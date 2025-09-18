Hva er Babylon (BABY)

Babylon is a decentralized system that enables native Bitcoin staking directly on the Bitcoin blockchain without intermediaries. The protocol implements a novel shared-security architecture that extends Bitcoin's security model to the broader decentralized ecosystem. Through its architecture, BTC holders can participate in multi-staking operations while maintaining their assets on the Bitcoin network, providing verifiable security guarantees to Bitcoin Secured Networks (BSNs). The protocol's primary function is to enhance Proof-of-Stake (PoS) consensus security by implementing Bitcoin staking mechanisms. Through cryptographic primitives and protocol-level innovations, Babylon protocol enables trustless Bitcoin staking with efficient unbonding periods.

Babylon (BABY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Babylon (BABY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BABY tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Babylon (BABY)

Leter du etter hvordan du kjøperBabylon? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Babylon på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Folk spør også: Andre spørsmål om Babylon Hvor mye er Babylon (BABY) verdt i dag? Live BABY prisen i USD er 0.05558 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende BABY-til-USD-pris? $ 0.05558 . Sjekk ut Den nåværende prisen på BABY til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Babylon? Markedsverdien for BABY er $ 146.66M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av BABY? Den sirkulerende forsyningen av BABY er 2.64B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBABY ? BABY oppnådde en ATH-pris på 0.17283055403102 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på BABY? BABY så en ATL-pris på 0.03804514614989939 USD . Hva er handelsvolumet til BABY? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BABY er $ 2.59M USD . Vil BABY gå høyere i år? BABY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BABY prisprognosen for en mer grundig analyse.

Babylon (BABY) Viktige bransjeoppdateringer

