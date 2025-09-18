Dagens JITO livepris er 1.915 USD. Spor prisoppdateringer for JTO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JTO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens JITO livepris er 1.915 USD. Spor prisoppdateringer for JTO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JTO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om JTO

JTO Prisinformasjon

JTO Offisiell nettside

JTO tokenomics

JTO Prisprognose

JTO-historikk

JTO Kjøpeguide

JTO-til-fiat-valutakonverter

JTO Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

JITO Logo

JITO Pris(JTO)

1 JTO til USD livepris:

$1.915
$1.915$1.915
+0.73%1D
USD
JITO (JTO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:27:34 (UTC+8)

JITO (JTO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.883
$ 1.883$ 1.883
24 timer lav
$ 2.101
$ 2.101$ 2.101
24 timer høy

$ 1.883
$ 1.883$ 1.883

$ 2.101
$ 2.101$ 2.101

$ 5.608309380488856
$ 5.608309380488856$ 5.608309380488856

$ 0.5362303075154018
$ 0.5362303075154018$ 0.5362303075154018

+1.26%

+0.73%

-2.75%

-2.75%

JITO (JTO) sanntidsprisen er $ 1.915. I løpet av de siste 24 timene har JTO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.883 og et toppnivå på $ 2.101, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JTO er $ 5.608309380488856, mens den rekordlave prisen er $ 0.5362303075154018.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JTO endret seg med +1.26% i løpet av den siste timen, +0.73% over 24 timer og -2.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

JITO (JTO) Markedsinformasjon

No.106

$ 725.91M
$ 725.91M$ 725.91M

$ 560.78K
$ 560.78K$ 560.78K

$ 1.91B
$ 1.91B$ 1.91B

379.07M
379.07M 379.07M

999,999,667.6890115
999,999,667.6890115 999,999,667.6890115

0.01%

SOL

Nåværende markedsverdi på JITO er $ 725.91M, med et 24-timers handelsvolum på $ 560.78K. Den sirkulerende forsyningen på JTO er 379.07M, med en total tilgang på 999999667.6890115. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.91B.

JITO (JTO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene JITO for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.01388+0.73%
30 dager$ +0.211+12.38%
60 dager$ -0.197-9.33%
90 dager$ -0.103-5.11%
JITO Prisendring i dag

I dag registrerte JTO en endring på $ +0.01388 (+0.73%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

JITO 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.211 (+12.38%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

JITO 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så JTO en endring på $ -0.197 (-9.33%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

JITO 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.103-5.11% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for JITO (JTO)?

Sjekk ut JITO Prishistorikk-siden nå.

Hva er JITO (JTO)

JTO is a governance token of the Jito network, a service provider of Solana liquid staking with an open-source Solana validator client, allowing stakers to earn Solana staking reward and capture MEV via its MEV software suite.

JITO er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere JITO investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk JTO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om JITO på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din JITO kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

JITO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil JITO (JTO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine JITO (JTO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for JITO.

Sjekk JITOprisprognosen nå!

JITO (JTO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak JITO (JTO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om JTO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe JITO (JTO)

Leter du etter hvordan du kjøperJITO? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe JITO på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

