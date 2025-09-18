Dagens Babylon livepris er 0.05558 USD. Spor prisoppdateringer for BABY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BABY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Babylon livepris er 0.05558 USD. Spor prisoppdateringer for BABY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BABY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Babylon Logo

Babylon Pris(BABY)

1 BABY til USD livepris:

$0.05558
$0.05558$0.05558
-1.61%1D
USD
Babylon (BABY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:32:45 (UTC+8)

Babylon (BABY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.05536
$ 0.05536$ 0.05536
24 timer lav
$ 0.05944
$ 0.05944$ 0.05944
24 timer høy

$ 0.05536
$ 0.05536$ 0.05536

$ 0.05944
$ 0.05944$ 0.05944

$ 0.17283055403102
$ 0.17283055403102$ 0.17283055403102

$ 0.03804514614989939
$ 0.03804514614989939$ 0.03804514614989939

-0.38%

-1.60%

+8.59%

+8.59%

Babylon (BABY) sanntidsprisen er $ 0.05558. I løpet av de siste 24 timene har BABY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.05536 og et toppnivå på $ 0.05944, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BABY er $ 0.17283055403102, mens den rekordlave prisen er $ 0.03804514614989939.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BABY endret seg med -0.38% i løpet av den siste timen, -1.60% over 24 timer og +8.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Babylon (BABY) Markedsinformasjon

No.283

$ 146.66M
$ 146.66M$ 146.66M

$ 2.59M
$ 2.59M$ 2.59M

$ 576.35M
$ 576.35M$ 576.35M

2.64B
2.64B 2.64B

--
----

10,369,700,064
10,369,700,064 10,369,700,064

0.01%

BABYLON

Nåværende markedsverdi på Babylon er $ 146.66M, med et 24-timers handelsvolum på $ 2.59M. Den sirkulerende forsyningen på BABY er 2.64B, med en total tilgang på 10369700064. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 576.35M.

Babylon (BABY) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Babylon for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0009095-1.60%
30 dager$ +0.00418+8.13%
60 dager$ +0.00218+4.08%
90 dager$ +0.01277+29.82%
Babylon Prisendring i dag

I dag registrerte BABY en endring på $ -0.0009095 (-1.60%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Babylon 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00418 (+8.13%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Babylon 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BABY en endring på $ +0.00218 (+4.08%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Babylon 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.01277+29.82% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Babylon (BABY)?

Sjekk ut Babylon Prishistorikk-siden nå.

Hva er Babylon (BABY)

Babylon is a decentralized system that enables native Bitcoin staking directly on the Bitcoin blockchain without intermediaries. The protocol implements a novel shared-security architecture that extends Bitcoin's security model to the broader decentralized ecosystem. Through its architecture, BTC holders can participate in multi-staking operations while maintaining their assets on the Bitcoin network, providing verifiable security guarantees to Bitcoin Secured Networks (BSNs). The protocol's primary function is to enhance Proof-of-Stake (PoS) consensus security by implementing Bitcoin staking mechanisms. Through cryptographic primitives and protocol-level innovations, Babylon protocol enables trustless Bitcoin staking with efficient unbonding periods.

Babylon er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Babylon investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BABY Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Babylon på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Babylon kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Babylon Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Babylon (BABY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Babylon (BABY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Babylon.

Sjekk Babylonprisprognosen nå!

Babylon (BABY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Babylon (BABY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BABY tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Babylon (BABY)

Leter du etter hvordan du kjøperBabylon? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Babylon på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BABY til lokale valutaer

