Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på StorX Network % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.09221 $0.09221 $0.09221 +0.91% USD Faktisk Prediksjon StorX Network-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) StorX Network (SRX) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan StorX Network potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.09221 i 2025. StorX Network (SRX) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan StorX Network potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.096820 i 2026. StorX Network (SRX) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SRX for 2027 $ 0.101661 med en 10.25% vekstrate. StorX Network (SRX) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SRX for 2028 $ 0.106744 med en 15.76% vekstrate. StorX Network (SRX) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SRX for 2029 $ 0.112081 med en 21.55% vekstrate. StorX Network (SRX) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SRX for 2030 $ 0.117685 med en 27.63% vekstrate. StorX Network (SRX) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på StorX Network potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.191697. StorX Network (SRX) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på StorX Network potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.312255. År Pris Vekst 2025 $ 0.09221 0.00%

2026 $ 0.096820 5.00%

2027 $ 0.101661 10.25%

2028 $ 0.106744 15.76%

2029 $ 0.112081 21.55%

2030 $ 0.117685 27.63%

2031 $ 0.123570 34.01%

2032 $ 0.129748 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.136236 47.75%

2034 $ 0.143047 55.13%

2035 $ 0.150200 62.89%

2036 $ 0.157710 71.03%

2037 $ 0.165595 79.59%

2038 $ 0.173875 88.56%

2039 $ 0.182569 97.99%

2040 $ 0.191697 107.89% Vis mer Kortsiktig StorX Network-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.09221 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.092222 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.092298 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.092588 0.41% StorX Network (SRX) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for SRX September 21, 2025(I dag) er $0.09221 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. StorX Network (SRX) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for SRX, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.092222 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. StorX Network (SRX) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for SRX, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.092298 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. StorX Network (SRX) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for SRX $0.092588 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende StorX Network prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.09221$ 0.09221 $ 0.09221 Prisendring (24 t) +0.91% Markedsverdi ---- -- Opplagsforsyning ---- -- Volum (24 timer) $ 1.63K$ 1.63K $ 1.63K Volum (24 timer) -- Den siste SRX-prisen er $ 0.09221. Den har en 24-timers endring på +0.91%, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.63K. Videre har SRX en sirkulerende forsyning på -- og total markedsverdi på --. Se SRX livepris

Hvordan kjøpe StorX Network (SRX) Prøver du å kjøpe SRX? Du kan nå kjøpe SRX via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper StorX Network og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper SRX nå

StorX Network Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for StorX Network direktepris, er gjeldende pris for StorX Network 0.09221USD. Den sirkulerende forsyningen av StorX Network(SRX) er 0.00 SRX , som gir den en markedsverdi på $-- . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.01% $ 0.000839 $ 0.0923 $ 0.09137

7 dager -0.11% $ -0.011870 $ 0.10408 $ 0.08865

30 dager 0.64% $ 0.03603 $ 0.10442 $ 0.05483 24-timers ytelse De siste 24 timene har StorX Network vist en prisbevegelse på $0.000839 , noe som gjenspeiler en 0.01% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har StorX Network handlet på en topp på $0.10408 og en bunn på $0.08865 . Det så en prisendring på -0.11% . Denne nylige trenden viser potensialet til SRX for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har StorX Network opplevd en 0.64% endring, som gjenspeiler omtrent $0.03603 av dens verdi. Dette indikerer at SRX kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette StorX Network prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full SRX prishistorikk

Hvordan fungerer StorX Network (SRX) prisforutsigelsesmodul? StorX Network-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for SRX basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for StorX Network det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for SRX, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til StorX Network. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til SRX. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til SRX for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til StorX Network.

Hvorfor er SRX-prisforutsigelse viktig?

SRX-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

