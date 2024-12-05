STORM

Storm Trade - is a social-first derivatives platform on Telegram, operating on the TON blockchain. It facilitates trading of cryptocurrencies, forex, equities, and commodities.

NavnSTORM

RangeringNo.1515

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.06%

Opplagsforsyning258,229,085

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning1,000,000,000

Opplagsforsyning0.2582%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.04709112881488389,2024-12-05

Laveste pris0.011925820839253908,2025-08-22

Offentlig blokkjedeTONCOIN

Sektor

Sosiale medier