1 Babylon(BABY) til VND
1,462.5877
1 Babylon(BABY) til AUD
A$0.0839258
1 Babylon(BABY) til GBP
0.0411292
1 Babylon(BABY) til EUR
0.047243
1 Babylon(BABY) til USD
$0.05558
1 Babylon(BABY) til MYR
RM0.233436
1 Babylon(BABY) til TRY
2.2999004
1 Babylon(BABY) til JPY
¥8.17026
1 Babylon(BABY) til ARS
ARS$81.9760536
1 Babylon(BABY) til RUB
4.64093
1 Babylon(BABY) til INR
4.8960422
1 Babylon(BABY) til IDR
Rp926.3329628
1 Babylon(BABY) til KRW
77.6252512
1 Babylon(BABY) til PHP
3.1697274
1 Babylon(BABY) til EGP
￡E.2.6772886
1 Babylon(BABY) til BRL
R$0.2956856
1 Babylon(BABY) til CAD
C$0.0761446
1 Babylon(BABY) til BDT
6.7663092
1 Babylon(BABY) til NGN
83.0787608
1 Babylon(BABY) til COP
$217.109375
1 Babylon(BABY) til ZAR
R.0.9626456
1 Babylon(BABY) til UAH
2.2965656
1 Babylon(BABY) til TZS
T.Sh.137.5738392
1 Babylon(BABY) til VES
Bs9.05954
1 Babylon(BABY) til CLP
$53.0789
1 Babylon(BABY) til PKR
Rs15.7758272
1 Babylon(BABY) til KZT
30.0915678
1 Babylon(BABY) til THB
฿1.7679998
1 Babylon(BABY) til TWD
NT$1.6796276
1 Babylon(BABY) til AED
د.إ0.2039786
1 Babylon(BABY) til CHF
Fr0.0439082
1 Babylon(BABY) til HKD
HK$0.4318566
1 Babylon(BABY) til AMD
֏21.270466
1 Babylon(BABY) til MAD
.د.م0.5013316
1 Babylon(BABY) til MXN
$1.022672
1 Babylon(BABY) til SAR
ريال0.208425
1 Babylon(BABY) til ETB
Br7.9796206
1 Babylon(BABY) til KES
KSh7.1798244
1 Babylon(BABY) til JOD
د.أ0.03940622
1 Babylon(BABY) til PLN
0.2011996
1 Babylon(BABY) til RON
лв0.2395498
1 Babylon(BABY) til SEK
kr0.5230078
1 Babylon(BABY) til BGN
лв0.0922628
1 Babylon(BABY) til HUF
Ft18.4709014
1 Babylon(BABY) til CZK
1.1488386
1 Babylon(BABY) til KWD
د.ك0.0169519
1 Babylon(BABY) til ILS
0.1850814
1 Babylon(BABY) til BOB
Bs0.3840578
1 Babylon(BABY) til AZN
0.094486
1 Babylon(BABY) til TJS
SM0.5202288
1 Babylon(BABY) til GEL
0.150066
1 Babylon(BABY) til AOA
Kz50.6650606
1 Babylon(BABY) til BHD
.د.ب0.02095366
1 Babylon(BABY) til BMD
$0.05558
1 Babylon(BABY) til DKK
kr0.352933
1 Babylon(BABY) til HNL
L1.4567518
1 Babylon(BABY) til MUR
2.5199972
1 Babylon(BABY) til NAD
$0.964313
1 Babylon(BABY) til NOK
kr0.5524652
1 Babylon(BABY) til NZD
$0.094486
1 Babylon(BABY) til PAB
B/.0.05558
1 Babylon(BABY) til PGK
K0.2323244
1 Babylon(BABY) til QAR
ر.ق0.2017554
1 Babylon(BABY) til RSD
дин.5.5424376
1 Babylon(BABY) til UZS
soʻm686.1723386
1 Babylon(BABY) til ALL
L4.5831268
1 Babylon(BABY) til ANG
ƒ0.0994882
1 Babylon(BABY) til AWG
ƒ0.100044
1 Babylon(BABY) til BBD
$0.11116
1 Babylon(BABY) til BAM
KM0.0922628
1 Babylon(BABY) til BIF
Fr165.9063
1 Babylon(BABY) til BND
$0.0711424
1 Babylon(BABY) til BSD
$0.05558
1 Babylon(BABY) til JMD
$8.9155878
1 Babylon(BABY) til KHR
223.2126148
1 Babylon(BABY) til KMF
Fr23.23244
1 Babylon(BABY) til LAK
1,208.2608454
1 Babylon(BABY) til LKR
Rs16.8118384
1 Babylon(BABY) til MDL
L0.91707
1 Babylon(BABY) til MGA
Ar245.9287166
1 Babylon(BABY) til MOP
P0.4451958
1 Babylon(BABY) til MVR
0.850374
1 Babylon(BABY) til MWK
MK96.4929938
1 Babylon(BABY) til MZN
MT3.551562
1 Babylon(BABY) til NPR
Rs7.8323336
1 Babylon(BABY) til PYG
396.95236
1 Babylon(BABY) til RWF
Fr80.53542
1 Babylon(BABY) til SBD
$0.455756
1 Babylon(BABY) til SCR
0.7964614
1 Babylon(BABY) til SRD
$2.1170422
1 Babylon(BABY) til SVC
$0.486325
1 Babylon(BABY) til SZL
L0.964313
1 Babylon(BABY) til TMT
m0.19453
1 Babylon(BABY) til TND
د.ت0.1617378
1 Babylon(BABY) til TTD
$0.3762766
1 Babylon(BABY) til UGX
Sh194.97464
1 Babylon(BABY) til XAF
Fr31.01364
1 Babylon(BABY) til XCD
$0.150066
1 Babylon(BABY) til XOF
Fr31.01364
1 Babylon(BABY) til XPF
Fr5.61358
1 Babylon(BABY) til BWP
P0.7403256
1 Babylon(BABY) til BZD
$0.1117158
1 Babylon(BABY) til CVE
$5.2122924
1 Babylon(BABY) til DJF
Fr9.83766
1 Babylon(BABY) til DOP
$3.4470716
1 Babylon(BABY) til DZD
د.ج7.200389
1 Babylon(BABY) til FJD
$0.125055
1 Babylon(BABY) til GNF
Fr483.2681
1 Babylon(BABY) til GTQ
Q0.4257428
1 Babylon(BABY) til GYD
$11.6323382
1 Babylon(BABY) til ISK
kr6.72518

Babylon Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Babylon, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Babylon nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Babylon

Hvor mye er Babylon (BABY) verdt i dag?
Live BABY prisen i USD er 0.05558 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BABY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BABY til USD er $ 0.05558. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Babylon?
Markedsverdien for BABY er $ 146.66M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BABY?
Den sirkulerende forsyningen av BABY er 2.64B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBABY ?
BABY oppnådde en ATH-pris på 0.17283055403102 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BABY?
BABY så en ATL-pris på 0.03804514614989939 USD.
Hva er handelsvolumet til BABY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BABY er $ 2.59M USD.
Vil BABY gå høyere i år?
BABY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BABY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:32:45 (UTC+8)

Babylon (BABY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

