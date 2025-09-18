Dagens SOLVEX livepris er 0.0392 USD. Spor prisoppdateringer for SOLVEX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SOLVEX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SOLVEX livepris er 0.0392 USD. Spor prisoppdateringer for SOLVEX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SOLVEX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

SOLVEX Pris(SOLVEX)

1 SOLVEX til USD livepris:

$0.0391
$0.0391$0.0391
-2.00%1D
USD
SOLVEX (SOLVEX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:11:50 (UTC+8)

SOLVEX (SOLVEX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0392
$ 0.0392$ 0.0392
24 timer lav
$ 0.0427
$ 0.0427$ 0.0427
24 timer høy

$ 0.0392
$ 0.0392$ 0.0392

$ 0.0427
$ 0.0427$ 0.0427

$ 4.816578682593375
$ 4.816578682593375$ 4.816578682593375

$ 0.002923721992189495
$ 0.002923721992189495$ 0.002923721992189495

-3.93%

-2.00%

+36.11%

+36.11%

SOLVEX (SOLVEX) sanntidsprisen er $ 0.0392. I løpet av de siste 24 timene har SOLVEX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0392 og et toppnivå på $ 0.0427, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOLVEX er $ 4.816578682593375, mens den rekordlave prisen er $ 0.002923721992189495.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOLVEX endret seg med -3.93% i løpet av den siste timen, -2.00% over 24 timer og +36.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SOLVEX (SOLVEX) Markedsinformasjon

No.1144

$ 1.94M
$ 1.94M$ 1.94M

$ 7.22K
$ 7.22K$ 7.22K

$ 1.96M
$ 1.96M$ 1.96M

49.53M
49.53M 49.53M

50,000,000
50,000,000 50,000,000

BSC

Nåværende markedsverdi på SOLVEX er $ 1.94M, med et 24-timers handelsvolum på $ 7.22K. Den sirkulerende forsyningen på SOLVEX er 49.53M, med en total tilgang på 50000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.96M.

SOLVEX (SOLVEX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene SOLVEX for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000798-2.00%
30 dager$ +0.004+11.36%
60 dager$ -0.0178-31.23%
90 dager$ -0.0528-57.40%
SOLVEX Prisendring i dag

I dag registrerte SOLVEX en endring på $ -0.000798 (-2.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

SOLVEX 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.004 (+11.36%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

SOLVEX 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SOLVEX en endring på $ -0.0178 (-31.23%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

SOLVEX 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0528-57.40% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for SOLVEX (SOLVEX)?

Sjekk ut SOLVEX Prishistorikk-siden nå.

Hva er SOLVEX (SOLVEX)

Solvex the project aims to offer much more than privacy, adapting to this transformation in blockchain technology and creating a broader range of use cases. The strong infrastructure of Privapp Network and its user base of over 10,000 holders give Solvex a significant advantage in this transformation. Solvex simplifies the complexity of blockchain technology, turning it into a user-friendly structure, and in doing so, is establishing an accessible, regulation-compliant ecosystem for everyone. The core mission of Solvex is to combine all the advantages offered by blockchain with ease of use, providing people with a reliable, practical, and innovative experience—thereby building a strong bridge between the blockchain world and the real world.

SOLVEX er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere SOLVEX investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SOLVEX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om SOLVEX på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din SOLVEX kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

SOLVEX Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SOLVEX (SOLVEX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SOLVEX (SOLVEX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SOLVEX.

Sjekk SOLVEXprisprognosen nå!

SOLVEX (SOLVEX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SOLVEX (SOLVEX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SOLVEX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe SOLVEX (SOLVEX)

Leter du etter hvordan du kjøperSOLVEX? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe SOLVEX på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SOLVEX til lokale valutaer

