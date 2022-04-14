SOLVEX (SOLVEX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SOLVEX (SOLVEX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SOLVEX (SOLVEX) Informasjon Solvex the project aims to offer much more than privacy, adapting to this transformation in blockchain technology and creating a broader range of use cases. The strong infrastructure of Privapp Network and its user base of over 10,000 holders give Solvex a significant advantage in this transformation. Solvex simplifies the complexity of blockchain technology, turning it into a user-friendly structure, and in doing so, is establishing an accessible, regulation-compliant ecosystem for everyone. The core mission of Solvex is to combine all the advantages offered by blockchain with ease of use, providing people with a reliable, practical, and innovative experience—thereby building a strong bridge between the blockchain world and the real world. Offisiell nettside: https://solvexnetwork.io Teknisk dokument: https://solvex-network.gitbook.io/whitepaper Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x8c47fcbcf4fc23f57b59527a96ee3b0944c3946c Kjøp SOLVEX nå!

Markedsverdi: $ 1.68M
Total forsyning: $ 50.00M
Sirkulerende forsyning: $ 49.53M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.70M
All-time high: $ 0.492
All-Time Low: $ 0.002923721992189495
Nåværende pris: $ 0.034

SOLVEX (SOLVEX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SOLVEX (SOLVEX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SOLVEX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SOLVEX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SOLVEXs tokenomics, kan du utforske SOLVEX tokenets livepris!

