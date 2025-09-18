Hva er StorX Network (SRX)

StorX is a trustless, open-source, decentralized cloud storage platform designed to disrupt the $200B cloud storage industry. Built on the XDC Network, one of the most energy-efficient blockchains, StorX combines advanced encryption, data fragmentation, and decentralized storage nodes to deliver unmatched privacy, security, and affordability.

Folk spør også: Andre spørsmål om StorX Network Hvor mye er StorX Network (SRX) verdt i dag? Live SRX prisen i USD er 0.09137 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende SRX-til-USD-pris? $ 0.09137 . Sjekk ut Den nåværende prisen på SRX til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for StorX Network? Markedsverdien for SRX er -- USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SRX? Den sirkulerende forsyningen av SRX er -- USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSRX ? SRX oppnådde en ATH-pris på -- USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SRX? SRX så en ATL-pris på -- USD . Hva er handelsvolumet til SRX? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SRX er $ 20.59 USD . Vil SRX gå høyere i år? SRX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SRX prisprognosen for en mer grundig analyse.

StorX Network (SRX) Viktige bransjeoppdateringer