1 SOLVEX(SOLVEX) til VND
1,031.548
1 SOLVEX(SOLVEX) til AUD
A$0.059192
1 SOLVEX(SOLVEX) til GBP
0.029008
1 SOLVEX(SOLVEX) til EUR
0.03332
1 SOLVEX(SOLVEX) til USD
$0.0392
1 SOLVEX(SOLVEX) til MYR
RM0.16464
1 SOLVEX(SOLVEX) til TRY
1.622096
1 SOLVEX(SOLVEX) til JPY
¥5.7624
1 SOLVEX(SOLVEX) til ARS
ARS$57.816864
1 SOLVEX(SOLVEX) til RUB
3.2732
1 SOLVEX(SOLVEX) til INR
3.452344
1 SOLVEX(SOLVEX) til IDR
Rp653.333072
1 SOLVEX(SOLVEX) til KRW
54.748288
1 SOLVEX(SOLVEX) til PHP
2.235968
1 SOLVEX(SOLVEX) til EGP
￡E.1.888264
1 SOLVEX(SOLVEX) til BRL
R$0.208544
1 SOLVEX(SOLVEX) til CAD
C$0.053704
1 SOLVEX(SOLVEX) til BDT
4.772208
1 SOLVEX(SOLVEX) til NGN
58.594592
1 SOLVEX(SOLVEX) til COP
$151.937632
1 SOLVEX(SOLVEX) til ZAR
R.0.678944
1 SOLVEX(SOLVEX) til UAH
1.619744
1 SOLVEX(SOLVEX) til TZS
T.Sh.97.029408
1 SOLVEX(SOLVEX) til VES
Bs6.3896
1 SOLVEX(SOLVEX) til CLP
$37.436
1 SOLVEX(SOLVEX) til PKR
Rs11.126528
1 SOLVEX(SOLVEX) til KZT
21.223272
1 SOLVEX(SOLVEX) til THB
฿1.246952
1 SOLVEX(SOLVEX) til TWD
NT$1.185016
1 SOLVEX(SOLVEX) til AED
د.إ0.143864
1 SOLVEX(SOLVEX) til CHF
Fr0.030968
1 SOLVEX(SOLVEX) til HKD
HK$0.304584
1 SOLVEX(SOLVEX) til AMD
֏15.00184
1 SOLVEX(SOLVEX) til MAD
.د.م0.353584
1 SOLVEX(SOLVEX) til MXN
$0.720496
1 SOLVEX(SOLVEX) til SAR
ريال0.147
1 SOLVEX(SOLVEX) til ETB
Br5.627944
1 SOLVEX(SOLVEX) til KES
KSh5.063856
1 SOLVEX(SOLVEX) til JOD
د.أ0.0277928
1 SOLVEX(SOLVEX) til PLN
0.141904
1 SOLVEX(SOLVEX) til RON
лв0.168952
1 SOLVEX(SOLVEX) til SEK
kr0.368872
1 SOLVEX(SOLVEX) til BGN
лв0.065072
1 SOLVEX(SOLVEX) til HUF
Ft13.027336
1 SOLVEX(SOLVEX) til CZK
0.810264
1 SOLVEX(SOLVEX) til KWD
د.ك0.011956
1 SOLVEX(SOLVEX) til ILS
0.130536
1 SOLVEX(SOLVEX) til BOB
Bs0.270872
1 SOLVEX(SOLVEX) til AZN
0.06664
1 SOLVEX(SOLVEX) til TJS
SM0.366912
1 SOLVEX(SOLVEX) til GEL
0.10584
1 SOLVEX(SOLVEX) til AOA
Kz35.733544
1 SOLVEX(SOLVEX) til BHD
.د.ب0.0147784
1 SOLVEX(SOLVEX) til BMD
$0.0392
1 SOLVEX(SOLVEX) til DKK
kr0.24892
1 SOLVEX(SOLVEX) til HNL
L1.027432
1 SOLVEX(SOLVEX) til MUR
1.777328
1 SOLVEX(SOLVEX) til NAD
$0.68012
1 SOLVEX(SOLVEX) til NOK
kr0.389648
1 SOLVEX(SOLVEX) til NZD
$0.06664
1 SOLVEX(SOLVEX) til PAB
B/.0.0392
1 SOLVEX(SOLVEX) til PGK
K0.163856
1 SOLVEX(SOLVEX) til QAR
ر.ق0.142296
1 SOLVEX(SOLVEX) til RSD
дин.3.908632
1 SOLVEX(SOLVEX) til UZS
soʻm483.950264
1 SOLVEX(SOLVEX) til ALL
L3.232432
1 SOLVEX(SOLVEX) til ANG
ƒ0.070168
1 SOLVEX(SOLVEX) til AWG
ƒ0.07056
1 SOLVEX(SOLVEX) til BBD
$0.0784
1 SOLVEX(SOLVEX) til BAM
KM0.065072
1 SOLVEX(SOLVEX) til BIF
Fr117.012
1 SOLVEX(SOLVEX) til BND
