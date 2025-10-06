BNKR pris i dag

Sanntids BNKR (BNKR) pris i dag er $ 0.000276, med en 11.83% endring de siste 24 timene. Nåværende BNKR til USD konverteringssats er $ 0.000276 per BNKR.

BNKR rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- BNKR. I løpet av de siste 24 timene BNKR har den blitt handlet mellom $ 0.0002384(laveste) og $ 0.0002984 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har BNKR beveget seg -2.99% i løpet av den siste timen og -11.37% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 56.37K.

BNKR (BNKR) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 56.37K$ 56.37K $ 56.37K Fullt utvannet markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning ---- -- Offentlig blokkjede BASE

Nåværende markedsverdi på BNKR er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 56.37K. Den sirkulerende forsyningen på BNKR er --, med en total tilgang på --. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er --.