StorX Network (SRX) tokenomics
StorX Network (SRX) Informasjon
StorX is a trustless, open-source, decentralized cloud storage platform designed to disrupt the $200B cloud storage industry. Built on the XDC Network, one of the most energy-efficient blockchains, StorX combines advanced encryption, data fragmentation, and decentralized storage nodes to deliver unmatched privacy, security, and affordability.
StorX Network (SRX) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for StorX Network (SRX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
StorX Network (SRX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak StorX Network (SRX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet SRX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange SRX tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår SRXs tokenomics, kan du utforske SRX tokenets livepris!
StorX Network (SRX) Prishistorikk
Å analysere prishistorikken til SRX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.
SRX prisforutsigelse
Vil du vite hvor SRX kan være på vei? Vår SRX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.
