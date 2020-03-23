SOL

Founded by former Qualcomm, Intel, and Dropbox engineers in late-2017, Solana is a single-chain, delegated-Proof-of-Stake protocol whose focus is on delivering scalability without sacrificing decentralization or security. The Solana protocol is designed to facilitate decentralized app (DApp) creation. Core to Solana's scaling solution is a decentralized clock titled Proof-of-History (PoH), built to solve the problem of time in distributed networks where there is not a single, trusted, source of time. Due to the innovative hybrid consensus model, Solana has attracted the attention of small traders and institutional traders. An important focus of the Solana Foundation is to make decentralized finance available on a larger scale.

NavnSOL

RangeringNo.6

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel0.0294%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)831.36%

Opplagsforsyning543,632,636.098141

Maksimal forsyning

Total forsyning610,741,824.2055767

Opplagsforsyning%

Utstedelsesdato2020-03-23 00:00:00

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high294.33494870928604,2025-01-19

Laveste pris0.505193636791,2020-05-11

Offentlig blokkjedeSOL

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

