Dagens Rocket Pool livepris er 6.3 USD. Spor prisoppdateringer for RPL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RPL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Rocket Pool Logo

Rocket Pool Pris(RPL)

1 RPL til USD livepris:

$6.3
$6.3$6.3
-7.01%1D
USD
Rocket Pool (RPL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:34:43 (UTC+8)

Rocket Pool (RPL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 6.27
$ 6.27$ 6.27
24 timer lav
$ 6.916
$ 6.916$ 6.916
24 timer høy

$ 6.27
$ 6.27$ 6.27

$ 6.916
$ 6.916$ 6.916

$ 154.7288747531403
$ 154.7288747531403$ 154.7288747531403

$ 0.0911751633458
$ 0.0911751633458$ 0.0911751633458

-1.20%

-7.01%

-1.69%

-1.69%

Rocket Pool (RPL) sanntidsprisen er $ 6.3. I løpet av de siste 24 timene har RPL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 6.27 og et toppnivå på $ 6.916, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RPL er $ 154.7288747531403, mens den rekordlave prisen er $ 0.0911751633458.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RPL endret seg med -1.20% i løpet av den siste timen, -7.01% over 24 timer og -1.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Rocket Pool (RPL) Markedsinformasjon

No.290

$ 136.76M
$ 136.76M$ 136.76M

$ 564.83K
$ 564.83K$ 564.83K

$ 136.76M
$ 136.76M$ 136.76M

21.71M
21.71M 21.71M

--
----

21,707,238.69416839
21,707,238.69416839 21,707,238.69416839

ETH

Nåværende markedsverdi på Rocket Pool er $ 136.76M, med et 24-timers handelsvolum på $ 564.83K. Den sirkulerende forsyningen på RPL er 21.71M, med en total tilgang på 21707238.69416839. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 136.76M.

Rocket Pool (RPL) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Rocket Pool for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.47492-7.01%
30 dager$ -0.945-13.05%
60 dager$ -1.556-19.81%
90 dager$ +1.163+22.63%
Rocket Pool Prisendring i dag

I dag registrerte RPL en endring på $ -0.47492 (-7.01%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Rocket Pool 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.945 (-13.05%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Rocket Pool 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så RPL en endring på $ -1.556 (-19.81%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Rocket Pool 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +1.163+22.63% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Rocket Pool (RPL)?

Sjekk ut Rocket Pool Prishistorikk-siden nå.

Hva er Rocket Pool (RPL)

Rocket Pool is a first of its kind ETH2 Proof of Stake Protocol, designed to be community owned, decentralised, trustless and compatible with staking in Ethereum 2.0.

Rocket Pool er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Rocket Pool investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk RPL Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Rocket Pool på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Rocket Pool kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Rocket Pool Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Rocket Pool (RPL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Rocket Pool (RPL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Rocket Pool.

Sjekk Rocket Poolprisprognosen nå!

Rocket Pool (RPL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Rocket Pool (RPL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RPL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Rocket Pool (RPL)

Leter du etter hvordan du kjøperRocket Pool? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Rocket Pool på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

