOGE per block. Blocks are produced approximately every minute. Inflationary Supply:

There is no maximum cap on the total supply of DOGE. Instead, Dogecoin has a fixed annual issuance of 5 billion coins, which causes the inflation rate to decrease over time as the total supply grows. This design is intended to encourage spending and utility rather than hoarding. Allocation Mechanism Allocation Category Mechanism/Details Initial Distribution 100% distributed via PoW mining; no pre-mine, ICO, or team allocation Ongoing Distribution All new DOGE is distributed to miners as block rewards and transaction fees Team/Advisor Allocation None; no tokens reserved for founders, team, or advisors Centralized Holdings As of May 2024, the top 10 addresses hold ~45% of supply; top 1% hold >95% No Centralized Allocation:

There were no tokens allocated to the project team, advisors, or through private sales. All DOGE in circulation has been or will be earned by miners. Usage and Incentive Mechanism Primary Uses: Peer-to-peer payments and value transfer Tipping and microtransactions, especially in online communities Payment for goods and services (adopted by some merchants and platforms) Settlement of network transaction fees Rewarding miners for securing the network

Incentives: Miners are incentivized by the fixed block reward and transaction fees. The inflationary model ensures ongoing miner participation and network security.

Locking and Unlocking Mechanism Locking Mechanism:

Dogecoin does not implement any token locking or vesting mechanisms. All mined DOGE is immediately liquid and transferable.

Dogecoin does not implement any token locking or vesting mechanisms. All mined DOGE is immediately liquid and transferable. Unlocking Time:

Not applicable, as there are no locked or vested tokens in the Dogecoin ecosystem. Summary Table Mechanism Details Issuance Fixed 10,000 DOGE per block (PoW mining), ~1 block/minute, ~5B DOGE/year Allocation 100% to miners; no pre-mine, ICO, or team allocation Usage Payments, tipping, transaction fees, miner rewards Incentives Miner block rewards and transaction fees Locking/Unlocking None; all DOGE is immediately liquid upon mining Supply Cap None; inflationary with diminishing rate as supply grows Additional Insights Concentration Risk:

Dogecoin’s supply is highly concentrated, with the top 1% of addresses holding over 95% of the circulating supply as of 2022. This centralization poses risks related to market manipulation and large sell-offs.

Dogecoin’s supply is highly concentrated, with the top 1% of addresses holding over 95% of the circulating supply as of 2022. This centralization poses risks related to market manipulation and large sell-offs. No Token Unlocks:

There are no scheduled or historical token unlocks, vesting schedules, or lockups in Dogecoin’s design.

There are no scheduled or historical token unlocks, vesting schedules, or lockups in Dogecoin’s design. Network Security:

The perpetual issuance is intended to maintain miner incentives and network security, unlike capped-supply coins that may face security challenges as block rewards diminish. References For more on Dogecoin’s inflation and supply: Dogecoin Inflation - Dogepedia

For a discussion on supply cap: Can you put a cap on Dogecoin? - Dogepedia Dogecoin’s token economics are simple, transparent, and designed to promote utility and ongoing network security, with no complex vesting, locking, or allocation schemes.

DOGE (DOGE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DOGE (DOGE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DOGE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DOGE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DOGEs tokenomics, kan du utforske DOGE tokenets livepris!

Hvordan kjøpe DOGE Interessert i å legge til DOGE (DOGE) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe DOGE, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper DOGE på MEXC nå!

DOGE (DOGE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DOGE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DOGE nå!

DOGE prisforutsigelse Vil du vite hvor DOGE kan være på vei? Vår DOGE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DOGE tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!