$0.050176
1 SOLVEX(SOLVEX) til BSD
$0.0392
1 SOLVEX(SOLVEX) til JMD
$6.288072
1 SOLVEX(SOLVEX) til KHR
157.429552
1 SOLVEX(SOLVEX) til KMF
Fr16.3856
1 SOLVEX(SOLVEX) til LAK
852.173896
1 SOLVEX(SOLVEX) til LKR
Rs11.857216
1 SOLVEX(SOLVEX) til MDL
L0.6468
1 SOLVEX(SOLVEX) til MGA
Ar173.450984
1 SOLVEX(SOLVEX) til MOP
P0.313992
1 SOLVEX(SOLVEX) til MVR
0.59976
1 SOLVEX(SOLVEX) til MWK
MK68.055512
1 SOLVEX(SOLVEX) til MZN
MT2.50488
1 SOLVEX(SOLVEX) til NPR
Rs5.524064
1 SOLVEX(SOLVEX) til PYG
279.9664
1 SOLVEX(SOLVEX) til RWF
Fr56.8008
1 SOLVEX(SOLVEX) til SBD
$0.32144
1 SOLVEX(SOLVEX) til SCR
0.561736
1 SOLVEX(SOLVEX) til SRD
$1.493128
1 SOLVEX(SOLVEX) til SVC
$0.343
1 SOLVEX(SOLVEX) til SZL
L0.68012
1 SOLVEX(SOLVEX) til TMT
m0.1372
1 SOLVEX(SOLVEX) til TND
د.ت0.114072
1 SOLVEX(SOLVEX) til TTD
$0.265384
1 SOLVEX(SOLVEX) til UGX
Sh137.5136
1 SOLVEX(SOLVEX) til XAF
Fr21.8736
1 SOLVEX(SOLVEX) til XCD
$0.10584
1 SOLVEX(SOLVEX) til XOF
Fr21.8736
1 SOLVEX(SOLVEX) til XPF
Fr3.9592
1 SOLVEX(SOLVEX) til BWP
P0.522144
1 SOLVEX(SOLVEX) til BZD
$0.078792
1 SOLVEX(SOLVEX) til CVE
$3.676176
1 SOLVEX(SOLVEX) til DJF
Fr6.9384
1 SOLVEX(SOLVEX) til DOP
$2.431184
1 SOLVEX(SOLVEX) til DZD
د.ج5.07836
1 SOLVEX(SOLVEX) til FJD
$0.0882
1 SOLVEX(SOLVEX) til GNF
Fr340.844
1 SOLVEX(SOLVEX) til GTQ
Q0.300272
1 SOLVEX(SOLVEX) til GYD
$8.204168
1 SOLVEX(SOLVEX) til ISK
kr4.7432

SOLVEX Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av SOLVEX, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell SOLVEX nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om SOLVEX

Hvor mye er SOLVEX (SOLVEX) verdt i dag?
Live SOLVEX prisen i USD er 0.0392 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SOLVEX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SOLVEX til USD er $ 0.0392. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SOLVEX?
Markedsverdien for SOLVEX er $ 1.94M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SOLVEX?
Den sirkulerende forsyningen av SOLVEX er 49.53M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSOLVEX ?
SOLVEX oppnådde en ATH-pris på 4.816578682593375 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SOLVEX?
SOLVEX så en ATL-pris på 0.002923721992189495 USD.
Hva er handelsvolumet til SOLVEX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SOLVEX er $ 7.22K USD.
Vil SOLVEX gå høyere i år?
SOLVEX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SOLVEX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:11:50 (UTC+8)

SOLVEX (SOLVEX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