RPL til lokale valutaer

1 Rocket Pool(RPL) til VND
165,784.5
1 Rocket Pool(RPL) til AUD
A$9.513
1 Rocket Pool(RPL) til GBP
4.662
1 Rocket Pool(RPL) til EUR
5.355
1 Rocket Pool(RPL) til USD
$6.3
1 Rocket Pool(RPL) til MYR
RM26.46
1 Rocket Pool(RPL) til TRY
260.631
1 Rocket Pool(RPL) til JPY
¥926.1
1 Rocket Pool(RPL) til ARS
ARS$9,291.996
1 Rocket Pool(RPL) til RUB
524.16
1 Rocket Pool(RPL) til INR
554.967
1 Rocket Pool(RPL) til IDR
Rp104,999.958
1 Rocket Pool(RPL) til KRW
8,811.18
1 Rocket Pool(RPL) til PHP
359.478
1 Rocket Pool(RPL) til EGP
￡E.303.408
1 Rocket Pool(RPL) til BRL
R$33.516
1 Rocket Pool(RPL) til CAD
C$8.631
1 Rocket Pool(RPL) til BDT
766.962
1 Rocket Pool(RPL) til NGN
9,416.988
1 Rocket Pool(RPL) til COP
$24,609.375
1 Rocket Pool(RPL) til ZAR
R.109.242
1 Rocket Pool(RPL) til UAH
260.316
1 Rocket Pool(RPL) til TZS
T.Sh.15,594.012
1 Rocket Pool(RPL) til VES
Bs1,026.9
1 Rocket Pool(RPL) til CLP
$6,016.5
1 Rocket Pool(RPL) til PKR
Rs1,788.192
1 Rocket Pool(RPL) til KZT
3,410.883
1 Rocket Pool(RPL) til THB
฿200.529
1 Rocket Pool(RPL) til TWD
NT$190.386
1 Rocket Pool(RPL) til AED
د.إ23.121
1 Rocket Pool(RPL) til CHF
Fr4.977
1 Rocket Pool(RPL) til HKD
HK$48.951
1 Rocket Pool(RPL) til AMD
֏2,411.01
1 Rocket Pool(RPL) til MAD
.د.م56.826
1 Rocket Pool(RPL) til MXN
$115.731
1 Rocket Pool(RPL) til SAR
ريال23.625
1 Rocket Pool(RPL) til ETB
Br904.491
1 Rocket Pool(RPL) til KES
KSh813.834
1 Rocket Pool(RPL) til JOD
د.أ4.4667
1 Rocket Pool(RPL) til PLN
22.806
1 Rocket Pool(RPL) til RON
лв27.216
1 Rocket Pool(RPL) til SEK
kr59.283
1 Rocket Pool(RPL) til BGN
лв10.458
1 Rocket Pool(RPL) til HUF
Ft2,094.372
1 Rocket Pool(RPL) til CZK
130.221
1 Rocket Pool(RPL) til KWD
د.ك1.9215
1 Rocket Pool(RPL) til ILS
20.979
1 Rocket Pool(RPL) til BOB
Bs43.533
1 Rocket Pool(RPL) til AZN
10.71
1 Rocket Pool(RPL) til TJS
SM58.968
1 Rocket Pool(RPL) til GEL
17.01
1 Rocket Pool(RPL) til AOA
Kz5,742.891
1 Rocket Pool(RPL) til BHD
.د.ب2.3751
1 Rocket Pool(RPL) til BMD
$6.3
1 Rocket Pool(RPL) til DKK
kr40.005
1 Rocket Pool(RPL) til HNL
L165.123
1 Rocket Pool(RPL) til MUR
285.642
1 Rocket Pool(RPL) til NAD
$109.305
1 Rocket Pool(RPL) til NOK
kr62.622
1 Rocket Pool(RPL) til NZD
$10.71
1 Rocket Pool(RPL) til PAB
B/.6.3
1 Rocket Pool(RPL) til PGK
K26.334
1 Rocket Pool(RPL) til QAR
ر.ق22.869
1 Rocket Pool(RPL) til RSD
дин.628.362
1 Rocket Pool(RPL) til UZS
soʻm77,777.721
1 Rocket Pool(RPL) til ALL
L519.498
1 Rocket Pool(RPL) til ANG
ƒ11.277
1 Rocket Pool(RPL) til AWG
ƒ11.34
1 Rocket Pool(RPL) til BBD
$12.6
1 Rocket Pool(RPL) til BAM
KM10.458
1 Rocket Pool(RPL) til BIF
Fr18,805.5
1 Rocket Pool(RPL) til BND
$8.064
1 Rocket Pool(RPL) til BSD
$6.3
1 Rocket Pool(RPL) til JMD
$1,010.583
1 Rocket Pool(RPL) til KHR
25,301.178
1 Rocket Pool(RPL) til KMF
Fr2,633.4
1 Rocket Pool(RPL) til LAK
136,956.519
1 Rocket Pool(RPL) til LKR
Rs1,905.624
1 Rocket Pool(RPL) til MDL
L103.95
1 Rocket Pool(RPL) til MGA
Ar27,876.051
1 Rocket Pool(RPL) til MOP
P50.463
1 Rocket Pool(RPL) til MVR
96.39
1 Rocket Pool(RPL) til MWK
MK10,937.493
1 Rocket Pool(RPL) til MZN
MT402.57
1 Rocket Pool(RPL) til NPR
Rs887.796
1 Rocket Pool(RPL) til PYG
44,994.6
1 Rocket Pool(RPL) til RWF
Fr9,128.7
1 Rocket Pool(RPL) til SBD
$51.66
1 Rocket Pool(RPL) til SCR
95.886
1 Rocket Pool(RPL) til SRD
$239.967
1 Rocket Pool(RPL) til SVC
$55.125
1 Rocket Pool(RPL) til SZL
L109.305
1 Rocket Pool(RPL) til TMT
m22.05
1 Rocket Pool(RPL) til TND
د.ت18.333
1 Rocket Pool(RPL) til TTD
$42.651
1 Rocket Pool(RPL) til UGX
Sh22,100.4
1 Rocket Pool(RPL) til XAF
Fr3,515.4
1 Rocket Pool(RPL) til XCD
$17.01
1 Rocket Pool(RPL) til XOF
Fr3,515.4
1 Rocket Pool(RPL) til XPF
Fr636.3
1 Rocket Pool(RPL) til BWP
P83.916
1 Rocket Pool(RPL) til BZD
$12.663
1 Rocket Pool(RPL) til CVE
$590.814
1 Rocket Pool(RPL) til DJF
Fr1,121.4
1 Rocket Pool(RPL) til DOP
$390.726
1 Rocket Pool(RPL) til DZD
د.ج816.228
1 Rocket Pool(RPL) til FJD
$14.175
1 Rocket Pool(RPL) til GNF
Fr54,778.5
1 Rocket Pool(RPL) til GTQ
Q48.258
1 Rocket Pool(RPL) til GYD
$1,318.527
1 Rocket Pool(RPL) til ISK
kr762.3

Rocket Pool Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Rocket Pool, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Rocket Pool nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Rocket Pool

Hvor mye er Rocket Pool (RPL) verdt i dag?
Live RPL prisen i USD er 6.3 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende RPL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på RPL til USD er $ 6.3. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Rocket Pool?
Markedsverdien for RPL er $ 136.76M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av RPL?
Den sirkulerende forsyningen av RPL er 21.71M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRPL ?
RPL oppnådde en ATH-pris på 154.7288747531403 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på RPL?
RPL så en ATL-pris på 0.0911751633458 USD.
Hva er handelsvolumet til RPL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RPL er $ 564.83K USD.
Vil RPL gå høyere i år?
RPL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RPL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Rocket Pool (RPL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

RPL-til-USD-kalkulator

Beløp

RPL
RPL
USD
USD

1 RPL = 6.3 USD

Handle RPL

RPLUSDT
$6.3
$6.3$6.3
-7.06%

