SSV Token (SSV) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SSV Token (SSV), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SSV Token (SSV) Informasjon SSV.Network is a Decentralized ETH Staking Network based on joint research with the Ethereum foundation; Secret-Shared-Validators (SSV) is a secure way to split a validator key between non-trusting nodes (or operators). A unique protocol that enables distributed control and operation of an Ethereum validator. Offisiell nettside: https://ssv.network/ Teknisk dokument: https://docs.ssv.network/ Blokkutforsker: https://explorer.ssv.network/ Kjøp SSV nå!

SSV Token (SSV) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SSV Token (SSV), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 117.83M $ 117.83M $ 117.83M Total forsyning: $ 13.91M $ 13.91M $ 13.91M Sirkulerende forsyning: $ 13.71M $ 13.71M $ 13.71M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 119.55M $ 119.55M $ 119.55M All-time high: $ 66.017 $ 66.017 $ 66.017 All-Time Low: $ 3.676640212283031 $ 3.676640212283031 $ 3.676640212283031 Nåværende pris: $ 8.594 $ 8.594 $ 8.594 Lær mer om SSV Token (SSV) pris

SSV Token (SSV) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SSV Token (SSV) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SSV tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SSV tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SSVs tokenomics, kan du utforske SSV tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SSV Interessert i å legge til SSV Token (SSV) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SSV, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SSV på MEXC nå!

SSV Token (SSV) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SSV hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SSV nå!

SSV prisforutsigelse Vil du vite hvor SSV kan være på vei? Vår SSV prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SSV tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!