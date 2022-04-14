StorX Network (SRX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i StorX Network (SRX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

StorX Network (SRX) Informasjon StorX is a trustless, open-source, decentralized cloud storage platform designed to disrupt the $200B cloud storage industry. Built on the XDC Network, one of the most energy-efficient blockchains, StorX combines advanced encryption, data fragmentation, and decentralized storage nodes to deliver unmatched privacy, security, and affordability. Offisiell nettside: https://storx.tech/ Teknisk dokument: https://storx.tech/pdf/storx-whitepaper-1.pdf Blokkutforsker: https://xdcscan.io/token/0x5d5f074837f5d4618b3916ba74de1bf9662a3fed Kjøp SRX nå!

StorX Network (SRX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for StorX Network (SRX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 575.62M $ 575.62M $ 575.62M Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 52.66M $ 52.66M $ 52.66M All-time high: $ 0.10442 $ 0.10442 $ 0.10442 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.09149 $ 0.09149 $ 0.09149 Lær mer om StorX Network (SRX) pris

StorX Network (SRX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak StorX Network (SRX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SRX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SRX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SRXs tokenomics, kan du utforske SRX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SRX Interessert i å legge til StorX Network (SRX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SRX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SRX på MEXC nå!

StorX Network (SRX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SRX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SRX nå!

SRX prisforutsigelse Vil du vite hvor SRX kan være på vei? Vår SRX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SRX tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!