JTO til lokale valutaer

1 JITO(JTO) til VND
50,393.225
1 JITO(JTO) til AUD
A$2.89165
1 JITO(JTO) til GBP
1.4171
1 JITO(JTO) til EUR
1.62775
1 JITO(JTO) til USD
$1.915
1 JITO(JTO) til MYR
RM8.043
1 JITO(JTO) til TRY
79.22355
1 JITO(JTO) til JPY
¥281.505
1 JITO(JTO) til ARS
ARS$2,824.4718
1 JITO(JTO) til RUB
159.9025
1 JITO(JTO) til INR
168.69235
1 JITO(JTO) til IDR
Rp31,916.6539
1 JITO(JTO) til KRW
2,678.319
1 JITO(JTO) til PHP
109.28905
1 JITO(JTO) til EGP
￡E.92.24555
1 JITO(JTO) til BRL
R$10.1878
1 JITO(JTO) til CAD
C$2.62355
1 JITO(JTO) til BDT
233.1321
1 JITO(JTO) til NGN
2,862.4654
1 JITO(JTO) til COP
$7,480.46875
1 JITO(JTO) til ZAR
R.33.2444
1 JITO(JTO) til UAH
79.1278
1 JITO(JTO) til TZS
T.Sh.4,740.0846
1 JITO(JTO) til VES
Bs312.145
1 JITO(JTO) til CLP
$1,828.825
1 JITO(JTO) til PKR
Rs543.5536
1 JITO(JTO) til KZT
1,036.80015
1 JITO(JTO) til THB
฿60.9736
1 JITO(JTO) til TWD
NT$57.89045
1 JITO(JTO) til AED
د.إ7.02805
1 JITO(JTO) til CHF
Fr1.51285
1 JITO(JTO) til HKD
HK$14.87955
1 JITO(JTO) til AMD
֏732.8705
1 JITO(JTO) til MAD
.د.م17.2733
1 JITO(JTO) til MXN
$35.25515
1 JITO(JTO) til SAR
ريال7.18125
1 JITO(JTO) til ETB
Br274.93655
1 JITO(JTO) til KES
KSh247.3797
1 JITO(JTO) til JOD
د.أ1.357735
1 JITO(JTO) til PLN
6.95145
1 JITO(JTO) til RON
лв8.2728
1 JITO(JTO) til SEK
kr18.02015
1 JITO(JTO) til BGN
лв3.1789
1 JITO(JTO) til HUF
Ft637.0439
1 JITO(JTO) til CZK
39.6022
1 JITO(JTO) til KWD
د.ك0.584075
1 JITO(JTO) til ILS
6.37695
1 JITO(JTO) til BOB
Bs13.23265
1 JITO(JTO) til AZN
3.2555
1 JITO(JTO) til TJS
SM17.9244
1 JITO(JTO) til GEL
5.1705
1 JITO(JTO) til AOA
Kz1,745.65655
1 JITO(JTO) til BHD
.د.ب0.721955
1 JITO(JTO) til BMD
$1.915
1 JITO(JTO) til DKK
kr12.16025
1 JITO(JTO) til HNL
L50.19215
1 JITO(JTO) til MUR
86.8261
1 JITO(JTO) til NAD
$33.22525
1 JITO(JTO) til NOK
kr19.05425
1 JITO(JTO) til NZD
$3.2555
1 JITO(JTO) til PAB
B/.1.915
1 JITO(JTO) til PGK
K8.0047
1 JITO(JTO) til QAR
ر.ق6.95145
1 JITO(JTO) til RSD
дин.191.0787
1 JITO(JTO) til UZS
soʻm23,641.95805
1 JITO(JTO) til ALL
L157.9109
1 JITO(JTO) til ANG
ƒ3.42785
1 JITO(JTO) til AWG
ƒ3.447
1 JITO(JTO) til BBD
$3.83
1 JITO(JTO) til BAM
KM3.1789
1 JITO(JTO) til BIF
Fr5,716.275
1 JITO(JTO) til BND
$2.4512
1 JITO(JTO) til BSD
$1.915
1 JITO(JTO) til JMD
$307.18515
1 JITO(JTO) til KHR
7,690.7549
1 JITO(JTO) til KMF
Fr800.47
1 JITO(JTO) til LAK
41,630.43395
1 JITO(JTO) til LKR
Rs579.2492
1 JITO(JTO) til MDL
L31.5975
1 JITO(JTO) til MGA
Ar8,473.43455
1 JITO(JTO) til MOP
P15.33915
1 JITO(JTO) til MVR
29.2995
1 JITO(JTO) til MWK
MK3,324.65065
1 JITO(JTO) til MZN
MT122.3685
1 JITO(JTO) til NPR
Rs269.8618
1 JITO(JTO) til PYG
13,676.93
1 JITO(JTO) til RWF
Fr2,774.835
1 JITO(JTO) til SBD
$15.703
1 JITO(JTO) til SCR
29.1463
1 JITO(JTO) til SRD
$72.94235
1 JITO(JTO) til SVC
$16.75625
1 JITO(JTO) til SZL
L33.22525
1 JITO(JTO) til TMT
m6.7025
1 JITO(JTO) til TND
د.ت5.57265
1 JITO(JTO) til TTD
$12.96455
1 JITO(JTO) til UGX
Sh6,717.82
1 JITO(JTO) til XAF
Fr1,068.57
1 JITO(JTO) til XCD
$5.1705
1 JITO(JTO) til XOF
Fr1,068.57
1 JITO(JTO) til XPF
Fr193.415
1 JITO(JTO) til BWP
P25.5078
1 JITO(JTO) til BZD
$3.84915
1 JITO(JTO) til CVE
$179.5887
1 JITO(JTO) til DJF
Fr340.87
1 JITO(JTO) til DOP
$118.7683
1 JITO(JTO) til DZD
د.ج248.08825
1 JITO(JTO) til FJD
$4.30875
1 JITO(JTO) til GNF
Fr16,650.925
1 JITO(JTO) til GTQ
Q14.6689
1 JITO(JTO) til GYD
$400.79035
1 JITO(JTO) til ISK
kr231.715

JITO Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av JITO, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell JITO nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om JITO

Hvor mye er JITO (JTO) verdt i dag?
Live JTO prisen i USD er 1.915 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende JTO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på JTO til USD er $ 1.915. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for JITO?
Markedsverdien for JTO er $ 725.91M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av JTO?
Den sirkulerende forsyningen av JTO er 379.07M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forJTO ?
JTO oppnådde en ATH-pris på 5.608309380488856 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på JTO?
JTO så en ATL-pris på 0.5362303075154018 USD.
Hva er handelsvolumet til JTO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for JTO er $ 560.78K USD.
Vil JTO gå høyere i år?
JTO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut JTO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:27:34 (UTC+8)

JITO (JTO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

JTO-til-USD-kalkulator

Beløp

JTO
JTO
USD
USD

1 JTO = 1.915 USD

Handle JTO

JTOUSDT
$1.915
$1.915$1.915
+0.68%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker