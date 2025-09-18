Dagens StorX Network livepris er 0.09137 USD. Spor prisoppdateringer for SRX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SRX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens StorX Network livepris er 0.09137 USD. Spor prisoppdateringer for SRX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SRX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

StorX Network Pris(SRX)

$0.09137
StorX Network (SRX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-21 00:29:22 (UTC+8)

StorX Network (SRX) Prisinformasjon (USD)

$ 0.09137
$ 0.09196
$ 0.09137
$ 0.09196
--
--
0.00%

0.00%

-9.51%

-9.51%

StorX Network (SRX) sanntidsprisen er $ 0.09137. I løpet av de siste 24 timene har SRX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.09137 og et toppnivå på $ 0.09196, noe som viser aktiv markedsvolatilitet.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SRX endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -9.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

StorX Network (SRX) Markedsinformasjon

--
----

$ 20.59
$ 20.59$ 20.59

$ 52.59M
$ 52.59M$ 52.59M

--
----

575,617,799
575,617,799 575,617,799

XDC

Nåværende markedsverdi på StorX Network er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 20.59. Den sirkulerende forsyningen på SRX er --, med en total tilgang på 575617799. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 52.59M.

StorX Network (SRX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene StorX Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ +0.03491+61.83%
60 dager$ +0.02599+39.75%
90 dager$ +0.06637+265.48%
StorX Network Prisendring i dag

I dag registrerte SRX en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

StorX Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.03491 (+61.83%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

StorX Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SRX en endring på $ +0.02599 (+39.75%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

StorX Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.06637+265.48% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for StorX Network (SRX)?

Sjekk ut StorX Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er StorX Network (SRX)

StorX is a trustless, open-source, decentralized cloud storage platform designed to disrupt the $200B cloud storage industry. Built on the XDC Network, one of the most energy-efficient blockchains, StorX combines advanced encryption, data fragmentation, and decentralized storage nodes to deliver unmatched privacy, security, and affordability.

StorX Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere StorX Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SRX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om StorX Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din StorX Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

StorX Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil StorX Network (SRX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine StorX Network (SRX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for StorX Network.

Sjekk StorX Networkprisprognosen nå!

StorX Network (SRX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak StorX Network (SRX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SRX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe StorX Network (SRX)

Leter du etter hvordan du kjøperStorX Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe StorX Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

For en mer dyptgående forståelse av StorX Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell StorX Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om StorX Network

Hvor mye er StorX Network (SRX) verdt i dag?
Live SRX prisen i USD er 0.09137 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SRX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SRX til USD er $ 0.09137. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for StorX Network?
Markedsverdien for SRX er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SRX?
Den sirkulerende forsyningen av SRX er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSRX ?
SRX oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SRX?
SRX så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til SRX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SRX er $ 20.59 USD.
Vil SRX gå høyere i år?
SRX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SRX prisprognosen for en mer grundig analyse.
