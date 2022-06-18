SSV

SSV.Network is a Decentralized ETH Staking Network based on joint research with the Ethereum foundation; Secret-Shared-Validators (SSV) is a secure way to split a validator key between non-trusting nodes (or operators). A unique protocol that enables distributed control and operation of an Ethereum validator.

NavnSSV

RangeringNo.361

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)87.58%

Opplagsforsyning14,010,762.14274453

Maksimal forsyning

Total forsyning14,110,762.14274453

Opplagsforsyning%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high65.93224832365777,2024-03-25

Laveste pris3.676640212283031,2022-06-18

Offentlig blokkjedeETH

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

