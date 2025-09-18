Dagens SSV Token livepris er 9.283 USD. Spor prisoppdateringer for SSV til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SSV pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SSV Token livepris er 9.283 USD. Spor prisoppdateringer for SSV til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SSV pristrenden enkelt hos MEXC nå.

SSV Token Pris(SSV)

1 SSV til USD livepris:

$9.287
$9.287$9.287
+0.09%1D
USD
SSV Token (SSV) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:28:45 (UTC+8)

SSV Token (SSV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 9.17
$ 9.17$ 9.17
24 timer lav
$ 9.981
$ 9.981$ 9.981
24 timer høy

$ 9.17
$ 9.17$ 9.17

$ 9.981
$ 9.981$ 9.981

$ 65.93224832365777
$ 65.93224832365777$ 65.93224832365777

$ 3.676640212283031
$ 3.676640212283031$ 3.676640212283031

+0.42%

+0.09%

-4.19%

-4.19%

SSV Token (SSV) sanntidsprisen er $ 9.283. I løpet av de siste 24 timene har SSV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 9.17 og et toppnivå på $ 9.981, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SSV er $ 65.93224832365777, mens den rekordlave prisen er $ 3.676640212283031.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SSV endret seg med +0.42% i løpet av den siste timen, +0.09% over 24 timer og -4.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SSV Token (SSV) Markedsinformasjon

No.311

$ 127.28M
$ 127.28M$ 127.28M

$ 1.63M
$ 1.63M$ 1.63M

$ 129.13M
$ 129.13M$ 129.13M

13.71M
13.71M 13.71M

--
----

13,910,762.14274453
13,910,762.14274453 13,910,762.14274453

ETH

Nåværende markedsverdi på SSV Token er $ 127.28M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.63M. Den sirkulerende forsyningen på SSV er 13.71M, med en total tilgang på 13910762.14274453. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 129.13M.

SSV Token (SSV) Prishistorikk USD

Spor prisendringene SSV Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00835+0.09%
30 dager$ +0.532+6.07%
60 dager$ -1.766-15.99%
90 dager$ +2.237+31.74%
SSV Token Prisendring i dag

I dag registrerte SSV en endring på $ +0.00835 (+0.09%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

SSV Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.532 (+6.07%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

SSV Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SSV en endring på $ -1.766 (-15.99%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

SSV Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +2.237+31.74% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for SSV Token (SSV)?

Sjekk ut SSV Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er SSV Token (SSV)

SSV.Network is a Decentralized ETH Staking Network based on joint research with the Ethereum foundation; Secret-Shared-Validators (SSV) is a secure way to split a validator key between non-trusting nodes (or operators). A unique protocol that enables distributed control and operation of an Ethereum validator.

SSV Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere SSV Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SSV Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om SSV Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din SSV Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

SSV Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SSV Token (SSV) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SSV Token (SSV) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SSV Token.

Sjekk SSV Tokenprisprognosen nå!

SSV Token (SSV) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SSV Token (SSV) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SSV tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe SSV Token (SSV)

Leter du etter hvordan du kjøperSSV Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe SSV Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SSV til lokale valutaer

1 SSV Token(SSV) til VND
244,282.145
1 SSV Token(SSV) til AUD
A$14.01733
1 SSV Token(SSV) til GBP
6.86942
1 SSV Token(SSV) til EUR
7.89055
1 SSV Token(SSV) til USD
$9.283
1 SSV Token(SSV) til MYR
RM38.9886
1 SSV Token(SSV) til TRY
384.13054
1 SSV Token(SSV) til JPY
¥1,364.601
1 SSV Token(SSV) til ARS
ARS$13,691.68236
1 SSV Token(SSV) til RUB
775.1305
1 SSV Token(SSV) til INR
817.64664
1 SSV Token(SSV) til IDR
Rp154,716.60478
1 SSV Token(SSV) til KRW
12,965.00912
1 SSV Token(SSV) til PHP
529.40949
1 SSV Token(SSV) til EGP
￡E.447.06928
1 SSV Token(SSV) til BRL
R$49.29273
1 SSV Token(SSV) til CAD
C$12.71771
1 SSV Token(SSV) til BDT
1,130.11242
1 SSV Token(SSV) til NGN
13,875.85708
1 SSV Token(SSV) til COP
$36,261.71875
1 SSV Token(SSV) til ZAR
R.160.78156
1 SSV Token(SSV) til UAH
383.57356
1 SSV Token(SSV) til TZS
T.Sh.22,977.65292
1 SSV Token(SSV) til VES
Bs1,513.129
1 SSV Token(SSV) til CLP
$8,865.265
1 SSV Token(SSV) til PKR
Rs2,634.88672
1 SSV Token(SSV) til KZT
5,025.90903
1 SSV Token(SSV) til THB
฿295.1994
1 SSV Token(SSV) til TWD
NT$280.62509
1 SSV Token(SSV) til AED
د.إ34.06861
1 SSV Token(SSV) til CHF
Fr7.33357
1 SSV Token(SSV) til HKD
HK$72.12891
1 SSV Token(SSV) til AMD
֏3,552.6041
1 SSV Token(SSV) til MAD
.د.م83.73266
1 SSV Token(SSV) til MXN
$170.71437
1 SSV Token(SSV) til SAR
ريال34.81125
1 SSV Token(SSV) til ETB
Br1,332.76031
1 SSV Token(SSV) til KES
KSh1,199.17794
1 SSV Token(SSV) til JOD
د.أ6.581647
1 SSV Token(SSV) til PLN
33.60446
1 SSV Token(SSV) til RON
лв40.00973
1 SSV Token(SSV) til SEK
kr87.35303
1 SSV Token(SSV) til BGN
лв15.40978
1 SSV Token(SSV) til HUF
Ft3,083.99826
1 SSV Token(SSV) til CZK
191.97244
1 SSV Token(SSV) til KWD
د.ك2.831315
1 SSV Token(SSV) til ILS
30.91239
1 SSV Token(SSV) til BOB
Bs64.14553
1 SSV Token(SSV) til AZN
15.7811
1 SSV Token(SSV) til TJS
SM86.88888
1 SSV Token(SSV) til GEL
25.0641
1 SSV Token(SSV) til AOA
Kz8,462.10431
1 SSV Token(SSV) til BHD
.د.ب3.499691
1 SSV Token(SSV) til BMD
$9.283
1 SSV Token(SSV) til DKK
kr58.94705
1 SSV Token(SSV) til HNL
L243.30743
1 SSV Token(SSV) til MUR
420.89122
1 SSV Token(SSV) til NAD
$161.06005
1 SSV Token(SSV) til NOK
kr92.27302
1 SSV Token(SSV) til NZD
$15.7811
1 SSV Token(SSV) til PAB
B/.9.283
1 SSV Token(SSV) til PGK
K38.80294
1 SSV Token(SSV) til QAR
ر.ق33.69729
1 SSV Token(SSV) til RSD
дин.925.79359
1 SSV Token(SSV) til UZS
soʻm114,604.85461
1 SSV Token(SSV) til ALL
L765.47618
1 SSV Token(SSV) til ANG
ƒ16.61657
1 SSV Token(SSV) til AWG
ƒ16.7094
1 SSV Token(SSV) til BBD
$18.566
1 SSV Token(SSV) til BAM
KM15.40978
1 SSV Token(SSV) til BIF
Fr27,709.755
1 SSV Token(SSV) til BND
$11.88224
1 SSV Token(SSV) til BSD
$9.283
1 SSV Token(SSV) til JMD
$1,489.08603
1 SSV Token(SSV) til KHR
37,281.08498
1 SSV Token(SSV) til KMF
Fr3,880.294
1 SSV Token(SSV) til LAK
201,804.34379
1 SSV Token(SSV) til LKR
Rs2,807.92184
1 SSV Token(SSV) til MDL
L153.1695
1 SSV Token(SSV) til MGA
Ar41,075.13991
1 SSV Token(SSV) til MOP
P74.35683
1 SSV Token(SSV) til MVR
142.0299
1 SSV Token(SSV) til MWK
MK16,116.30913
1 SSV Token(SSV) til MZN
MT593.1837
1 SSV Token(SSV) til NPR
Rs1,308.16036
1 SSV Token(SSV) til PYG
66,299.186
1 SSV Token(SSV) til RWF
Fr13,451.067
1 SSV Token(SSV) til SBD
$76.1206
1 SSV Token(SSV) til SCR
133.02539
1 SSV Token(SSV) til SRD
$353.58947
1 SSV Token(SSV) til SVC
$81.22625
1 SSV Token(SSV) til SZL
L161.06005
1 SSV Token(SSV) til TMT
m32.4905
1 SSV Token(SSV) til TND
د.ت27.01353
1 SSV Token(SSV) til TTD
$62.84591
1 SSV Token(SSV) til UGX
Sh32,564.764
1 SSV Token(SSV) til XAF
Fr5,179.914
1 SSV Token(SSV) til XCD
$25.0641
1 SSV Token(SSV) til XOF
Fr5,179.914
1 SSV Token(SSV) til XPF
Fr937.583
1 SSV Token(SSV) til BWP
P123.64956
1 SSV Token(SSV) til BZD
$18.65883
1 SSV Token(SSV) til CVE
$870.55974
1 SSV Token(SSV) til DJF
Fr1,643.091
1 SSV Token(SSV) til DOP
$575.73166
1 SSV Token(SSV) til DZD
د.ج1,202.70548
1 SSV Token(SSV) til FJD
$20.88675
1 SSV Token(SSV) til GNF
Fr80,715.685
1 SSV Token(SSV) til GTQ
Q71.10778
1 SSV Token(SSV) til GYD
$1,942.83907
1 SSV Token(SSV) til ISK
kr1,123.243

SSV Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av SSV Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell SSV Token nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om SSV Token

Hvor mye er SSV Token (SSV) verdt i dag?
Live SSV prisen i USD er 9.283 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SSV-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SSV til USD er $ 9.283. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SSV Token?
Markedsverdien for SSV er $ 127.28M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SSV?
Den sirkulerende forsyningen av SSV er 13.71M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSSV ?
SSV oppnådde en ATH-pris på 65.93224832365777 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SSV?
SSV så en ATL-pris på 3.676640212283031 USD.
Hva er handelsvolumet til SSV?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SSV er $ 1.63M USD.
Vil SSV gå høyere i år?
SSV kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SSV prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:28:45 (UTC+8)

SSV Token (SSV) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

